Ngày 28/7, Express đưa tin, một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đang trong hành trình từ Ý đến Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp.

Chuyến bay mang số hiệu AA719 của hãng American Airlines chuyển hướng đến Ireland, ngày 25/7/2026.

Chuyến bay mang số hiệu AA719 của hãng American Airlines đang trên đường từ Rome (Ý) đến Philadelphia (Mỹ) vào ngày 25/7, thì 6 trong số 9 tiếp viên hàng không bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Theo các nguồn tin, nguyên nhân là do "mùi khó chịu trên máy bay phát ra từ lò nướng", mặc dù bản chất chính xác của mùi này vẫn chưa được tiết lộ.

Do có người bị ốm, các phi công đã chuyển hướng chiếc Boeing 787 chở 281 hành khách đến Dublin, Ireland.

Khi máy bay hạ cánh, các thành viên phi hành đoàn bị ốm đã được nhân viên cấp cứu hỗ trợ.

Một phát ngôn viên của American Airlines nói với tờ The Post: "Các nhân viên y tế đã có mặt tại cổng lên máy bay. Các tiếp viên hàng không cùng một hành khách sau đó đã được kiểm tra sức khỏe rồi mới cho phép được rời đi".

Những hành khách đến Philadelphia được đặt phòng khách sạn miễn phí và được đặt lại vé máy bay cho ngày hôm sau.

“Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của khách hàng, và cảm ơn các thành viên trong nhóm vì sự chuyên nghiệp của họ”, người phát ngôn cho biết thêm.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên vấn đề mùi khó chịu gây gián đoạn trên chuyến bay của American Airlines.

Tháng 6/2026, một mùi khó chịu phát ra từ buồng lái đã khiến một chuyến bay từ New York đến Philadelphia phải chuyển hướng đến Syracuse vì 2 phi công xuất hiện triệu chứng "buồn nôn".