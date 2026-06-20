Va chạm tàu hỏa ở Anh khiến gần 100 người thương vong

Ít nhất một người đã thiệt mạng và khoảng 90 người khác bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở phía Bắc London, Anh hôm 19/6.

(Ảnh: AP)

Cảnh sát Giao thông Anh đã có mặt tại hiện trường vụ va chạm tàu hỏa ở Bedford - một thị trấn cách thủ đô London của Anh khoảng 80 km về phía Bắc.

Dịch vụ Cứu thương miền Đông nước Anh cho biết trong một tuyên bố rằng ít nhất một người đã thiệt mạng và 89 người khác bị thương trong vụ tàu hỏa va chạm này. Trong số những người bị thương, 11 người bị thương rất nặng, 22 người bị thương nặng và 56 người bị thương nhẹ.

Theo ông Eddie Dempsey - Tổng Thư ký Liên đoàn Công nhân Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Quốc gia Anh (RMT, một liên đoàn đại diện cho công nhân vận tải công cộng ở Anh), người thiệt mạng là một kỹ sư đường sắt, nhân viên lái tàu của một trong những đoàn tàu gặp nạn.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin một lái tàu và là cựu nhân viên của RMT đã tử vong do vụ tai nạn ngày hôm nay tại giữa vùng Luton và Bedford" - ông Dempsey nói trong một tuyên bố được đăng tải trên X.

Theo thông báo của Dịch vụ Cứu thương miền Đông nước Anh, hơn 20 xe cứu thương mặt đất, 6 phương tiện cứu thương đường không và các đội phản ứng chuyên trách khu vực nguy hiểm đã được điều động đến hiện trường. Cảnh sát Giao thông Anh xác nhận các sĩ quan từ Cảnh sát Bedfordshire và Sở Cứu hỏa, Cứu hộ và Cứu thương địa phương cũng đã có mặt.

(Ảnh: AP)

Cảnh sát Giao thông Anh trước đó cho biết trong một tuyên bố rằng một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi hai đoàn tàu của Đường sắt East Midlands va chạm.

"Tôi đang được cập nhật thông tin về vụ va chạm giữa hai đoàn tàu giữa Luton và Bedford" - ông James Murray, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh, viết trên mạng xã hội - "Một số người đã bị thương và tôi cảm ơn những người ứng cứu đầu tiên đã giúp đỡ những người bị ảnh hưởng".

Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy hai đoàn tàu của Đường sắt East Midlands đã va chạm, một đoàn đâm vào đoàn kia, và hành khách được nhìn thấy đứng trên đường ray bên cạnh các toa tàu bị hư hỏng.

Một hành khách kể lại rằng có một tiếng nổ lớn, và sau đó mọi người bị hất văng khỏi chỗ ngồi. Rất nhiều người đã bị thương.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Anh Heidi Alexander cho biết bà vô cùng lo ngại trước các báo cáo về vụ va chạm.

Công ty vận hành đường sắt Thameslink phục vụ khu vực này thông báo trên X rằng tất cả các tuyến đường đều bị chặn giữa Luton và Bedford do một sự cố đang được điều tra. Cơ quan Đường sắt East Midlands cho biết các chuyến tàu đến và đi từ ga London St. Pancras đã bị tạm dừng, và hành khách được khuyến cáo không nên đi lại vào tối 19/6.

Chi nhánh Điều tra Tai nạn Đường sắt của Anh thông tin trên X rằng một tổ thanh tra đang có mặt tại hiện trường vụ va chạm và triển khai điều tra vụ việc.

Va chạm tàu hỏa tương đối hiếm ở Anh. Vào tháng 9/2023, một số người đã bị thương sau khi hai đoàn tàu va chạm tại ga đường sắt Aviemore ở vùng Cao nguyên Scotland. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Strathspey.

Tháng 8/2020, một chuyến tàu sáng sớm từ Aberdeen đến Glasgow đã bị trật bánh, khiến 3 người thiệt mạng gần thị trấn Stonehaven, phía Đông Bắc Scotland, nguyên nhân là bởi sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lái tàu, một nhân viên soát vé và một hành khách đã thiệt mạng, cùng 6 người khác bị thương.