Vì sao Bệnh viện E dự kiến sáp nhập Bạch Mai?

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp Bệnh viện E trở thành cơ sở trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Điều này nhằm hướng tới xây dựng chuỗi bệnh viện đầu ngành, thực hiện tinh gọn đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.

Lộ trình cụ thể cũng như phương án sáp nhập chi tiết cho hai bệnh viện chưa được Bộ Y tế công bố. Tuy nhiên, đây là bước đi nằm trong kế hoạch tổng thể nhằm tổ chức lại hệ thống y tế công lập, tập trung đầu mối và tăng hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Cuối tháng 9, Bộ Nội vụ cũng đã đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp lại mạng lưới bệnh viện công lập, đảm bảo mỗi tỉnh, thành có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu; đồng thời bố trí bệnh viện hoặc khoa lão khoa tại các bệnh viện đa khoa nhằm đáp ứng nhu cầu dân số già hóa .

Cổng chính Bệnh Viện E tại mặt đường Trần Cung, Hà Nội.

Theo đề án, các bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Thống Nhất… sẽ được giữ nguyên mô hình tổ chức để tiếp tục đóng vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Những cơ sở y tế còn lại sẽ được sắp xếp lại bằng cách sáp nhập vào các bệnh viện lớn, chuyển giao về địa phương hoặc trở thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y.

Một số đề xuất cụ thể gồm: sáp nhập Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM vào Bệnh viện Thống Nhất. Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ được bàn giao nguyên trạng về địa phương, như Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa về Gia Lai, Bệnh viện 74 Trung ương về Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về Đà Nẵng.

Về đào tạo, các trường đại học trọng điểm như Y Hà Nội, Y Dược TP HCM, Y Dược Cần Thơ, Điều dưỡng Nam Định... tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế. Trường Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Kỹ thuật Y tế Hải Dương, trong khi Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sáp nhập vào Đại học Dược Hà Nội. Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ chuyển thành bệnh viện thực hành cho trường đại học, điển hình như Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng sẽ thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Trong khi đó, hệ thống viện kiểm định, pháp y và đơn vị nghiên cứu vaccine - sinh phẩm y tế vẫn được giữ nguyên để đảm bảo ổn định trong kiểm soát chất lượng thuốc, vaccine và an toàn thực phẩm.

Tại tuyến y tế cơ sở, các trạm y tế xã sẽ tiếp tục trực thuộc UBND xã, đồng thời duy trì các điểm khám bệnh cũ để phục vụ người dân. Các trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa cấp huyện sẽ được chuyển về trực thuộc Sở Y tế, đảm nhiệm khám chữa bệnh theo khu vực liên xã, liên phường.

Theo Bộ Y tế, việc tổ chức lại hệ thống y tế sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, đảm bảo kế thừa, hạn chế tối đa xáo trộn chuyên môn và giữ vững chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.