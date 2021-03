Venus - thương hiệu hàng đầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thiên nhiên

Venus là thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Venus và có thâm niên gần 10 năm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi thành viên trong gia đình. Tới nay, thương hiệu vẫn luôn nỗ lực để mang tới cho khách hàng những sản phẩm độc quyền, có những ưu điểm vượt trội và mang thương hiệu riêng - cung cấp các giải pháp tối ưu liên quan đến sắc đẹp và sức khoẻ.

Sản phẩm từ thiên nhiên không chứa hoá chất độc hại

Xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên trong công cuộc làm đẹp hay chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh… ngày càng được ưa chuộng. Lý do là các sản phẩm từ hoá chất, dù là các hoá chất được phép sử dụng vẫn có thể chứa các thành phần có hại cho sức khỏe. Ngược lại, những sản phẩm "trở về thiên nhiên" với thành phần chính là các dược liệu quý không chỉ phù hợp với sinh lý của con người mà còn rất ít những tác động có hại.

Venus là một trong những thương hiệu tiên phong phát triển các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe toàn diện sử dụng các thành phần hoàn toàn từ tự nhiên. Phần lớn các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ của Venus có thành phần từ các vị thuốc, các vị thảo dược an toàn, lành tính, không gây kích ứng hoặc hạn chế tối đa những trường hợp kích ứng do không chứa những loại hóa chất bảo quản, hương thơm nhân tạo. Khách hàng không bị lệ thuộc vào sản phẩm dù sử dụng thường xuyên trong thời gian dài do nó không ức chế các hoạt động tự nhiên của cơ thể. Đó là điều khác biệt mà các sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên sẽ đem lại cho khách hàng giúp đem đến hiệu quả về sức khỏe và sắc đẹp lâu bền.

Sản phẩm được phát triển trong các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, ISO

Để sản phẩm sản xuất đúng quy chuẩn, Venus luôn làm việc với các đối tác lớn đạt đủ tiêu chuẩn. Nguồn nguyên liệu được nhập khẩu hoặc làm việc với các nhà cung cấp trong nước có quy trình trồng trọt - sản xuất khép kín, chú trọng tính bền vững. Khâu sản xuất cũng được thực hiện trong các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, ISO.

Venus hợp tác với các nhà máy đạt chuẩn GMP để mang lại cho thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất từ khâu nghiên cứu đến khi tới tay người tiêu dùng

Chứng nhận GMP là một trong những chứng nhận cơ bản và quan trọng nhất, đảm bảo các sản phẩm (thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hóa mỹ phẩm… ) được sản xuất ra đồng nhất về chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu đề ra và an toàn với người lao động. Venus hợp tác với các nhà máy đạt chuẩn GMP để khẳng định tính chuyên nghiệp và uy tín: mang lại cho thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất từ khâu nghiên cứu đến khi tới tay người tiêu dùng.

100% sản phẩm của thương hiệu Venus có giấy phép công bố được cơ quan quản lý nhà nước cấp

Hiểu được tầm quan trọng của việc đảm bảo lợi ích của khách hàng, đảm bảo quyền lợi và dám chịu trách nhiệm trước pháp luật, Venus luôn chú trọng hoàn thiện hồ sơ để có được những bản công bố chất lượng giá trị, được pháp luật bảo hộ.

Sản phẩm được đăng ký công bố chất lượng - đảm bảo tính pháp lý cũng như cam kết chất lượng sản phẩm.

Hồ sơ đăng ký Công Bố sản phẩm được Cục an toàn thực phẩm, Sở y tế cấp phép đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam. Mỗi lô hàng sản xuất đều được kiểm nghiệm đúng theo chỉ tiêu trong công bố để đảm bảo sản phẩm sử dụng nguyên liệu tốt nhất, chất lượng nhất, an toàn nhất đến sức khỏe cho người sử dụng. Nó là điều kiện pháp lý cũng đồng thời nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm từ Venus.

Thương hiệu VENUS trực thuộc công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Venus, được hình thành và phát triển từ năm 2013. Với đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, cùng các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ thiên nhiên.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh!