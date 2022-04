Vắc xin AstraZeneca và mRNA có hiệu quả ngăn ngừa nhập viện và tử vong tương đương nhau

Chương trình đánh giá dữ liệu mới đây của các chuyên gia, lấy từ 79 nghiên cứu đời thực, cho thấy hai liều tiêm của các loại vắc xin phổ biến nhất hiện nay, bao gồm vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca và các loại vắc xin theo công nghệ mRNA, đem lại hiệu quả bảo vệ tương đương nhau trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong do COVID-19.



Dữ liệu mới được đánh giá này chứng tỏ vắc xin của AstraZeneca, được biết đến là một trong những loại vắc xin ‘véc tơ vi rút’ hiện đang có mặt, cũng như các loại vắc xin phòng COVID-19 theo công nghệ ‘mRNA’, đều có khả năng bảo vệ tương đương nhau (không có khác biệt về thống kê) trước nguy cơ nhập viện (91,3%–92,5%) và nguy cơ tử vong (91,4%–93,3%) bất kể ở độ tuổi nào. Mặc dù những dữ liệu đời thực có sẵn tại thời điểm đánh giá chỉ bao gồm biến thể Delta và các biến thể trước đó, nhưng các số liệu gần đây cũng cho thấy kết quả tương tự đối với những hệ quả nghiêm trọng của COVID-19 do biến thể Omicron gây ra.



Giáo sư Guy Thwaites, Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford tại Việt Nam, chia sẻ: “Các loại vắc xin phòng COVID-19 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ mạng sống của người dân, cũng như giúp các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á phần nào trở lại trạng thái bình thường trong năm vừa qua. Cuộc đánh giá của các chuyên gia của chúng tôi cho thấy vắc xin của AstraZeneca và các loại vắc xin mRNA khác hiện đang có mặt đều mang lại hiệu quả bảo vệ cao và tương đương nhau trước những nguy cơ đe dọa tính mạng của COVID-19. Đây là thông tin quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách trong khu vực, trong quá trình họ cân nhắc kế hoạch triển khai tối ưu chương trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân mỗi nước trong 12 tháng tới”.



PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Khả năng bảo vệ cơ thể trước các diễn tiến nghiêm trọng của COVID-19 là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả vắc xin COVID-19. Sau tiêm chủng, mức độ kháng thể trong máu sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng những cơ chế bảo vệ khác của cơ thể không bị suy giảm nhanh như vậy. Chúng sẽ giúp cơ thể chống đỡ sau khi bị virus xâm nhập, từ đó giảm nguy cơ dẫn tới các hệ quả nghiêm trọng. Giờ đây, chúng ta có thể yên tâm hơn khi thấy rằng hiệu quả ngăn ngừa nhập viện và tử vong là tương đương ở các loại vắc xin phòng COVID-19 hiện đang được sử dụng rộng rãi nhất”.



Những dữ liệu trên được đánh giá bởi các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trên khắp châu Á, và đến từ VIEW-hub, một nền tảng tương tác có chức năng trực quan hóa các dữ liệu toàn cầu về việc sử dụng và các tác động của vắc xin, được phát triển bởi Trường Y tế Công cộng John Hopkins Bloomberg và Trung tâm Tiếp cận Vắc xin toàn cầu (International Vaccine Access Center, viết tắt là IVAC), Hoa Kỳ. Nền tảng này được cập nhật hàng tuần để bổ sung thêm các nghiên cứu đời thực về hiệu quả của vắc xin. 79 nghiên cứu đời thực được đánh giá bao gồm dữ liệu so sánh hiệu quả của vắc xin AstraZeneca và các loại vắc xin mRNA đang được sử dụng rộng rãi hiện nay, đặc biệt là BNT162b2 (Pfizer) và mRNA-1273 (Moderna). Nền tảng VIEW-hub hiện chưa được thiết kế để lưu trữ dữ liệu về độ an toàn của vắc xin trong các nghiên cứu trên, do đó chưa thể so sánh được tính an toàn như trong cuộc đánh giá này.

Vắc xin có tuổi đời 40 năm Vắc xin của AstraZeneca là một loại vắc xin "véc tơ vi rút’,có nghĩa là sử dụng một phiên bản không thể gây bệnh của vi rút làm một phần của vắc xin, dạy cơ thể cách phòng chống bệnh nếu sau đó bị phơi nhiễm với vi rút thật. Các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ vắc xin này trong suốt 40 năm qua để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm khác như cúm, Zika, Ebolavà HIV. AstraZeneca và các đối tác toàn cầu đã cung ứng hơn 2,9 tỷ liều vắc xin tới hơn 180 quốc gia, trong đó khoảng hai phần ba số liều đã được chuyển tớinhững quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp. Ước tính vắc xin của AstraZeneca đã giúp phòng ngừa 50 triệu ca nhiễm COVID-19, 5 triệu ca nhập viện, đồng thời giúp bảo toàn tính mạng của hơn 1 triệu người.

https://soha.vn/vac-xin-astrazeneca-va-mrna-co-hieu-qua-ngan-ngua-nhap-vien-va-tu-vong-tuong-duong-nhau-20220429154356587.htm