Ẩn sau danh xưng Tử Cấm Thành là sự kết tinh của triết lý thiên văn học phương Đông và quyền uy tối thượng, cấm kỵ tuyệt đối của bậc đế vương.

Nằm tĩnh lặng và uy nghi giữa lòng thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tử Cấm Thành nay thường được gọi là Cố cung là quần thể kiến trúc cung đình bằng gỗ lớn nhất và được bảo tồn nguyên vẹn nhất trên thế giới. Được xây dựng từ năm 1406 dưới thời hoàng đế Minh Thành Tổ (Chu Đệ) và hoàn thành vào năm 1420, nơi đây từng là trung tâm quyền lực tối cao của 24 vị hoàng đế thuộc hai triều đại Minh và Thanh suốt gần 500 năm.

Vì sao gọi là Tử Cấm Thành?

Nhiều người khi tham quan hoặc tìm hiểu về di tích lịch sử vĩ đại này thường đặt ra câu hỏi: Tại sao một cung điện hoàng gia rực rỡ sắc vàng và đỏ lại được đặt tên là Tử Cấm Thành? Cái tên này trong tiếng Hán là 紫禁城 - Zǐjìnchéng là một thông điệp mã hóa vô cùng sâu sắc, được bóc tách qua ba chữ: Tử, Cấm và Thành.

Chữ “Tử” (紫): Định vị trung tâm vũ trụ

Trong ba chữ, Tử (màu tím) là yếu tố mang đậm tính triết học và vũ trụ quan nhất. Rất nhiều người lầm tưởng “Tử” ở đây có nghĩa là cái chết (tử vong), nhưng thực chất nó dùng để chỉ một chòm sao trong thiên văn học cổ đại Trung Hoa: Sao Tử Vi (sao Bắc Đẩu).

Tử Cấm Thành Trung Quốc. (Ảnh: WB)

Theo chiêm tinh học Đạo giáo, bầu trời được chia thành ba khu vực lớn gọi là Tam viên, trong đó “Tử Vi Viên” (khu vực màu tím) nằm ở chính giữa trung tâm bầu trời. Cổ nhân quan sát thấy các vì sao khác dường như đều xoay quanh sao Bắc Đẩu, trong khi chòm sao này luôn đứng bất động ở một vị trí. Do đó, họ tin rằng Tử Vi Viên là nơi ở của Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị vua tối cao cai quản thiên đình.

Dựa trên thuyết “thiên nhân tương dữ” (trời và người có sự tương thông), Hoàng đế ở hạ giới được xưng tụng là “thiên tử” (con của Trời). Nếu Ngọc Hoàng sống ở Tử Vi Viên trên trời, thì con trai của ngài ở hạ giới cũng phải sống trong một cung điện tương ứng, nằm ở trung tâm của nhân gian để nhận mệnh trời cai trị thiên hạ. Chữ “Tử” ra đời từ ý niệm đó, khẳng định Hoàng đế là trung tâm của nhân loại, quyền lực của ngài là sự nối dài ý chí của vũ trụ.

Bên cạnh đó, màu tím trong văn hóa phương Đông và cả phương Tây cổ đại luôn là biểu tượng của sự cao quý, huyền bí và điềm lành, như câu “Tử khí đông lai”, khí tím từ phương Đông tới mang theo điềm cát tường.

Chữ “Cấm” (禁): Ranh giới của quyền lực tuyệt đối

Nếu chữ “Tử” đại diện cho tính chính danh từ thần quyền, thì chữ “Cấm” thể hiện sức mạnh của vương quyền trong thế giới thực. Nó miêu tả một không gian bất khả xâm phạm, bị phong tỏa và giới hạn nghiêm ngặt.

Tử Cấm Thành là nơi ở riêng tư của hoàng đế và hoàng gia. Trong xã hội phong kiến, quyền uy của Hoàng đế là tuyệt đối và thần thánh. Để bảo vệ sự an toàn cũng như duy trì sự uy nghiêm, bí ẩn của Thiên tử, cung điện này được thiết lập như một vùng cấm địa.

Luật lệ quy định vô cùng khắt khe, không một ai, từ bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích cho đến thường dân, được phép tự ý bước vào hoặc rời khỏi cung điện nếu không có thánh chỉ hoặc sự cho phép đặc biệt của hoàng đế. Bất kỳ kẻ nào tùy tiện xâm nhập ranh giới này đều phải đối mặt với hình phạt chém đầu ngay lập tức.

Ngay cả các quan đại thần cấp cao cũng chỉ được giới hạn ở khu vực tiền triều, nơi thiết triều bàn việc nước và hoàn toàn bị cấm bước chân vào hậu cung, nơi ở của phi tần, cung nữ. Chữ “Cấm” tạo ra một rào cản vật lý và tâm lý khổng lồ, phân tách rõ rệt giữa đấng quân vương và thần dân.

Tử Cấm Thành là sự kết tinh của triết lý thiên văn học phương Đông và quyền uy tối thượng, cấm kỵ tuyệt đối của bậc đế vương. (Ảnh: XHS)

Chữ “Thành” (城): Pháo đài và thành phố thu nhỏ

Chữ cuối cùng trong danh xưng là “Thành” (thành lũy, thành phố). Không giống như những dinh thự hay cung điện đơn lẻ, Tử Cấm Thành được xây dựng theo cấu trúc của một thành phố thu nhỏ với sự phòng thủ kiên cố bậc nhất.

Nó trải rộng trên diện tích 720.000 mét vuông, sở hữu hơn 9.000 căn phòng. Bao bọc xung quanh quần thể này là một bức tường thành ốp gạch đỏ cao 10 mét, dày 8,62 mét ở chân tường. Để tăng cường khả năng phòng thủ, bên ngoài bức tường còn có một hệ thống hào nước nhân tạo rộng 52 mét bao quanh. Cấu trúc vật lý vĩ đại này biến nơi đây thành một pháo đài quân sự vững chắc, một thành phố biệt lập hoàn toàn với thế giới ồn ào của dân thường Bắc Kinh bên ngoài.

Danh xưng “Tử Cấm Thành” là một minh chứng xuất sắc cho nghệ thuật ngôn ngữ và tư duy chính trị của người xưa. Cái tên không chỉ vẽ nên một bản đồ kiến trúc, mà còn tạc vào không gian một hệ tư tưởng nơi bầu trời và mặt đất giao thoa, nơi quyền lực thần thánh được hiện thực hóa bằng những bức tường đỏ cao vút, cấm kỵ mọi sự xâm phạm của thế tục.