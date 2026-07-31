Vé 'chợ đen' trận Việt Nam - Singapore tấp nập, phe vé đẩy giá gấp đôi

Trong khi đó, vé mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng ở các khán đài C, D cũng được bán chênh từ 100.000 đồng trở lên so với giá gốc. Dù phải trả mức giá cao hơn đáng kể, vẫn có nhiều người hâm mộ chấp nhận mua lại để tiết kiệm thời gian hoặc lựa chọn được vị trí ngồi như mong muốn.