Vì sao công ty sữa ở Đồng Nai bất ngờ xin dừng kinh doanh 17 sản phẩm cho bà bầu và trẻ em?

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ban hành quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm dinh dưỡng công thức đối với 17 sản phẩm sữa do Công ty TNHH Latimum Gold (địa chỉ: tỉnh lộ 768, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) công bố.

Theo đó, toàn bộ 17 sản phẩm bị thu hồi đều là các dòng dinh dưỡng công thức dành cho trẻ từ 0 đến 17 tuổi, mang các nhãn hiệu như Latiplus, Latimum Gold và Latidairy Gold.

Các loại sữa được Công ty TNHH Latimum Gold rao trên trang web công ty

Cụ thể, các sản phẩm dinh dưỡng công thức: Latiplus Grow IQ (cho trẻ 1-17 tuổi), Latiplus Pedia Plus (cho trẻ 1-12 tuổi), Latiplus Colostrum (cho trẻ 0-12 tuổi), Latiplus Colostrum (cho trẻ 1-3 tuổi), Latiplus Gain Kids (cho trẻ 1-12 tuổi), Latimum Gold Colostrum 2 (cho trẻ 1-3 tuổi), Latimum Gold Colostrum 1 (cho trẻ 0-12 tháng tuổi), Latimum Gold Pedia Plus (cho trẻ 1-12 tuổi), Latimum Gold Naturegold (cho trẻ 1 tuổi trở lên), Latimum Gold Grow IQ (cho trẻ 1-17 tuổi), Latimum Gold Gain Kids (cho trẻ 1-12 tuổi), Latidairy Gold Gain Kids (cho trẻ 1-12 tuổi), Latidairy Gold Grow IQ (cho trẻ 1-17 tuổi), Latidairy Gold Naturegold (cho trẻ 1 tuổi trở lên), Latidairy Gold Colostrum 2 (cho trẻ 1-3 tuổi), Latidairy Gold Pedia Plus (cho trẻ 1-12 tháng tuổi) và Latidairy Gold Colostrum (cho trẻ 0-12 tháng tuổi).

Việc thu hồi này căn cứ theo đề nghị của doanh nghiệp và đề xuất của Trưởng phòng An toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo thông tin trên báo Dân Trí cho biết, trước đó ngày 26/5, Công ty TNHH Latimum Gold có văn bản gửi Sở Y tế Đồng Nai về việc đề nghị thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Thời gian qua, công ty này đã thực hiện nộp các hồ sơ công bố đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (nay là Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế).

Trong văn bản gửi Sở Y tế, đại diện Công ty TNHH Latimum Gold giải thích việc trả lại giấy tiếp nhận bản công bố các sản phẩm là do tình hình kinh doanh không hiệu quả. Công ty cam kết dừng kinh doanh các sản phẩm trên.

Bên cạnh đó, công ty này cũng có văn bản đề nghị hủy bỏ hồ sơ tự công bố sản phẩm của 6 sản phẩm thực phẩm bổ sung (đăng tải trên website công ty từ tháng 2/2022).

Cụ thể, thực phẩm bổ sung Latiplus sure cơ - xương - khớp; thực phẩm bổ sung Latiplus gain weight; thực phẩm bổ sung Latiplus canxi pro; thực phẩm bổ sung Latiplus diacerna; thực phẩm bổ sung Latiplus mama pro; thực phẩm bổ sung Latiplus colostrum.

Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của báo Tuổi trẻ, Công ty TNHH Latimum Gold được cấp phép hoạt động từ tháng 5-2020, ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa…

Trước khi thông báo ngừng kinh doanh các sản phẩm trên, Công ty TNHH Latimum Gold từng quảng bá các sản phẩm sữa này dành "cho mẹ bầu", "cho trẻ em", "cho người lớn". Đồng thời phân phối, cung cấp những sản phẩm sữa tại khu vực có nhiều công nhân, người lao động tại xã Tân Bình, Thạnh Phú và nhiều xã khác thuộc huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Nam An (t/h)