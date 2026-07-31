Vé 'chợ đen' trận Việt Nam - Singapore tấp nập, phe vé đẩy giá gấp đôi

Ngay trong ngày đầu VFF mở bán vé trực tiếp trận Việt Nam - Singapore tại ASEAN Cup 2026, hàng trăm người hâm mộ đã đội nắng xếp hàng từ sớm. Trong khi đó, thị trường vé "chợ đen" cũng lập tức sôi động với nhiều loại vé được rao bán cao gấp 1,5-2 lần giá gốc.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. VFF phát hành bốn mệnh giá vé gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng.
Theo kế hoạch, VFF mở bán vé trực tiếp bắt đầu từ chiều 28/7 (14h00-16h30). Các ngày 29 và 30/7, vé được bán từ 9h00-11h30 và 13h45-16h30. Riêng ngày thi đấu 31/7, người hâm mộ có thể mua vé từ 9h00-11h30 và 14h00 đến 20h00.
Quầy bán vé được đặt tại cổng chính trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội). Từ ngày 30/7, VFF tăng cường thêm điểm bán tại cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình trên đường Lê Đức Thọ nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.
Ngay trong ngày đầu mở bán, rất đông cổ động viên có mặt từ sớm để xếp hàng. Không ít người chấp nhận đứng dưới thời tiết nắng nóng nhiều giờ với mong muốn sở hữu những tấm vé có vị trí đẹp để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Trái ngược với cảnh người hâm mộ kiên nhẫn chờ mua vé chính thức, các phe vé cũng nhanh chóng hoạt động sôi nổi quanh khu vực VFF và sân Mỹ Đình. Nhiều người liên tục tiếp cận, mời chào những khán giả không muốn xếp hàng hoặc có nhu cầu mua các vị trí đẹp.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, vé mệnh giá 500.000 đồng được rao bán khoảng 900.000 đồng, gần gấp đôi giá niêm yết. Vé 400.000 đồng dao động từ 600.000 đến 700.000 đồng. Hai hạng vé này được phe vé giới thiệu là có góc quan sát đẹp và số lượng còn rất ít.
Trong khi đó, vé mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng ở các khán đài C, D cũng được bán chênh từ 100.000 đồng trở lên so với giá gốc. Dù phải trả mức giá cao hơn đáng kể, vẫn có nhiều người hâm mộ chấp nhận mua lại để tiết kiệm thời gian hoặc lựa chọn được vị trí ngồi như mong muốn.
Trước đó, VFF dự kiến chỉ phát hành vé theo hình thức trực tuyến trong giai đoạn từ ngày 17 đến 25/7. Tuy nhiên, trước nhu cầu vượt xa dự kiến, ban tổ chức quyết định mở thêm kênh bán vé trực tiếp từ chiều 28/7 đến hết ngày 30/7 hoặc đến khi số vé được phân phối hết.
Sau chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Vì vậy, cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình được dự báo sẽ thu hút lượng khán giả rất đông và tạo nên bầu không khí sôi động trên các khán đài.
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Theo
tienphong.vn
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