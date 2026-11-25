Không riêng gì Ấn Độ, nhiều nam giới có vóc dáng tổng thể gầy gò nhưng vòng bụng ngày càng phình to. Đây không đơn giản là vấn đề thẩm mỹ mà còn là tín hiệu của nhiều bệnh tật.

Nhắc đến ẩm thực Ấn Độ, nhiều người thường nghĩ ngay đến chế độ ăn chay thanh đạm với rau củ và gia vị thảo mộc. Nhiều đàn ông Ấn Độ ăn chay nhưng lại có vóc dáng rất đặc trưng: tay chân thon gọn, cân nặng không quá cao nhưng phần bụng lại phình to rõ rệt.

Một khảo sát quy mô lớn được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet Diabetes & Endocrinology vào năm 2023 sau khi theo dõi hơn 100.000 người trưởng thành tại Ấn Độ đã chỉ ra thực trạng đáng báo động. Số người mắc bệnh tiểu đường tại quốc gia này đã vượt mốc 100 triệu người, chưa kể hơn 100 triệu trường hợp khác đang nằm trong nhóm tiền tiểu đường. Đáng chú ý, số người bị béo bụng lớn hơn gần 100 triệu người so với số người được xếp vào nhóm béo phì nếu chỉ tính dựa trên cân nặng thông thường.

Nhiều đàn ông Ấn Độ rõ ràng ăn chay hoặc rất ít khi ăn thịt nhưng vẫn béo bụng

Thực tế, khảo sát dinh dưỡng tại Ấn Độ cho thấy nam giới Ấn Độ ăn chay xen kẽ, nghĩa là vẫn ăn thịt với tần suất khác nhau chứ không ăn chay trường. Nhóm thật sự ăn chay 100% tập trung chủ yếu ở một số bang phía tây bắc. Tuy nhiên, dù thuộc nhóm ăn chay, ăn ít thịt hay ăn ít đi vì sợ béo, rất nhiều đàn ông vẫn kẹt trong tình trạng bụng mỡ và rối loạn chuyển hóa do cách chọn thực phẩm, chế biến cũng như ít vận động.

Chiếc cân đánh lừa và nghịch lý “gầy bên ngoài, béo bên trong”

Để lý giải hiện tượng tay chân nhỏ nhưng vòng bụng quá khổ, giới y khoa thường nhắc đến bài bình luận năm 2004 trên tạp chí The Lancet của Bác sĩ Chitta Ranjan Yajnik (Ấn Độ) và Giáo sư John Yudkin (Anh). Hai người có chỉ số khối cơ thể (BMI) gần như tương đương nhau, nhưng Bác sĩ Yajnik lại có tỷ lệ mỡ cơ thể cao hơn hẳn và tập trung nhiều quanh bụng.

Giới y khoa gọi đây là kiểu hình "gầy bên ngoài, béo bên trong" (Thin-fat phenotype). Một nghiên cứu công bố năm 2022 trên tạp chí Diabetes Care (Hoa Kỳ) cho thấy nam giới gốc Nam Á vẫn có lượng mỡ nội tạng, mỡ gan và nguy cơ kháng insulin cao hơn rõ rệt so với người châu Âu có cùng mức cân nặng và chỉ số khối cơ thể.

Mỡ nội tạng không nằm yên một chỗ mà liên tục giải phóng axit béo tự do và các chất gây viêm vào máu. Khi mỡ bao quanh gan và tuyến tụy, cơ thể giảm độ nhạy insulin, đường huyết khó dồn vào cơ bắp để dự trữ, kéo theo nguy cơ gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu và tiểu đường tuýp 2.

Bẫy calo từ mâm cơm chay và thói quen chế biến dư thừa tinh bột

Nhiều nam giới lầm tưởng ăn chay hay ăn ít đi đồng nghĩa với ăn kiêng ít năng lượng. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng chỉ ra rằng người ăn chay tại Nam Á lại có chỉ số khối cơ thể trung bình cao hơn nhóm ăn thịt. Nguyên nhân nằm ở cách chọn thực phẩm, thói quen chế biến hằng ngày và cả những bệnh lý chuyển hóa đi kèm.

Các khảo sát chỉ ra bữa ăn chay của người Ấn Độ bị quá tải tinh bột, cũng khó kiếm soát gia vị (đường, muối) và dầu mỡ

Trên thực tế, bữa ăn không thịt của nhiều đàn ông Ấn Độ lại xoay quanh tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa và đường ngọt:

- Lạm dụng tinh bột trắng: Sau cuộc Cách mạng Xanh thập niên 1960, các loại ngũ cốc thô giàu chất xơ như kê hay lúa miến dần biến mất, nhường chỗ cho cơm trắng và bánh mì làm từ bột mì tinh luyện.

