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Vì sao gọi là "Dốt đặc cán mai"?

Thiên An
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Ai cũng hiểu "dốt đặc cán mai" là chê ai đó dốt tận cùng, nhưng ít người để ý vì sao ông cha ta lại chọn đúng cái cán mai để làm hình ảnh so sánh, chứ không phải cán cuốc hay cán xẻng.

Trong kho tàng thành ngữ Việt, "dốt đặc cán mai" là một trong những câu được dùng nhiều nhất để chê ai đó học kém, hiểu chậm, dốt đến mức không còn chỗ nào nhét thêm kiến thức. Nhưng nếu dừng lại một giây để hỏi tại sao lại là "cán mai" mà không phải cán rìu, cán búa hay bất kỳ dụng cụ nào khác, chắc không nhiều người trả lời được ngay.

Theo lý giải được nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ đồng tình, câu trả lời nằm ở sự khác biệt vật liệu giữa các loại nông cụ. Cán cuốc, cán xẻng thường làm bằng tre, vốn rỗng ruột. Riêng cán mai lại phải làm bằng một loại gỗ cứng, đặc ruột hoàn toàn, để chịu được lực đào xới đất mà không gãy. Chính đặc điểm "đặc ruột, không một khoảng trống" đó đã trở thành hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo cho một cái đầu không còn chỗ trống nào để nhét thêm chữ nghĩa, kiến thức vào được nữa.

Vì sao gọi là "Dốt đặc cán mai"?- Ảnh 1.

Cán mai, phần khiến câu thành ngữ này trở nên đặc biệt so với những cách nói "dốt" khác (Ảnh minh họa)

Nói cách khác, dân gian không chọn ngẫu nhiên. Nếu đổi thành "dốt đặc cán cuốc" hay "dốt đặc cán xẻng", hình ảnh sẽ không còn hợp lý, vì cán cuốc, cán xẻng vốn rỗng ruột, hoàn toàn ngược với ý "đặc" mà câu nói muốn nhấn mạnh.

Về mặt ngôn ngữ, "dốt đặc" vốn đã là một cách nói nhấn mạnh mức độ tuyệt đối, tương tự các cụm như "xanh rờn", "đỏ lòm", "vàng khè", nơi từ đứng sau bổ nghĩa cực độ cho từ đứng trước mà không cần thêm "rất" hay "quá" nữa. "Cán mai" được thêm vào phía sau chỉ để hình tượng hoá, cụ thể hoá cái sự "đặc" đó bằng một vật có thật trong đời sống, giúp câu nói vừa dễ hình dung, vừa gây ấn tượng mạnh hơn hẳn so với việc chỉ nói "dốt đặc" đơn thuần.

Cũng cần nói thêm là giới nghiên cứu ngôn ngữ vẫn còn một vài tranh luận nhỏ về việc cán mai làm bằng loại gỗ cụ thể nào, có sách cho là gỗ táu, có ý kiến khác lại cho là tre đực đặc ruột. Dù chưa thống nhất tuyệt đối về chi tiết này, các lý giải đều gặp nhau ở một điểm cốt lõi, đó là cán mai phải đặc, phải chắc và chính sự "đặc" ấy mới là linh hồn của cả câu thành ngữ.

Nhìn chung, đằng sau câu nói tưởng chỉ để trêu chọc đó còn là cả một sự quan sát tinh tế của ông cha ta về đời sống nông nghiệp, được gói gọn khéo léo vào 4 chữ nữa đấy!

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