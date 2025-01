"Vàng mười" trong các loại hạt khô là khắc tinh của ung thư giúp bổ thận

Hạt dẻ là hạt của cây dẻ, đây là loại thực vật thuộc thân gỗ, cây có tuổi thọ sống lâu năm và có nguồn gốc từ các nước châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ. Tên tiếng Anh của hạt dẻ là Castanea, Mollissima, người Việt còn gọi chúng là Sơn Hạch Đào. Hạt dẻ có lớp vỏ dày, đầy gai bên ngoài. Vào tháng 8 - 10 mỗi năm là mùa hạt dẻ chín, lúc này hạt sẽ chuyển sang màu nâu đen và tự rụng xuống đất.

Trong loại hạt này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nên rất tốt cho sức khỏe cơ thể. Chúng giàu chất béo, chất đạm, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin C cùng nhiều khoáng chất như canxi, magie, kẽm, sắt, đồng, mangan. Đặc biệt trong hạt dẻ có hai chất chống oxy hóa là axit gallic, axit ellagic và chúng không hề bị mất đi khi nấu chín.

Ăn hạt dẻ với số lượng vừa đủ một cách thường xuyên có thể đem lại tác dụng hữu ích cho sức khỏe của chúng ta. Dưới đây là những công dụng của hạt dẻ đối với sức khỏe.

Tốt cho thận

Hạt dẻ giàu dưỡng chất và rất tốt cho cơ thể. Theo Đông y, hạt dẻ có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ thận, kiện tỳ, hoạt huyết, chỉ thống. Do đó, hạt dẻ không chỉ dùng cho các trường hợp hen suyễn, cơ thể suy nhược, tiêu chảy mà còn thường được dùng cho những trường hợp thận hư yếu để giúp bổ thận, cường thận.

Bên cạnh đó, trong hạt dẻ có các thành phần hoạt chất tốt cho sức khỏe tổng thể như vitamin (A, B1, B2, C), lipid, protein, carotene, carbohydrate, Ca, P, Fe, K, selen, đồng, kẽm, acid nicotinic,… Ngoài ra, các thành phần này còn hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, dự phòng tăng huyết áp và các biểu hiện bệnh thận yếu.

Làm giảm các triệu chứng của suy tĩnh mạch

Trong các loại hạt dẻ có chứa hợp chất aescin có tác dụng trong việc điều trị chứng suy giãn tĩnh mạch, giúp làm tăng lưu lượng máu trong tĩnh mạch của người bệnh.

Theo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiết xuất hạt dẻ có hiệu quả để điều trị ngắn hạn bệnh suy giãn tĩnh mạch, nhưng nếu để điều trị lâu dài thì cần thêm thời gian nghiên cứu.

Cải thiện tiêu hóa

Hạt dẻ có thể giúp cải thiện tiêu hóa của bạn. Vì chất xơ trong hạt dẻ, giúp điều chỉnh nhu động ruột và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong ruột, giúp bạn cải thiện đường tiêu hóa.

Cung cấp năng lượng cần thiết

Hạt dẻ cung cấp hàm lượng Vitamin C cho cơ thể vượt trội hơn hẳn so với các loại hạt khác. Bên cạnh đó lượng tinh bột trong hạt dẻ khiến chúng trở thành loại ngũ cốc lành tính, cung cấp năng lượng dồi dào. Vậy nên những ai giảm cân cũng có thể đưa hạt dẻ vào chế độ ăn kiêng để tăng cảm giác no và đủ chất cho cơ thể.

Ổn định năng lượng

Trung bình hạt dẻ chứa 76 gam carbohydrate và 3 gam chất béo. Carbohydrate là chất quan trọng để cung cấp năng lượng cho cơ thể, và giúp ích cho chức năng hệ thần kinh.

Chống oxy hoá

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt dẻ rất cao nên đây được xem là loại hạt ngăn ngừa các gốc tự do phát triển gây tổn thương tế bào. Chiết xuất hạt dẻ ngựa rất giàu các hợp chất flavonoid như quercetin và kaempferol, có đặc tính chống oxy hóa mạnh àm cản trở tình trạng viêm nhiễm trên cơ thể.

Bổ sung chất sắt cho cơ thể

Một trong những công dụng hạt dẻ mang lại nữa đó là tăng cường chất sắt. Những chị em đang trong chu kỳ “rụng dâu” thì nên ăn các loại hạt dẻ. Bởi, hàm lượng sắt trong loại hạt này cao, như một cách bổ sung máu.

Tăng cường chức năng não bộ

Sự hiện diện của một số vitamin B, bao gồm vitamin B6, riboflavin, thiamine và folate trong hạt dẻ có khả năng giữ cho não của bạn khỏe mạnh và bảo vệ chống lại các rối loạn thoái hóa thần kinh, đồng thời ngăn ngừa các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Giảm căng thẳng

Hạt dẻ có thể giúp giảm bớt căng thẳng nhờ sự xuất hiện của chất chống stress. Trong hạt dẻ cũng chứa thành phần kali giúp cơ thể kiểm soát và giữ mức huyết áp bình thường. Sức khỏe tim mạch trở nên tốt hơn bằng cách ăn hạt dẻ đều đặn mỗi ngày.

Xương khỏe mạnh

Đồng là một chất khoáng giúp nâng cao sức mạnh của xương, giúp hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch.

Trợ giúp hình thành hồng cầu

Hạt dẻ cũng giàu axit folic. Để hình thành hồng cầu và tổng hợp DNA, axit folic là rất cần thiết cho cơ thể. Tiêu thụ một ít hạt dẻ mỗi ngày sẽ cung cấp axit folic cần thiết cho sự hình thành của hồng cầu.

Ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Nhờ đặc tính chống viêm và chống ôxy hóa, chất aescin có trong hạt dẻ còn mang lại hiệu quả trong việc phòng bệnh ung thư.

Trong hạt dẻ có hợp chất aescin có tác dụng làm giảm sự phát triển của tế bào khối u một cách đáng kể, nhất là tế bào gây ung thư gan, bạch cầu và đa u tủy. Bên cạnh đó, aescin còn có thể làm chết tế bào ung thư của bệnh ung thư phổi và ung thư tuyến tụy.

Giảm vô sinh ở nam giới

Tĩnh mạch gần tinh hoàn bị sưng, là một trong những nguyên nhân gây ra việc vô sinh ở nam giới. Người ta phát hiện chiết xuất từ hạt dẻ có hợp chất aescin cải thiện vô sinh vì nó có khả năng làm giảm sưng các tĩnh mạch gần tinh hoàn.

Giúp trẻ hóa da

Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời trên, nhiều người sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng công dụng của hạt dẻ là chống lão hóa da. Hàm lượng vitamin E trong hạt dẻ giúp bạn có làn da khỏe khoắn hơn mỗi ngày.

Hơn nữa, vitamin E có trong loại hạt dẻ còn bảo vệ da khỏi tia cực tím, chống ung thư da và đẩy lùi quá trình lão hóa sớm do các tác nhân bên ngoài.