HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao chuyến bay của hãng American Airlines phải hạ cánh khẩn cấp?

Hoàng Vân
|

Ngày 28/7, Express đưa tin, một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đang trong hành trình từ Ý đến Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp.

Chuyến bay American Airlines hạ cánh khẩn cấp vì mùi khó chịu gây chóng mặt - Ảnh 1.

Chuyến bay mang số hiệu AA719 của hãng American Airlines chuyển hướng đến Ireland, ngày 25/7/2026.

Chuyến bay mang số hiệu AA719 của hãng American Airlines đang trên đường từ Rome (Ý) đến Philadelphia (Mỹ) vào ngày 25/7, thì 6 trong số 9 tiếp viên hàng không bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Theo các nguồn tin, nguyên nhân là do "mùi khó chịu trên máy bay phát ra từ lò nướng", mặc dù bản chất chính xác của mùi này vẫn chưa được tiết lộ.

Do có người bị ốm, các phi công đã chuyển hướng chiếc Boeing 787 chở 281 hành khách đến Dublin, Ireland.

Khi máy bay hạ cánh, các thành viên phi hành đoàn bị ốm đã được nhân viên cấp cứu hỗ trợ.

Một phát ngôn viên của American Airlines nói với tờ The Post: "Các nhân viên y tế đã có mặt tại cổng lên máy bay. Các tiếp viên hàng không cùng một hành khách sau đó đã được kiểm tra sức khỏe rồi mới cho phép được rời đi".

Những hành khách đến Philadelphia được đặt phòng khách sạn miễn phí và được đặt lại vé máy bay cho ngày hôm sau.

“Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của khách hàng, và cảm ơn các thành viên trong nhóm vì sự chuyên nghiệp của họ”, người phát ngôn cho biết thêm.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề mùi khó chịu gây gián đoạn trên chuyến bay của American Airlines.

Tháng 6/2026, một mùi khó chịu phát ra từ buồng lái đã khiến một chuyến bay từ New York đến Philadelphia phải chuyển hướng đến Syracuse vì 2 phi công xuất hiện triệu chứng "buồn nôn".

Theo Express
Tình thế trái khoáy của Trung Quốc: Nhìn thấy kho báu trước mắt mà "khao khát đến mấy" cũng không lôi lên được
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

American Airlines

phi hành đoàn

Philadelphia

chuyến bay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại