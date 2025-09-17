VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc”

Sau nhiều năm giải nghệ, huyền thoại điền kinh Usain Bolt khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ rằng anh không còn giữ được thể trạng sung mãn như trước. “Chỉ cần leo cầu thang vài bậc, tôi cũng thấy hụt hơi”, Bolt thú thật trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Usain Bolt, 39 tuổi, vẫn được coi là “người đàn ông nhanh nhất hành tinh” nhờ hai kỷ lục thế giới ở cự ly 100m (9,58 giây) và 200m (19,19 giây). Thành tích này tồn tại suốt hơn một thập kỷ và đến nay vẫn chưa ai chạm tới. Trong suốt sự nghiệp, VĐV người Jamaica giành 8 HCV Olympic cùng 11 danh hiệu vô địch thế giới, trở thành biểu tượng toàn cầu của tốc độ và sức mạnh.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Bolt không chỉ khiến cả thế giới kinh ngạc bởi khả năng bứt tốc phi thường mà còn bởi sự tự tin, cá tính khác biệt. Mỗi lần bước ra đường chạy, anh đều tạo nên một bầu không khí sôi động, kết hợp giữa thể thao và trình diễn. Bởi vậy, việc Bolt thừa nhận bản thân “xuống sức” sau khi dừng tập luyện khiến nhiều người hâm mộ vừa ngỡ ngàng vừa tiếc nuối.

VĐV điền kinh Usain Bolt được mệnh danh "người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh"

Khó khăn sau khi giải nghệ

Bolt giải nghệ từ năm 2017. Dù vẫn duy trì thói quen tập gym để giữ dáng, cựu VĐV không còn luyện tập chạy nghiêm túc. Điều đó khiến thể lực của anh suy giảm rõ rệt. Anh thừa nhận từng có thời gian chủ quan, nghĩ rằng cơ thể sẽ luôn khỏe mạnh, nhưng giờ phải đối diện thực tế chỉ cần hoạt động bình thường cũng đã cảm thấy nặng nề.

“Tôi không còn hứng thú chạy như trước. Nhưng khi thấy mình leo cầu thang cũng thở dốc, tôi nhận ra cần phải tập trở lại, ít nhất để duy trì sức bền cho cuộc sống hằng ngày”, Bolt nói.

Hiện tại, Bolt dành phần lớn thời gian cho gia đình. Anh có ba người con là Olympia Lightning (5 tuổi) và cặp song sinh Saint Leo và Thunder (4 tuổi). Lịch trình mỗi ngày của cựu VĐV khá bình dị, buổi sáng đưa con đi học, sau đó tập nhẹ hoặc xem phim, buổi chiều lại về chơi cùng các con.

Bolt chia sẻ mong muốn đưa cả gia đình đến Bắc Kinh năm 2027, khi giải vô địch thế giới tổ chức tại đây. Đây cũng là nơi anh từng “cất cánh” sự nghiệp với cú hat-trick HCV Olympic 2008, một cột mốc lịch sử khó quên.

Từ huyền thoại tới biểu tượng truyền cảm hứng

Dù không còn giữ phong độ như xưa, Bolt vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho giới trẻ. Anh chứng minh rằng thành công đến từ sự kết hợp giữa tài năng thiên bẩm, khổ luyện và tinh thần chiến đấu không ngừng. Việc thẳng thắn thừa nhận sự xuống sức sau khi giải nghệ càng khiến hình ảnh Bolt trở nên gần gũi, đời thường và đáng trân trọng hơn.

Ở tuổi gần 40, “tia chớp Jamaica” không còn là người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh, nhưng những dấu ấn anh để lại trong lịch sử điền kinh thế giới vẫn sống mãi. Câu chuyện leo cầu thang cũng thở dốc là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng ngay cả những huyền thoại cũng cần tiếp tục rèn luyện để giữ gìn sức khỏe thường xuyên.