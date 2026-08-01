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Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”

Mộng Điềm
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Nhan sắc của nam diễn viên này vừa lạ vừa cuốn, ngắm 1 tiếng chưa thấy chán.

Những ngày gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại một đoạn cắt từ bộ phim Chàng Vợ Của Em, thu hút lượng lớn lượt xem và chia sẻ. Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn của Thái Hòa về Hứa Vĩ Văn nhưng lại khiến cư dân mạng thích thú vì vừa hài hước vừa không cãi nổi.

Đoạn cut viral trong Chàng Vợ Của Em

Trong đoạn phim, khi nhìn thấy nhân vật Mạnh do Hứa Vĩ Văn thủ vai, Hùng (Thái Hòa) đã buông một câu nhận xét đầy bất lực: "Mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau." Câu thoại lập tức trở thành "quote" được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người còn hài hước cho rằng đây chính là một trong những lời khen "đắt giá" và chính xác nhất dành cho ngoại hình của Hứa Vĩ Văn. Không ít bình luận còn đùa rằng phải là Thái Hòa mới có thể diễn tả nhan sắc của nam diễn viên bằng một câu vừa "cà khịa" vừa khiến ai nghe cũng phải gật gù.

Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”- Ảnh 1.

Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”- Ảnh 2.

Thực tế, Hứa Vĩ Văn từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nam phong độ bậc nhất của màn ảnh Việt. Anh không sở hữu vẻ đẹp thư sinh hay "baby face" như nhiều nam thần cùng thời, mà gây ấn tượng bằng gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu, hàng lông mày đậm, sống mũi cao cùng đường quai hàm nam tính. Mỗi đường nét trên gương mặt đều khá sắc và có phần "đậm", nhưng khi kết hợp lại lại tạo nên một tổng thể hài hòa, lịch lãm và cuốn hút. Chính vì vậy, nhiều khán giả sau khi xem lại đoạn clip đều bật cười vì nhận xét của nhân vật Hùng dường như đã nói hộ suy nghĩ của rất nhiều người suốt bao năm qua.

Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”- Ảnh 3.

Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”- Ảnh 4.

Một số bình luận của netizen:

- Với tui đây là nhan sắc đẹp nhất showbiz Việt.

- Cái thời đỉnh cao nhan sắc ai làm lại chú.

- Cho xin tên phim với nhìn ngon quá, à lộn nhìn là biết phim hay.

- Có phô đâu trời. Thấy đẹp đều lun mà.

- Sao tui xem 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy chán vậy.

- Ê cái nhan sắc gì đỉnh vãi nhìn mà cứ bị cuốn làm sao í.

Đoạn thoại viral này xuất hiện trong Chàng Vợ Của Em, bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2018 do Charlie Nguyễn đạo diễn. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife, khai thác câu chuyện tình yêu với góc nhìn đảo ngược vai trò giới. Nhân vật trung tâm là Mai (Phương Anh Đào), một nữ giám đốc tài giỏi, độc lập nhưng gần như không có thời gian chăm sóc bản thân vì guồng quay công việc. Bên cạnh cô là hai người đàn ông với hai tính cách đối lập hoàn toàn.

Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”- Ảnh 5.

Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”- Ảnh 6.

Nếu Hùng (Thái Hòa) là chàng trai bình dị, khéo léo việc nhà, luôn âm thầm chăm sóc Mai từ những điều nhỏ nhất thì Mạnh (Hứa Vĩ Văn) lại là hình mẫu "cực phẩm" trong mắt mọi người: thành đạt, điển trai, lịch lãm, phong độ và gần như không có điểm gì để chê.

Thời điểm công chiếu, Chàng Vợ Của Em tạo nên cơn sốt phòng vé khi thu về khoảng 86 tỷ đồng, lọt nhóm những phim Việt ăn khách nhất năm 2018. Tác phẩm còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ kịch bản duyên dáng, thông điệp hiện đại về hôn nhân và bình đẳng giới, đồng thời giành Cánh diều Vàng cho hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc. Sau gần một thập kỷ, bộ phim vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại thông qua những phân đoạn hài hước lan truyền trên mạng xã hội.

Vbiz có 1 mỹ nam “mắt mũi miệng nét nào cũng phô, nhưng gom lại nó đẹp mới đau”- Ảnh 7.

Cuộc sống cơ cực, phải vay nợ của sao nhí Việt đình đám chỉ đóng 1 phim kinh điển mà nổi suốt 30 năm

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Tags

Hứa Vĩ Văn

mỹ nam

sao Việt

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