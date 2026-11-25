Một loài ếch có khả năng săn cả rắn bị EU cấm nuôi, trong khi Trung Quốc sản xuất hơn 1 triệu tấn mỗi năm.

Loài ếch có khả năng săn cả rắn và đẻ tới 20.000 trứng mỗi lần đang tạo ra một nghịch lý đáng chú ý giữa châu Âu và Trung Quốc. Trong khi EU áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt vì nguy cơ xâm hại hệ sinh thái, loài vật này lại trở thành đối tượng nuôi thương phẩm quy mô lớn tại quốc gia châu Á.

Vì sao EU cấm nuôi loài ếch có thể ăn cả rắn?

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), loài vật được nhắc đến là ếch bò Mỹ, tên khoa học Lithobates catesbeianus, còn được gọi bằng tên khoa học mới Aquarana catesbeiana. Đây là loài lưỡng cư có nguồn gốc từ miền đông và miền trung Bắc Mỹ, nổi bật với kích thước lớn, tiếng kêu trầm và tập tính săn mồi đa dạng.

Ếch bò Mỹ là một trong những loài ếch lớn nhất tại Bắc Mỹ. Cá thể trưởng thành thường dài khoảng 9–15 cm, một số con có thể dài hơn 20 cm và nặng tới khoảng 680 g.

Ếch bò Mỹ là một trong những loài ếch lớn nhất Bắc Mỹ, có thể dài hơn 20 cm và nặng tới khoảng 680 g. (Ảnh: Pixabay)

Điều khiến loài vật này trở nên đáng chú ý là chế độ ăn rất đa dạng. Không chỉ săn côn trùng, giun, ốc và cá nhỏ, ếch bò Mỹ còn có thể ăn những động vật có xương sống như chuột, chim, dơi, rắn, rùa nhỏ và các loài lưỡng cư khác.

Theo USGS, chúng là động vật săn mồi cơ hội, thường nuốt những con mồi có kích thước vừa với miệng. Trong một số trường hợp, ếch bò Mỹ còn ăn cả những cá thể cùng loài, đặc biệt khi mật độ quần thể cao.

Khả năng săn mồi này khiến chúng trở thành đối thủ đáng gờm đối với nhiều loài động vật bản địa khi xuất hiện tại môi trường mới.

Một đặc điểm khác cũng khiến giới nghiên cứu quan tâm là khả năng sinh sản. Theo USGS, mỗi lần sinh sản, ếch cái có thể đẻ khoảng 6.000–20.000 trứng. Trứng được kết thành một mảng dạng màng mỏng nổi trên mặt nước, thường bám vào thảm thực vật thủy sinh.

Sau khoảng 2–5 ngày, trứng nở thành nòng nọc. Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài tháng đến 2 năm trước khi chúng hoàn tất quá trình biến thái thành ếch trưởng thành.

Số lượng trứng lớn, thời gian sinh sản kéo dài và khả năng thích nghi với nhiều môi trường nước khác nhau giúp ếch bò Mỹ có lợi thế khi thiết lập quần thể ngoài tự nhiên.

Theo Ủy ban châu Âu, ếch bò Mỹ đã được đưa vào danh sách loài ngoại lai xâm hại có tầm quan trọng đối với toàn EU từ năm 2016. Quy định này áp dụng các biện pháp hạn chế việc đưa loài vật vào lãnh thổ, nuôi giữ, nhân giống, vận chuyển, mua bán và thả ra môi trường tự nhiên.

Mỗi lần sinh sản, ếch bò Mỹ cái có thể đẻ tới 20.000 trứng, góp phần giúp loài này nhanh chóng thiết lập quần thể tại môi trường mới. (Ảnh: Andrew Hoffman)

Đây không đơn thuần là biện pháp nhằm ngăn một loài ếch phát triển quá mức. EU lo ngại chúng có thể cạnh tranh thức ăn, ăn thịt các loài bản địa và làm thay đổi cân bằng sinh thái tại những vùng đất ngập nước.

Ngoài ra, ếch bò Mỹ còn được xem là vật chủ có khả năng mang một số mầm bệnh nguy hiểm đối với động vật lưỡng cư, trong đó có nấm gây bệnh chytridiomycosis. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc kiểm soát sự phát tán của loài này được nhiều quốc gia quan tâm.

