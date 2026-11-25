Điều gì khiến vùng di sản địa chất này lưu giữ câu chuyện kéo dài hơn nửa tỷ năm của Trái Đất?

Trên một vùng rộng hàng nghìn km² ở phía Bắc Việt Nam, những lớp đá, hóa thạch, hang động và sông ngầm đang lưu lại dấu vết của những biến đổi xảy ra từ hơn 500 triệu năm trước. Có nơi ngày nay là núi đá vôi nhưng hàng trăm triệu năm trước từng nằm dưới đáy biển.

Khu vực hiện sở hữu hơn 130 điểm di sản địa chất, gồm núi dạng tháp, hang động, sông ngầm, hóa thạch cổ sinh và những dấu tích liên quan tới hoạt động núi lửa cổ.

Nơi được nhắc tới là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Non nước Cao Bằng lưu giữ hơn 500 triệu năm lịch sử Trái Đất với núi đá vôi, hang động, sông ngầm và hóa thạch cổ sinh. (Ảnh: Insider)

Hơn 130 điểm di sản địa chất kể câu chuyện 500 triệu năm

Theo Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, khu vực rộng khoảng 3.683 km² và được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu từ năm 2018.

Điểm đặc biệt nằm ở khoảng thời gian được "ghi" lại trong các lớp đá.

Các dấu tích địa chất tại đây trải dài hơn 500 triệu năm, từ trầm tích biển cổ, hóa thạch, đá núi lửa đến những quá trình tạo núi và karst hóa sau này.

Thác Bản Giốc rộng khoảng 300 m, đổ qua ba tầng đá vôi trên sông Quây Sơn giữa vùng biên giới Việt - Trung. (Ảnh: Trung tâm Thông tin du lịch)

Tại một số khu vực, các nhà địa chất tìm thấy hóa thạch san hô, động vật tay cuộn và ammonite. Riêng khu vực Lũng Luông có hóa thạch ammonite khoảng 260 triệu năm tuổi, giúp xác định niên đại của các lớp đá.

Ở đèo Mã Phục còn có dạng bazan gối, hình thành khi dung nham phun trào trong môi trường nước biển hàng trăm triệu năm trước.

Những dấu tích này cho thấy cảnh quan vùng cao hiện nay từng trải qua những điều kiện tự nhiên hoàn toàn khác.

Khoảng 200 hang động và 36 hồ tự nhiên

Ngoài hơn 130 di sản địa chất, hệ thống hang động cũng là một phần đáng chú ý.

Theo thông tin từ Công viên địa chất, toàn vùng có khoảng 200 hang động, trong đó khoảng 50 hang được đánh giá có khả năng phục vụ hoạt động du lịch.

Hệ thống Thang Hen gồm 36 hồ tự nhiên có liên hệ với nhau trong mạng lưới thủy văn karst của vùng. (Ảnh: Trung tâm Thông tin du lịch)

Các hang hình thành trong quá trình nước hòa tan đá vôi kéo dài hàng triệu năm, tạo ra cả sông ngầm và những khoảng rỗng lớn bên trong núi.

Một ví dụ đặc biệt khác là hệ thống hồ Thang Hen, gồm 36 hồ tự nhiên có mối liên hệ với nhau trong hệ thống thủy văn karst.

Tùy thời điểm trong năm, mực nước và diện tích các hồ có thể thay đổi khá rõ, khiến cảnh quan cùng một nơi mang diện mạo khác nhau giữa mùa mưa và mùa khô.

Thác Bản Giốc nằm trên lớp đá khoảng 380 triệu năm tuổi

Trong số những cảnh quan nổi tiếng thuộc Công viên địa chất, thác Bản Giốc là cái tên quen thuộc nhất.

Tuy nhiên, phía sau hình ảnh dòng thác nằm giữa núi rừng còn là một câu chuyện địa chất dài hàng trăm triệu năm.

Động Ngườm Ngao dài hơn 2 km, trong đó khoảng 950 m đã được mở cho du khách tham quan bằng tuyến chiếu sáng. (Ảnh: Wiki)

Theo thông tin từ Công viên địa chất, thác hình thành tại nơi các đứt gãy cắt qua lớp đá vôi có tuổi khoảng 380 triệu năm. Quá trình kiến tạo, xói mòn và vận động của dòng Quây Sơn qua thời gian đã góp phần tạo nên địa hình thác ngày nay.

Vì vậy, khi đứng trước Bản Giốc, du khách không chỉ đang ngắm một thắng cảnh mà còn đứng trước kết quả của một quá trình biến đổi địa chất kéo dài qua nhiều kỷ nguyên.

Năm 2026 tiếp tục nhận "thẻ xanh" UNESCO

Ngày 27/4/2026, Non nước Cao Bằng được UNESCO trao bằng chứng nhận sau khi vượt qua kỳ tái thẩm định lần thứ hai và tiếp tục nhận "thẻ xanh".

Tại đèo Mã Phục, các khối bazan gối là dấu tích của dung nham từng phun trào dưới đáy biển khoảng 260 triệu năm trước. (Ảnh: MIA)

Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu không được giữ vĩnh viễn sau một lần công nhận. Các công viên phải trải qua đánh giá định kỳ về bảo tồn di sản, giáo dục, phát triển cộng đồng và du lịch bền vững.

Việc tiếp tục nhận thẻ xanh năm 2026 giúp Non nước Cao Bằng duy trì tư cách Công viên địa chất toàn cầu UNESCO thêm một chu kỳ bốn năm.

Du khách nên đi thế nào?

Với diện tích khoảng 3.683 km², du khách khó có thể khám phá toàn bộ khu vực trong một ngày.

Nếu lần đầu tới Cao Bằng, có thể ưu tiên tuyến phía đông với thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, sông Quây Sơn và các thung lũng karst.

Người thích địa chất có thể dành thêm thời gian cho những điểm có hóa thạch, đá bazan cổ hoặc các khu vực giải thích lịch sử hình thành cảnh quan.

Khách nên dành khoảng 3 ngày 2 đêm trở lên nếu muốn đi tương đối thoải mái. Quãng đường giữa các điểm khá xa, nhiều đoạn đường miền núi quanh co.

Khu vực Lũng Luông còn lưu giữ hóa thạch ammonite khoảng 260 triệu năm tuổi, minh chứng cho nguồn gốc biển cổ của vùng đất này. (Ảnh: TripHunter)

Khoảng tháng 9 đến tháng 11 thường thuận lợi nhờ thời tiết mát và cảnh quan đẹp. Mùa mưa giúp thác, sông và hồ có nhiều nước hơn nhưng đường có thể trơn và tầm nhìn giảm.

Từ Hà Nội tới Cao Bằng khoảng 300 km. Du khách có thể đi xe khách hoặc ôtô, sau đó thuê phương tiện tại địa phương để di chuyển giữa các điểm.

Với những hang động, sông ngầm hoặc điểm địa chất nằm ngoài tuyến tham quan phổ biến, không nên tự ý tiếp cận nếu chưa rõ địa hình.

Từ những lớp đá hơn 500 triệu năm tuổi, khoảng 200 hang động, hệ thống 36 hồ tự nhiên đến hơn 130 điểm di sản địa chất, Non nước Cao Bằng giống một cuốn biên niên sử khổng lồ về quá trình biến đổi của Trái Đất. Việc tiếp tục nhận "thẻ xanh" UNESCO năm 2026 càng khiến vùng đất này đáng chú ý không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn bởi giá trị địa chất hiếm có.

Theo UNESCO, Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch