Vị Giáo sư U70 giàu nhất Việt Nam chi 30 tỷ đồng lập Quỹ từ thiện đặc biệt cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khác với hình thức quỹ từ thiện tập trung vào hỗ trợ tài chính, Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” hỗ trợ tiếp cận những thành tựu y học hiện đại trong các lĩnh vực chuyên sâu như y học bào thai, hỗ trợ sinh sản, y học gen, sơ sinh, tim mạch trẻ em.

Theo thông báo từ Tập đoàn Phenikaa (CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A), vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 vừa qua, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã chính thức thành lập Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” (Phenikaa Foundation For Children - PFC) với tổng nguồn kinh phí khởi tạo ban đầu 30 tỷ đồng do Tập đoàn Phenikaa tài trợ.

Khác với hình thức quỹ từ thiện tập trung vào hỗ trợ tài chính, Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” được xây dựng theo mô hình quỹ y tế chuyên sâu, hướng tới mục tiêu hỗ trợ trẻ em, thai phụ và các gia đình hiếm muộn, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận những thành tựu y học hiện đại trong các lĩnh vực chuyên sâu như y học bào thai, hỗ trợ sinh sản, y học gen, sơ sinh, tim mạch trẻ em.

Theo quyết định thành lập, Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” được xây dựng với mục đích tài trợ không hoàn lại các chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến bệnh lý bào thai khó và hiếm gặp ; bệnh tim bẩm sinh ; bệnh sơ sinh nặng ; hoặc hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn , các trường hợp có nguy cơ bệnh lý di truyền hoặc thất bại khi thực hiện hỗ trợ sinh sản nhiều lần, cụ thể các nhóm đối tượng nhận hỗ trợ như sau:

Thứ nhất, nhóm đối tượng với thai kỳ nguy cơ cao, các bệnh lý bào thai khó và hiếm, cũng như các trường hợp cần can thiệp bào thai bằng kỹ thuật hiện đại. Quỹ sẽ hỗ trợ chi phí khám, chẩn đoán, hội chẩn, can thiệp bào thai, phẫu thuật và theo dõi điều trị cho các trường hợp phù hợp tiêu chí hỗ trợ.

Thứ hai, nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng hiếm muộn, các trường hợp có nguy cơ bệnh lý di truyền hoặc thất bại hỗ trợ sinh sản nhiều lần. Quỹ sẽ hỗ trợ các kỹ thuật chuyên sâu như xét nghiệm gen, giải trình tự gen, sàng lọc phôi, IVF và các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại nhằm tăng cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh.

Thứ ba, nhóm đối tượng là trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh lý sơ sinh nặng hoặc trẻ sinh non cần điều trị chuyên sâu. Quỹ sẽ hỗ trợ, hồi sức sơ sinh, chăm sóc chuyên sâu và các chương trình tầm soát sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Thứ tư, nhóm đối tượng là trẻ sơ sinh, trẻ em mắc các bệnh lý tim bẩm sinh, trẻ cần hỗ trợ can thiệp tim mạch.

“Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” được hình thành với mong muốn không để em bé nào mất đi cơ hội được tiếp cận y học hiện đại cho mục tiêu được sống và sống khỏe mạnh trong tương lai” - TS. BS Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng Giám đốc, Bệnh viện Đại học Phenikaa, đồng thời là Giám đốc Quỹ “Phenikaa vì trẻ em” cho biết.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ điều trị, Quỹ cũng định hướng trở thành nền tảng thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y học bà mẹ và trẻ em nhằm phát triển các kỹ thuật y học hiện đại tại Việt Nam.

Tập đoàn Phenikaa hiện là tập đoàn kinh tế đa ngành với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước trên các lĩnh vực bao gồm Sản xuất Công nghiệp, Phát triển Công nghệ, Giáo dục đào tạo, Chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác.

Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Phenikaa là Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng (sinh năm 1964). Với việc nắm giữ trực tiếp và gián tiếp qua Phenikaa đối với cổ phiếu VCS của CTCP Vicostone trên sàn chứng khoán, khối tài sản của ông Năng ước tính trên 5.000 tỷ đồng, do đó, ông thường được mệnh danh là “vị Giáo sư giàu nhất Việt Nam”.

Bên cạnh vai trò doanh nhân, ông Hồ Xuân Năng còn được biết đến như một nhà khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật. Ông hiện là giảng viên kiêm Chủ tịch Trường Đại học Phenikaa, đồng thời từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa. Ông có hơn 18 năm tham gia giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học.