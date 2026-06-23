Va chạm tàu hỏa khiến gần 100 người thương vong

Mới đây, một vụ va chạm nghiêm trọng giữa hai đoàn tàu chở khách gần Bedford, Anh vào ngày 19/6 đã khiến một lái tàu thiệt mạng và 89 người khác bị thương.

Theo thông tin điều tra, hai đoàn tàu thuộc hãng East Midlands Railway (EMR), gồm chuyến từ Corby đi London St Pancras (khởi hành 16 giờ 40) và chuyến từ Nottingham đi London St Pancras (khởi hành 15 giờ 50). Vụ va chạm xảy ra ở phía nam nút giao Elstow, giữa hai tuyến đường A421 và A6.

Đoạn video trên mạng xã hội cho thấy hai đoàn tàu đã va chạm, một đoàn đâm vào đoàn kia, và hành khách được nhìn thấy đứng trên đường ray bên cạnh các toa tàu bị hư hỏng.

Một hành khách kể lại rằng có một tiếng nổ lớn, và sau đó mọi người bị hất văng khỏi chỗ ngồi. Rất nhiều người đã bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến 89 người bị thương

Ngay lập tức, nhiều trực thăng cứu thương cùng lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường.

Dịch vụ Cứu thương miền Đông nước Anh cho biết trong một tuyên bố rằng ít nhất một người đã thiệt mạng và 89 người khác bị thương trong vụ tàu hỏa va chạm này. Trong số những người bị thương, 11 người bị thương rất nặng, 22 người bị thương nặng và 56 người bị thương nhẹ.

Giám đốc điều hành EMR, ông Will Rogers xác nhận, nạn nhân tử vong là một lái tàu của hãng và gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân cùng những người bị ảnh hưởng. EMR cho biết, đang phối hợp với Công ty điều hành mạng lưới đường sắt Network Rail của Anh và các lực lượng khẩn cấp để hỗ trợ công tác ứng phó, sẽ hợp tác với Cơ quan Điều tra tai nạn đường sắt (RAIB) trong quá trình điều tra.

Ông Eddie Dempsey - Tổng Thư ký Liên đoàn Công nhân Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Quốc gia Anh (RMT, một liên đoàn đại diện cho công nhân vận tải công cộng ở Anh) chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin một lái tàu và là cựu nhân viên của RMT đã tử vong do vụ tai nạn ngày hôm nay giữa vùng Luton và Bedford" - ông Dempsey nói trong một tuyên bố được đăng tải trên X.

Theo thông báo của Dịch vụ Cứu thương miền Đông nước Anh, hơn 20 xe cứu thương mặt đất, 6 phương tiện cứu thương đường không và các đội phản ứng chuyên trách khu vực nguy hiểm đã được điều động đến hiện trường. Cảnh sát Giao thông Anh xác nhận các sĩ quan từ Cảnh sát Bedfordshire và Sở Cứu hỏa, Cứu hộ và Cứu thương địa phương cũng đã có mặt.

Cảnh sát Giao thông Anh trước đó cho biết trong một tuyên bố rằng một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi hai đoàn tàu của Đường sắt East Midlands va chạm.

Lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Anh Heidi Alexander cho biết bà vô cùng lo ngại trước các báo cáo về vụ va chạm.

Cảnh sát tuyên bố đây là sự cố nghiêm trọng. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Giao thông Heidi Alexander đều gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời ghi nhận nỗ lực phản ứng nhanh của các lực lượng khẩn cấp.

Theo giới chức ngành đường sắt, đây là vụ va chạm gây tử vong đầu tiên giữa hai tàu chở khách trên một tuyến chính của Anh trong thế kỷ này và là vụ tai nạn đường sắt có số người bị thương nghiêm trọng cao nhất tại Anh trong hai thập kỷ qua.

Trước đó vào tháng 9/2023, một số người đã bị thương sau khi hai đoàn tàu va chạm tại ga đường sắt Aviemore ở vùng Cao nguyên Scotland. Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Strathspey.

Tháng 8/2020, một chuyến tàu sáng sớm từ Aberdeen đến Glasgow đã bị trật bánh, khiến 3 người thiệt mạng gần thị trấn Stonehaven, phía Đông Bắc Scotland, nguyên nhân là bởi sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lái tàu, một nhân viên soát vé và một hành khách đã thiệt mạng, cùng 6 người khác bị thương.

RAIB đã cử đoàn thanh tra tới hiện trường để thu thập chứng cứ và mở cuộc điều tra toàn diện, trong đó sẽ làm rõ nguyên nhân vì sao một đoàn tàu dừng được còn đoàn tàu kia không thể dừng kịp.