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Vespa GTS bản độc nhất vô nhị ra mắt: Lấy cảm hứng từ tàu hải quân 95 năm tuổi, yên xe bọc loại vải đặc biệt chưa từng xuất hiện từ trước đến nay

Thanh Nhã
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Vespa Amerigo Vespucci là sự kết hợp khéo léo của 2 đại diện đến từ nước Ý, thể hiện chất thiết kế riêng lẫn công nghệ kỹ thuật của quốc gia 165 năm tuổi.

Một chiếc Vespa độc đáo lấy cảm hứng từ con tàu huấn luyện huyền thoại của Hải quân Ý đã được ra mắt bên cạnh chính con tàu này tại Cảng New York (Mỹ). Chiếc GTS này mang tên Amerigo Vespucci - cùng tên với chiếc tàu "đồng hương".

Chiếc xe đặc biệt này sẽ được trưng bày bên cạnh con tàu trong suốt thời gian tàu neo đậu tại New York, kết nối hai loại cỗ máy tuy rất khác nhau nhưng đều trở thành những đại sứ bất ngờ cho kỹ thuật và thiết kế của người Ý.

Amerigo Vespucci hạ thủy năm 1931, phục vụ như tàu huấn luyện của Hải quân Ý. Được nhiều người coi là một trong những con tàu đẹp nhất từng được chế tạo, đây cũng là con tàu hoạt động lâu đời nhất trong Hải quân Ý và thường xuyên đi khắp thế giới để đại diện cho Ý ở nước ngoài.

Trong khi đó, thương hiệu Vespa xuất hiện vào năm 1964, sau con tàu 15 năm, và đã trải qua 8 thập kỷ để trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu thành công nhất của Ý. Khởi đầu là phương tiện giao thông giá cả phải chăng thời hậu chiến, nó đã phát triển thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu được công nhận vượt xa thế giới xe hai bánh.

Chiếc xe trưng bày ở New York lấy cảm hứng rõ ràng từ vẻ ngoài đặc trưng của Vespucci. Được sơn màu đen bóng với hai sọc trắng chạy dọc theo thân xe bằng thép, chiếc xe tay ga phản ánh màu sơn nổi tiếng của thân tàu, trong khi các họa tiết lấy cảm hứng từ các ô cửa sổ của tàu xuất hiện dọc hai bên.

Các chi tiết màu vàng đất bên dưới yên xe và trên chắn bùn trước gợi nhớ đến màu sắc của lan can gỗ của tàu, trong khi phần buộc dây phía trước sử dụng cùng tông màu với mũi tàu buồm.

Phía bên trái của tấm chắn phía trước mang hình ảnh chính thức của Amerigo Vespucci, thể hiện con tàu buồm lớn đang căng buồm với quốc kỳ ba màu của Ý, nhưng có lẽ chi tiết thú vị nhất chính là phần yên xe. Thay vì bọc nệm truyền thống, Vespa đã bọc yên xe bằng vải Olona chính hãng, cùng loại vật liệu được dùng để làm buồm cho con tàu. Đó là một chi tiết khác thường, nhưng lại khéo léo kết nối hai chiếc xe máy Ý được chế tạo cách nhau gần 100 năm.

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