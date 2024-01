Về quê ăn Tết, đâu là món quà thiết thực nhất?

Giây phút sum họp bên con cháu là điều cha mẹ lớn tuổi mong mỏi nhất mỗi dịp Tết về



Khi cha mẹ nói: "Con đừng lo, cha mẹ có đủ rồi"

Chị Sương (Tân Bình, TP. HCM) tần ngần đứng trước những quầy hàng siêu thị, vừa băn khoăn mua gì về biếu bố mẹ khi ngày về quê đã gần kề, vừa phải tính toán kỹ với số tiền tiết kiệm được sau một năm buôn bán chẳng mấy dễ dàng. Việc chi tiêu mùa Tết sao cho hợp lý mà vẫn vẹn tròn với hai bên gia đình cũng trở thành áp lực vô hình với chị.

"Như biết con cái bận lòng, từ đầu tháng Chạp là mẹ tôi đã gọi nhắc đừng có mua sắm tốn kém. Mẹ cứ bảo Tết ở quê mình giờ cái gì cũng có, con không phải mua về đâu, cha mẹ sắm đủ hết rồi", chị Sương kể. Dù biết là mẹ nói để chị yên tâm, nhưng thật lòng chị thấy được xoa dịu những nỗi lo, từ tâm lý Tết phải đủ đầy, đến chuyện quà cáp biếu cha mẹ sao cho "coi được".

Gia đình sum họp cùng nhau đón năm mới

Đối với cha mẹ, Tết đủ đầy là khi gia đình đoàn tụ. Thế nhưng, chỉ khi trở về nhà cảm nhận sức khỏe cha mẹ chẳng còn như những năm trước ta mới nhận ra rằng sức khỏe mẹ cha đáng quý hơn ngàn vàng. Đó là lúc Tết chẳng thể đủ đầy, trọn vẹn.



Đủ quan tâm để hiểu thấu đáo điều cha mẹ cần

Tết luôn luôn quay trở lại mỗi năm, nhưng thời gian của những "người giữ Tết" là hữu hạn. Những dấu hiệu nhắc nhở về thời gian của cha mẹ chính là khi công việc chuẩn bị đón Tết từng là chuyện nhỏ lại gây không ít khó khăn cho các đấng sinh thành. "Cảm giác bắt gặp khoảnh khắc bố không thể nhấc nổi chậu kiểng vì đau lưng, hay chân mẹ bỗng run rẩy sau khi nấu mâm cơm cúng mới buồn làm sao. Tôi chợt nhận ra, sức khỏe cha mẹ đang yếu dần đi, mà nếu mình không ở nhà để chứng kiến, có lẽ mình sẽ chẳng hiểu hết được", chị Sương tâm sự.

Vấn đề sức khỏe mà cha mẹ chị Sương đang gặp phải là vấn đề chung của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, người trưởng thành có thể mất tới 40% khối cơ ở độ tuổi từ 40 đến 801, đồng thời suy giảm khả năng miễn dịch, khiến chất lượng cuộc sống của họ bị giảm sút. Hơn bao giờ hết, Tết là dịp những người con hiểu thấu đáo điều ba mẹ đang giấu đi sau câu nói "cha mẹ có đủ rồi", từ đó giúp cải thiện sức khỏe cho đấng sinh thành. Khi sức khỏe của cha mẹ được bảo vệ mỗi ngày, niềm vui và giá trị đích thực của Tết sẽ luôn còn mãi.

Mùa Tết trọn vẹn khi cha mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc

Quan tâm chăm sóc cha mẹ để Tết luôn đủ đầy



Kết thúc 1 năm nhiều biến động, nhiều người con trưởng thành như chị Sương đã quyết định gác lại công việc bộn bề, về ăn Tết sớm hơn để có thêm thời gian chăm sóc đấng sinh thành và dành tặng họ món quà sức khỏe ý nghĩa từ Ensure Gold.

Để giúp nâng cao sức khỏe cho người lớn tuổi, Ensure Gold cải tiến mới là giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, với công thức tác động kép gồm HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ trong 8 tuần và YBG giúp tăng cường hệ miễn dịch trong 4 tuần. Được nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học, bổ sung dinh dưỡng với Ensure Gold là một cách giúp người lớn tuổi sống khoẻ mạnh và năng động hơn. Đây xứng đáng là món quà sức khỏe ý nghĩa để những người con dành tặng cha mẹ cho Tết luôn trọn vẹn, đủ đầy trong tiếng cười rộn rã mùa đoàn viên.