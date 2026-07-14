Hôm 13/7, Đại sứ Đức tại Nga Alexander Lambsdorff, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga.

Đại sứ Đức tại Nga - ông Alexander Lambsdorff.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ông Lambsdorff đã được thông báo về việc Đức tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố của Chính phủ Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Nga.

Ông cũng được cảnh báo, việc Đức leo thang hỗ trợ cho chế độ Ukraine là không thể chấp nhận được, bao gồm việc tiếp tục cung cấp vũ khí và tổ chức các liên doanh, mà lực lượng và phương tiện của chúng được sử dụng để tấn công mục tiêu hòa bình và cơ sở hạ tầng dân sự Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo với ông Lambsdorff, việc cố gắng chỉ đạo các nước thứ ba về cách họ nên xây dựng quan hệ với Nga là không thể chấp nhận được.

Theo bộ này, chiến dịch tuyên truyền hiện tại của Đức là vô đạo đức, là sự quay trở lại với chiến dịch tuyên truyền của Đức Quốc xã thời Thế chiến II.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập Đại sứ Nga tại Berlin - ông Sergey Nechaev, đến trụ sở liên quan đến cáo buộc về một chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Đức, các đối tác EU và Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Berlin đã nhiều lần nhấn mạnh, sự cuồng loạn chống Nga đang bị thổi phồng quá mức.

Họ đã thu hút sự chú ý đến việc lan truyền những gì họ gọi là thuyết âm mưu về các cuộc tấn công mạng nói trên.