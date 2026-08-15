Vì sao có người ăn xôi buổi sáng bị nóng bụng?

Xôi là món ăn quen thuộc nhưng một số người bị ợ nóng, khó chịu sau khi ăn, bác sĩ chỉ 4 nguyên nhân.

Xôi là một trong những món ăn quen thuộc của người Việt, không chỉ thơm ngon mà còn giúp no lâu. Không phải ai ăn xôi cũng bị ợ nóng, mà tình trạng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ thành phần của món ăn đến cơ địa của từng người.

Dưới đây là những nguyên nhân chính dẫn đến ợ nóng sau khi ăn xôi.

Gạo nếp khó tiêu, dễ gây áp lực lên dạ dày

Gạo nếp là nguyên liệu chính để làm xôi, chứa nhiều tinh bột và có kết cấu dẻo, dính. Khi vào dạ dày, gạo nếp cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với các loại thực phẩm khác. Nếu ăn quá nhiều hoặc ăn vào buổi tối, thức ăn có thể bị lưu lại trong dạ dày lâu hơn, làm tăng nguy cơ trào ngược axit và gây ra cảm giác nóng rát ở vùng thượng vị.

Ngoài ra, với những người có hệ tiêu hóa kém, dạ dày dễ bị quá tải khi xử lý thực phẩm khó tiêu như xôi, từ đó làm tăng nguy cơ bị ợ nóng.

Hàm lượng chất béo cao trong nhiều món xôi

Một số loại xôi phổ biến như xôi xéo, xôi mặn, xôi gấc thường chứa nhiều dầu mỡ từ hành phi, mỡ lợn, chà bông, xúc xích…Chất béo trong những món ăn này làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến thức ăn ở lại dạ dày lâu hơn. Điều này tạo áp lực lên cơ vòng thực quản dưới, khiến axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ra ợ nóng và cảm giác nóng rát.

Gia vị cay nóng, đồ ăn kèm làm tăng nguy cơ ợ nóng

Xôi thường được ăn kèm với nhiều loại gia vị như muối vừng, ruốc, chà bông, thậm chí có thể thêm tương ớt, sốt cay. Những gia vị này có thể kích thích dạ dày tiết axit nhiều hơn, làm tăng nguy cơ trào ngược và gây ợ nóng. Đặc biệt, những ai có dạ dày nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề về tiêu hóa sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn.

Cơ địa nhạy cảm, hệ tiêu hóa yếu

Những người có hệ tiêu hóa kém, dễ bị trào ngược dạ dày hoặc mắc bệnh lý về tiêu hóa như viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích thường dễ bị ợ nóng sau khi ăn xôi hơn so với những người có dạ dày khỏe mạnh. Đối với những trường hợp này, chỉ cần ăn một lượng nhỏ xôi cũng có thể gây khó chịu và dẫn đến các triệu chứng như đầy hơi, buồn nôn, nóng rát vùng thực quản.

Xôi rất ngon nhưng có người ăn vào bị ợ nóng, khó chịu.

Cách ăn xôi mà không bị ợ nóng

Mặc dù xôi có thể gây ợ nóng ở một số người, nhưng theo bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Thu Cúc, nếu biết cách ăn uống hợp lý vẫn có thể thưởng thức món ăn này mà không gặp phải tình trạng khó chịu.

Không ăn xôi vào buổi tối hoặc khi đói

Ăn xôi khi bụng rỗng có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, dễ gây ợ nóng. Trong khi đó, ăn xôi vào buổi tối có thể làm dạ dày phải hoạt động quá tải, khiến thức ăn không tiêu hóa kịp, gây đầy bụng và trào ngược. Tốt nhất nên ăn xôi vào buổi sáng hoặc buổi trưa để hệ tiêu hóa có thời gian xử lý tốt hơn.

Chọn loại xôi ít dầu mỡ, gia vị

Nên ưu tiên các loại xôi ít dầu mỡ như xôi đỗ, xôi lạc, xôi gấc thay vì xôi xéo hoặc xôi mặn có nhiều mỡ hành, xúc xích, chà bông. Đồng thời, hạn chế ăn kèm với gia vị cay nóng như tương ớt, sốt cay để tránh kích thích dạ dày.

Ăn với lượng vừa phải, nhai kỹ

Không nên ăn quá nhiều xôi trong một lần vì dạ dày sẽ phải làm việc quá tải để tiêu hóa. Nhai kỹ khi ăn cũng giúp enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giảm áp lực cho dạ dày và hạn chế tình trạng ợ nóng.

Uống nước ấm sau khi ăn

Uống nước ấm sau khi ăn xôi giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng và hạn chế nguy cơ trào ngược axit. Tuy nhiên, không nên uống nước ngay sau khi ăn vì có thể làm loãng dịch vị dạ dày, gây khó tiêu. Tốt nhất nên uống nước sau khoảng 30 phút.