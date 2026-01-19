Vị bác sĩ 78 tuổi nói mình "trẻ lại" hơn 20 năm tiết lộ: Làm 6 điều tối thiểu này, tuổi thọ khác hẳn

Ở tuổi 78, Tiến sĩ Michael Roizen - Giám đốc Chăm sóc Sức khỏe tại Cleveland Clinic – khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết tuổi sinh học của ông chỉ tương đương một người 57,6 tuổi. Nói cách khác, theo các chỉ số sức khỏe và nguy cơ bệnh mạn tính, cơ thể ông "trẻ hơn" tuổi thật gần 20 năm.

Khái niệm "tuổi sinh học" hiện vẫn còn nhiều tranh luận trong giới khoa học, song nó được dùng để phản ánh mức độ lão hóa của cơ thể dựa trên chức năng tim mạch, chuyển hóa, não bộ, hệ miễn dịch… thay vì chỉ dựa vào số tuổi trên giấy tờ.

Điều đáng chú ý là, theo Tiến sĩ Roizen, bí quyết sống lâu hơn không nằm ở những phương pháp phức tạp hay tốn kém, mà đến từ những thói quen rất cơ bản – thậm chí ai cũng có thể làm được nếu đủ kiên trì. Dưới đây là 6 việc "tối thiểu" mà ông cho rằng mang lại lợi ích lớn cho tuổi thọ.

1. Đi bộ nhiều hơn mỗi ngày

Tiến sĩ Roizen duy trì thói quen đi khoảng 10.000 bước mỗi ngày, nhưng ông nhấn mạnh con số này không phải điều bắt buộc. Thực tế, 10.000 bước chỉ là mốc phổ biến mang tính tham khảo.

Điều quan trọng hơn là giảm thời gian ngồi yên và tăng vận động trong sinh hoạt hằng ngày. Chẳng hạn, ông thường đỗ xe xa hơn một chút, tranh thủ đi bộ thêm khi có thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần đi bộ nhanh khoảng 75 phút mỗi tuần cũng đã giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư, ngay cả khi không đạt mốc 10.000 bước/ngày.

2. Ưu tiên bơ, cá hồi và dầu ô liu

Trong danh sách các thực phẩm tốt cho tuổi thọ mà ông thường chia sẻ, Tiến sĩ Roizen cho rằng nếu chỉ cần nhớ 3 loại quan trọng nhất, đó là: Bơ, cá hồi, dầu ô liu,,,

Những thực phẩm này giàu chất béo lành mạnh, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn và omega-3, có tác dụng bảo vệ tim mạch, giảm viêm và hỗ trợ chức năng não. Các nghiên cứu dài hạn đã nhiều lần chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ những chất béo tốt này với giảm nguy cơ bệnh tim và tử vong sớm.

3. Giữ các mối quan hệ xã hội bền vững

Theo Tiến sĩ Roizen, các mối quan hệ không chỉ giúp cuộc sống vui vẻ hơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ. Việc duy trì kết nối với bạn bè, người thân, cộng đồng giúp giảm căng thẳng mạn tính, cải thiện sức khỏe tinh thần và thậm chí cả chức năng miễn dịch.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, tác động của sự cô đơn đối với sức khỏe có thể tương đương hút thuốc lá hoặc béo phì, trong khi các mối quan hệ xã hội tốt lại là một trong những yếu tố dự báo tuổi thọ mạnh mẽ nhất.

4. Tập luyện não bộ bằng các trò chơi tăng tốc xử lý thông tin

Không chỉ chăm sóc cơ thể, Tiến sĩ Roizen còn đặc biệt chú trọng đến não bộ. Ông khuyên nên chơi các trò chơi rèn luyện khả năng xử lý thông tin nhanh (speed-of-processing), như Double Decision hay Freeze Frame.

Những trò chơi này được thiết kế dựa trên nghiên cứu khoa học, nhằm giúp não xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Alzheimer's & Dementia cho thấy, người lớn tuổi thường xuyên luyện tập dạng này có thể giảm tới 29% nguy cơ mắc sa sút trí tuệ sau 10 năm.

5. Dùng vitamin tổng hợp một cách đều đặn

Hiệu quả của vitamin tổng hợp đối với tuổi thọ vẫn còn gây tranh cãi. Một số nghiên cứu cho thấy lợi ích trong việc giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim hoặc suy giảm nhận thức, trong khi những nghiên cứu quy mô lớn khác lại không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng với việc kéo dài tuổi thọ.

Dù vậy, Tiến sĩ Roizen cho biết ông vẫn duy trì dùng multivitamin mỗi ngày, với mục tiêu đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt vi chất – yếu tố có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

6. Tiêm vắc-xin cúm hằng năm

Theo Tiến sĩ Roizen, tiêm vắc-xin cúm không chỉ giúp phòng bệnh theo mùa mà còn mang lại những lợi ích vượt xa suy nghĩ thông thường. Một số nghiên cứu cho thấy tiêm cúm có thể giúp giảm viêm trong cơ thể và não, từ đó liên quan đến việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi.

Đây được ông coi là một trong những biện pháp đơn giản, ít tốn công sức nhưng có tác động lâu dài đến sức khỏe.

Thông điệp lớn nhất mà Tiến sĩ Michael Roizen muốn nhấn mạnh là: sống lâu và sống khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi "to tát". Đôi khi, chỉ cần kiên trì với những việc rất cơ bản - đi bộ nhiều hơn, ăn đúng loại chất béo, giữ kết nối xã hội, rèn luyện não bộ và phòng bệnh chủ động - cũng đủ để tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe và tuổi thọ.