Cần lưu ý, quy định của EU có một số ngoại lệ được cấp phép phục vụ nghiên cứu khoa học và bảo tồn ngoài môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, hoạt động nuôi thương mại thông thường không được tự do thực hiện như đối với những loài thủy sản phổ biến.

Trung Quốc sản xuất hơn 1 triệu tấn ếch bò Mỹ mỗi năm

Trái ngược với cách quản lý tại EU, Trung Quốc đã phát triển ếch bò Mỹ thành một ngành nuôi trồng thủy sản có quy mô rất lớn.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Reviews in Aquaculture ngày 30/3/2025 với tiêu đề "The Path Forward for China's Bullfrog Industry: Exploring Green Farming Models", Trung Quốc là quốc gia sản xuất ếch bò Mỹ lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, trong năm 2023, ngành nuôi ếch bò Mỹ tại Trung Quốc đạt sản lượng hơn 1 triệu tấn, với tổng giá trị khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương 15,26 tỷ USD.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm tác giả thuộc các cơ sở nghiên cứu thủy sản của Trung Quốc và Đại học Ghent (Bỉ), tổng hợp 193 công trình khoa học về sinh học, dinh dưỡng, hệ thống nuôi và quản lý dịch bệnh ở ếch bò Mỹ.

Theo nhóm nghiên cứu, sự phát triển của ngành nuôi loài lưỡng cư này gắn với nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và khả năng tổ chức sản xuất quy mô lớn tại Trung Quốc.

Trung Quốc sản xuất hơn 1 triệu tấn ếch bò Mỹ trong năm 2023, trong khi EU áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt vì nguy cơ xâm hại hệ sinh thái. (Ảnh: Sohu)

Ếch bò Mỹ được nuôi chủ yếu để lấy thịt, đặc biệt là phần đùi ếch. Thịt có thể được chế biến thành nhiều món như ếch xào cay, ếch nướng, lẩu ếch hoặc các món ăn kết hợp với gia vị đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc.

Nhu cầu tiêu thụ lớn thúc đẩy nhiều địa phương phát triển các trang trại chuyên nuôi ếch, cung cấp con giống, thức ăn và dịch vụ chế biến. Hoạt động này hình thành chuỗi sản xuất tương đối hoàn chỉnh, từ nuôi thương phẩm đến phân phối thực phẩm.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra ngành nuôi ếch bò Mỹ tại Trung Quốc vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó có tiêu chuẩn sản xuất chưa đồng nhất, nguy cơ dịch bệnh và vấn đề ô nhiễm nguồn nước từ hoạt động nuôi thâm canh.

Nhóm tác giả đề xuất phát triển các khu nuôi tập trung, ứng dụng hệ thống tuần hoàn nước và nhà kính để cải thiện chất lượng sản xuất, giảm tác động đến môi trường.

Vì sao cùng một loài lại được quản lý khác nhau?

Sự đối lập giữa EU và Trung Quốc xuất phát từ cách nhìn nhận khác nhau về giá trị kinh tế và rủi ro sinh thái của ếch bò Mỹ.

Tại Bắc Mỹ, đây là loài bản địa và cũng là đối tượng được khai thác làm thực phẩm. Tại Trung Quốc, hoạt động nuôi thương phẩm được phát triển thành ngành kinh tế trị giá hàng chục tỷ USD.

Loài ếch này có khả năng săn nhiều động vật khác nhau, từ côn trùng, cá nhỏ đến chuột, chim và cả rắn. (Ảnh: CABI)

Ngược lại, tại nhiều khu vực châu Âu, ếch bò Mỹ là loài ngoại lai có khả năng cạnh tranh và gây tác động đến quần thể động vật bản địa. Khi đã thiết lập quần thể trong tự nhiên, việc kiểm soát chúng có thể tốn nhiều thời gian và chi phí.

Vì vậy, EU lựa chọn biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hoạt động nuôi giữ, nhân giống và buôn bán nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán.

Câu chuyện ếch bò Mỹ cho thấy một loài sinh vật có thể mang lại giá trị thương mại rất lớn ở quốc gia này nhưng lại trở thành mối đe dọa đối với hệ sinh thái ở quốc gia khác. Trong khi Trung Quốc sản xuất hơn 1 triệu tấn mỗi năm, EU vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế sự phát triển của loài lưỡng cư có khả năng ăn cả rắn và đẻ tới 20.000 trứng mỗi lần này.

Theo USGS; Ủy ban châu Âu; USFWS; Reviews in Aquaculture