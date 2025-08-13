Vì sao chàng thích bật đèn, nàng thích tắt đèn khi 'yêu'?

Trong đó, nam giới thường thích “yêu” trong điều kiện ánh sáng tốt, trong khi nữ giới lại nghiêng về việc hoàn thành quá trình này trong bóng tối. Đằng sau nhu cầu này thực sự có nguyên nhân tâm lý gì?

Chúng ta có thể tìm thấy một số giải thích đơn giản, chẳng hạn như khả năng nhìn của nam giới tốt hơn, hoặc phụ nữ cảm thấy mình xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, v.v. Bài viết này giúp bạn tìm hiểu vấn đề từ hai góc độ nam và nữ.

Nguyên nhân tâm lý của nam giới

Nhu cầu thị giác

Nhu cầu thị giác của nam giới mạnh mẽ hơn, dễ bị kích thích bởi thị giác hơn. Do đó, bật đèn có thể giúp các chàng trai nhìn rõ cơ thể và cử động của các cô gái.

Biểu hiện tự tin

Thông thường, nam giới đóng vai trò chính, họ sẽ chứng minh sức mạnh và sức quyến rũ của mình qua các biểu hiện. Bật đèn giúp họ thể hiện bản thân tốt hơn, nhận được sự trân trọng và công nhận từ bạn tình.

Cảm giác an toàn

Nam giới cần cảm thấy an toàn và thoải mái để có thể thư giãn tốt hơn. Đèn sáng giúp họ nhìn rõ hơn môi trường xung quanh, tránh những mối nguy hiểm và sự hoảng sợ không cần thiết.

Nguyên nhân tâm lý của phụ nữ

Ý thức về bản thân

Phụ nữ thường quan tâm hơn đến ngoại hình và hình ảnh của bản thân so với nam giới. Dưới ánh đèn sáng, họ có thể cảm thấy cơ thể mình bị nam giới đánh giá và quan sát, từ đó tạo ra ý thức về bản thân và áp lực. Trong khi đó, tắt đèn có thể giảm bớt gánh nặng cho họ, giúp họ thư giãn hơn và tận hưởng quá trình.

Cảm giác xấu hổ

Tắt đèn tạo ra một không gian riêng tư, lãng mạn, khiến phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn về cả tâm hồn lẫn thể xác. (Ảnh: ITN)

Một số phụ nữ cảm thấy cơ thể và hành động của họ không đẹp mắt, thậm chí cảm thấy xấu hổ trong mắt người khác, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn khi ở trong ánh sáng sáng. Tắt đèn có thể giúp họ thoát khỏi cảm giác này, từ đó trở nên tự nhiên hơn.

Sự thoải mái về tâm lý

Tắt đèn tạo ra một không gian riêng tư, lãng mạn, khiến phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn về cả tâm hồn lẫn thể xác. Trong môi trường này, phụ nữ chú tâm hơn vào cảm xúc của mình và tận hưởng, từ đó đạt được cảm giác vui vẻ.

Yếu tố sinh lý

Trong môi trường tối, cơ thể của phụ nữ sẽ thư giãn hơn, giúp tăng cường cảm giác và khoái cảm tình dục. Đồng thời, bóng tối giúp giảm thiểu sự can thiệp từ bên ngoài, khiến phụ nữ tập trung hơn vào tương tác với bạn tình.

Yếu tố xã hội

Văn hóa xã hội có ảnh hưởng nhất định đến hành vi tình dục của phụ nữ, một số phụ nữ bị ảnh hưởng bởi quan niệm truyền thống, cho rằng việc quan hệ tình dục trong bóng tối thì riêng tư và an toàn hơn.

Sở thích về môi trường

Một số phụ nữ thích tham gia hoạt động tình dục trong một bầu không khí môi trường cụ thể, chẳng hạn như thích tạo không gian lãng mạn và bí ẩn trong bóng tối.

Nhu cầu cảm xúc

Đối với một số phụ nữ tìm kiếm mối quan hệ thân mật hoặc sự thỏa mãn cảm xúc, việc tắt đèn giúp họ dễ dàng đắm chìm hơn trong giao tiếp cảm xúc với bạn đời và dễ dàng thể hiện nhu cầu cảm xúc của mình. Trong khi thực hiện hoạt động tình dục, cần đảm bảo cả hai bên đều cảm thấy thoải mái và an toàn.

Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe cơ thể, chú ý duy trì thói quen sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, vận động vừa phải và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu gặp một số khó chịu hoặc nghi ngờ nào đó, hãy kịp thời tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nhìn chung, lý do mà các chàng trai và cô gái chọn bật hoặc tắt đèn là khác nhau, tất cả đều có động cơ tâm lý sâu sắc và phong phú. Chính những động cơ và nhu cầu này đã hình thành nên sự lựa chọn môi trường khác nhau giữa nam và nữ khi thiết lập mối quan hệ.

Do đó, trong mối quan hệ, cả hai bên cần tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, tránh áp đặt sở thích và suy nghĩ của mình lên người kia, cùng nhau hướng tới sự thoải mái tối đa và một mối quan hệ bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

* Thông tin mang tính tham khảo.