- Chế biến nhiều dầu mỡ và bơ sữa: Rau củ và các loại đậu thường được chiên ngập dầu hoặc nấu kèm lượng lớn bơ sữa trâu (Ghee), khiến món chay vốn tưởng nhẹ nhàng lại đẩy tổng lượng calo tăng vọt.

- Thói quen dùng đồ ngọt đậm đặc: Trà sữa pha đường đậm đặc vào buổi chiều cùng các món bánh bột chiên ngâm siro khiến lượng đường fructose nạp vào cơ thể tăng đột biến trong một lần ăn, thúc đẩy quá trình tích mỡ trực tiếp vào khoang bụng.

Khi chế độ ăn dư thừa tinh bột và đường kết hợp cùng lối sống ít vận động tại các đô thị hoặc những rối loạn chuyển hóa tiềm ẩn, vòng bụng của phái mạnh nhanh chóng phình to dù họ chẳng hề đụng đến một miếng thịt nào. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng này, vào tháng 5 năm 2024, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã phải cập nhật hướng dẫn dinh dưỡng quốc gia lần đầu tiên sau 13 năm, yêu cầu giảm một nửa khẩu phần cơm và bột mì tinh chế, đồng thời khuyến cáo hạn chế tối đa đường bổ sung và thực phẩm siêu chế biến.

Cách chế biến đồ chay theo kiểu chiên rán cùng thói quen lười vận động cũng là nguyên nhân khiến nhiều đàn ông gầy nhưng béo bụng

Bài học thực tế cho nam giới khi muốn giữ dáng và bảo vệ sức khỏe

Câu chuyện bụng mỡ của đàn ông Ấn Độ là lời nhắc nhở thực tế cho không ít nam giới hiện đại. Nhiều người thấy bụng bắt đầu to lên liền vội vàng cắt bỏ thịt cá, chuyển sang ăn chay hoặc ăn kiêng quá ít với hy vọng giảm mỡ nhanh chóng. Thế nhưng, nếu vẫn giữ thói quen ăn nhiều cơm trắng, bún phở, rau củ chiên xào nhiều dầu, uống nước ngọt hoặc lười vận động, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng thiếu đạm để nuôi cơ nhưng lại thừa năng lượng để tích mỡ bụng.

Để giữ phong độ và phòng tránh các bệnh rối loạn chuyển hóa, nam giới cần điều chỉnh từ những nguyên tắc cốt lõi trong sinh hoạt hằng ngày như:

- Đừng chỉ nhìn vào con số trên bàn cân: Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), ngưỡng vòng bụng cảnh báo béo bụng và nguy cơ rối loạn chuyển hóa ở nam giới khu vực châu Á bắt đầu từ 90cm trở lên; còn theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), vòng bụng vượt mốc 94cm đến 102cm ở nam giới làm tăng rõ rệt nguy cơ bệnh tim mạch và tử vong sớm, thậm chí ngay cả khi cân nặng tổng thể trông vẫn bình thường. Giữ vòng bụng dưới 90cm và theo dõi đều đặn thực tế hơn nhiều so với việc chỉ soi số cân mỗi sáng.

Đừng chỉ quan tâm đến cân nặng, ngay cả khi BMI của bạn chưa tới mức thừa cân nhưng vòng bụng quá khổ thì cũng cần điều chỉnh ngay

- Ăn đúng chất chứ không chỉ ăn ít đi: Dù ăn chay hay ăn mặn, bữa ăn của phái mạnh vẫn cần ưu tiên đủ chất đạm từ các loại đậu, trứng, cá hoặc thịt nạc để duy trì khối cơ, kết hợp cùng rau xanh và tinh bột hấp thu chậm như gạo lứt, khoai lang, yến mạch.

- Giảm tối đa đồ chiên rán và đường lỏng: Hạn chế các món rau củ chiên xào ngập dầu, trà sữa, nước ngọt có gas vì đây là nguồn cung cấp calo rỗng dễ biến thành mỡ nội tạng nhất.

- Duy trì vận động, nhất là kháng lực: Bên cạnh việc đi bộ hay chạy bộ, nam giới nên dành ít nhất 2 đến 3 buổi mỗi tuần cho các bài tập tạ hoặc chống đẩy nhằm tăng khối lượng cơ bắp, giúp cơ thể đốt cháy đường và mỡ thừa hiệu quả hơn ngay cả khi nghỉ ngơi.

Tập kháng lực rất quan trọng với việc duy trì vòng bụng thon gọn và sức khỏe nam giới

Cơ thể nam giới không cần những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay cắt bỏ hoàn toàn thực phẩm yêu thích. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ thứ mình nạp vào mỗi ngày đang nuôi dưỡng cơ bắp hay chỉ đang âm thầm tích tụ thêm mỡ thừa quanh vòng bụng. Hãy nhớ, mỡ bụng không chỉ "che lấp" phong độ đàn ông, mà còn là tín hiệu cho thấy sức khỏe đang bị bào mòn, tuổi thọ âm thầm bị cắt ngắn!

Ảnh: Internet