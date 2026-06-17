Vì sao Elon Musk phải trả 60 tỷ USD mua Cursor, dù đã có Grok?

Ngay trong nội bộ SpaceX và xAI, nhiều kỹ sư vẫn chọn Claude để code thay vì dùng chatbot Grok do công ty tự phát triển.

SpaceX vừa công bố mua Cursor với giá 60 tỷ USD, chỉ vài ngày sau khi công ty IPO với định giá hơn 2.000 tỷ USD. Điều đáng đặt câu hỏi là Elon Musk đã sở hữu Grok, đã có hạ tầng tính toán khổng lồ qua cụm GPU Colossus, vậy tại sao vẫn phải đi mua một startup AI coding bên ngoài với giá tương đương gần 1/3 tổng vốn hóa Tesla.

SpaceX bỏ 60 tỷ USD thâu tóm Cursor, phần mềm hỗ trợ code bằng AI phổ biến - Ảnh: Bloomberg

Câu trả lời nằm ở một chi tiết ít được chú ý. Theo Bloomberg, xAI đã dành nhiều tháng để thuyết phục doanh nghiệp dùng Grok cho việc viết code, nhưng chính nhân viên của Musk lại không mặn mà. Một số kỹ sư tại SpaceX chậm áp dụng Grok cho công việc kỹ thuật vì công cụ này chưa hiệu quả bằng các lựa chọn khác. Trong nội bộ xAI, một số nhân sự vẫn dùng Claude của Anthropic để code thay vì Grok.

xAI ra mắt Grok Build 0.1, mô hình chuyên về code đầu tiên của hãng, vào tháng 5/2026, nhưng sản phẩm vẫn đang ở giai đoạn beta công khai và chưa có chỗ đứng ở thị trường doanh nghiệp. Trong khi đó, Cursor đã có khoảng 7 triệu lập trình viên sử dụng hàng ngày và doanh thu hàng năm vượt 4 tỷ USD. Việc mua Cursor giúp xAI có ngay một sản phẩm đã được thị trường kiểm chứng, thay vì mất nhiều năm xây dựng từ đầu.

Grok Build CLI, một công cụ AI hỗ trợ lập trình tương tự Cursor CLI và Claude Code - Ảnh: X

Áp lực tài chính cũng là một phần lý do. Theo hồ sơ tài chính của SpaceX, mảng AI của công ty lỗ 6,36 tỷ USD trong năm 2025, trong khi mảng kết nối vệ tinh Starlink lãi 4,4 tỷ USD. Khoản lỗ này cho thấy canh bạc AI của Musk vẫn tốn kém, và việc mua một sản phẩm có doanh thu thực thay vì tiếp tục đốt tiền phát triển Grok có thể là lựa chọn hợp lý hơn về ngắn hạn.

Tuy nhiên, thương vụ này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý. Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Cursor từ trước đến nay là tính trung lập về mô hình AI, cho phép người dùng chọn Claude của Anthropic, GPT của OpenAI, hoặc mô hình Composer do Cursor tự phát triển cho từng tác vụ cụ thể. Nhiều doanh nghiệp chọn Cursor chính vì muốn đưa code nhạy cảm qua Claude thay vì các mô hình khác. Một khi Cursor thuộc về công ty sở hữu Grok, đối thủ trực tiếp của các mô hình này, khả năng giữ được tính trung lập đó là một câu hỏi mở.

Cursor cho phép người dùng chọn rất nhiều model AI để sử dụng, bao gồm cả GPT-5.5, Opus 4.8, Gemini 3... Thậm chí bản thân Cursor cũng tự phát triển một model là Composer 2 với tốc độ viết mã cực nhanh - Ảnh: Cursor

Cursor được hưởng lợi rõ ràng nhất ở khoản hạ tầng. Trước đây, công ty bị giới hạn bởi chi phí và sự khan hiếm GPU cao cấp khi muốn huấn luyện mô hình riêng. Qua thương vụ này, Cursor được tiếp cận cụm siêu máy tính Colossus tại Memphis với hơn 220.000 GPU Nvidia, giải quyết nút thắt compute đã đeo bám công ty từ lâu. Mô hình Composer 2.5 của Cursor thực tế đã được huấn luyện trên cụm máy này từ trước khi thỏa thuận chính thức được ký.

Một biến số khác là khả năng giữ chân nhân sự. Khoảng 300 kỹ sư của Anysphere ban đầu chọn làm việc cho một startup độc lập tại San Francisco, không phải dưới trướng một công ty thuộc hệ sinh thái Elon Musk. Trên thị trường AI coding hiện tại, GitHub Copilot vẫn chiếm khoảng 77% thị phần, Cursor là đối thủ tăng trưởng nhanh nhất. Liệu thương hiệu Cursor có giữ được tốc độ tăng trưởng đó sau khi gắn với Musk, hay những lập trình viên từng chọn Cursor vì sự độc lập sẽ tìm đến công cụ khác, vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp khi thương vụ dự kiến hoàn tất vào quý III năm 2026.