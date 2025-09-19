Xuất thân “con nhà nòi”, sở hữu nền tảng võ thuật vững chắc

Lý Húc sinh ra trong một gia đình gắn bó lâu đời với võ thuật. Nhiều đời tổ tiên của anh từng là những võ tướng nổi danh, trong đó có ông nội từng đảm nhiệm chức quan võ dưới triều nhà Thanh.

Thừa hưởng truyền thống ấy, ngay từ tấm bé, Lý Húc đã ý thức rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất và võ nghệ. Cha anh vừa là người trực tiếp truyền dạy võ cổ truyền Trung Hoa, vừa đặt ra những quy tắc khắt khe về thời gian tập luyện hằng ngày. Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn, ông còn sát cánh theo dõi, nhắc nhở và uốn nắn, giúp con trai rèn giũa ý chí bền bỉ của người học võ.

Niềm say mê võ thuật cũng trở thành động lực lớn nhất của Lý Húc. Anh ngày ngày tự đặt ra mục tiêu, nghiêm khắc với bản thân để hoàn thành từng bài tập, từng động tác. Qua năm tháng, cơ thể anh rắn rỏi, từng vết sẹo do khổ luyện cũng trở thành minh chứng cho hành trình kiên định ấy.

Kỹ năng võ thuật của Lý Húc ngày càng điêu luyện, trở thành điểm mạnh vượt trội. Thế nhưng, anh vẫn tồn tại hạn chế ở phương diện học tập. Thành tích văn hóa của anh từ nhỏ chỉ dừng ở mức trung bình, không thể so sánh với nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Chính vì vậy, khi bước sang tuổi 18, trong khi phần lớn bạn bè lựa chọn con đường thi cử để vào đại học, Lý Húc lại quyết định rẽ hướng. Anh chọn dấn thân vào đời, bắt đầu tìm kiếm một công việc phù hợp với năng lực và niềm đam mê của mình.

Từng bước trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp

Sở hữu nền tảng võ thuật và nhận được sự giới thiệu từ người quen, Lý Húc đã quyết định sang Mỹ để bắt đầu con đường trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp. Sau nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, anh được nhận vào làm nhân viên an ninh cho một công ty tại Mỹ. Đây chính là cột mốc khởi đầu cho sự nghiệp vệ sĩ của Lý Húc sau này.

Công việc này đòi hỏi sự nhạy bén, óc quan sát tinh tường, trí nhớ tốt để nắm rõ lịch trình cũng như thói quen của cấp trên. Lý Húc sớm ý thức rằng, nếu muốn bám trụ và phát triển, anh buộc phải phát huy tối đa thế mạnh của bản thân, đồng thời rèn giũa thêm những phẩm chất mới để thành công và có thu nhập xứng đáng.

Bước sang một đất nước xa lạ, thử thách đầu tiên mà Lý Húc đối diện chính là rào cản ngôn ngữ. Ngoài thời gian làm việc và tập luyện với cường độ cao, anh kiên trì học tiếng Anh, tích cực trò chuyện cùng cấp trên và đồng nghiệp để nâng cao khả năng giao tiếp. Chỉ sau một thời gian ngắn, vốn tiếng Anh của anh đã tiến bộ rõ rệt, giúp anh nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.

Nghề vệ sĩ vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, luôn đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. Nhận thấy yêu cầu ngày càng cao của công việc, Lý Húc quyết định tham gia khóa huấn luyện Flying Tigers nhằm nâng cấp kỹ năng.

Quá trình huấn luyện khắc nghiệt không khiến anh chùn bước. Trái lại, trong nhiều lần kiểm tra, anh liên tục đạt thứ hạng cao. Không chỉ dừng ở những bài tập chính khóa, Lý Húc còn tranh thủ luyện tập thêm sau giờ nghỉ. Nhờ vậy, thể chất của anh ngày càng cường tráng, sức chịu đựng vượt trội.

Trong kỳ huấn luyện cuối cùng, anh từng biểu diễn khả năng đặc biệt: chỉ với một chiếc đũa đã có thể xuyên thủng tấm thép dày 3mm. Sau khi hoàn thành khóa Flying Tigers, Lý Húc không chỉ sở hữu thân thể rắn chắc mà còn đạt được tốc độ phản xạ vượt ngoài giới hạn của người bình thường.

Huyền thoại trong giới với thu nhập khủng

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cái tên Lý Húc gần như trở thành biểu tượng trong giới vệ sĩ quốc tế. Thậm chí, anh từng được mời tham gia bảo vệ an ninh cho tỷ phú Warren Buffett trong một sự kiện quan trọng, với mức thù lao lên tới 280.000 NDT/giờ (tương đương khoảng 1 tỷ đồng). Đây được xem là con số kỷ lục trong toàn bộ sự nghiệp của anh.

Nhìn lại chặng đường làm nghề, Lý Húc giống như một chiến binh luôn chủ động chuẩn bị kỹ càng, ra đòn chính xác và hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất. Thành tích nổi bật ấy khiến nhiều doanh nhân, người nổi tiếng… không chỉ ca ngợi mà còn nhiều lần mời anh quay trở lại làm việc.

Tuy nhiên, tuổi tác ngày một tăng khiến anh không còn muốn gắn bó mãi với tuyến đầu nhiều hiểm nguy. Thay vào đó, Lý Húc chọn cách lui về hậu trường, truyền lại kinh nghiệm và đam mê võ thuật cho lớp trẻ.

Trở về quê hương, anh sáng lập một học viện dạy võ, nơi anh tận tâm đào tạo thế hệ kế cận. Không chỉ truyền đạt kỹ năng nghề nghiệp, Lý Húc còn rèn luyện cho học trò tinh thần kỷ luật, lòng kiên trì và lý tưởng sống.