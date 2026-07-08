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V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông báo khẩn

Tuấn Khôi
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V-Green cho biết xuất hiện một số tổ chức, cá nhân mạo danh doanh nghiệp để tuyển cộng tác viên và tìm kiếm mặt bằng phát triển trạm sạc, tủ đổi pin, đồng thời khuyến cáo đối tác không thanh toán các khoản phí dưới danh nghĩa hợp tác.

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Công ty V-Green vừa phát đi thông báo cảnh báo về tình trạng một số tổ chức, cá nhân mạo danh doanh nghiệp trong hoạt động tuyển dụng cộng tác viên và hợp tác phát triển mặt bằng trạm sạc, tủ đổi pin.

Theo V-Green, thời gian gần đây doanh nghiệp ghi nhận phản ánh từ người dân và đối tác về việc một số tổ chức, cá nhân sử dụng tên gọi, hình ảnh của công ty hoặc tự giới thiệu là nhân sự, đại diện hoặc đơn vị hợp tác của V-Green để triển khai các hoạt động tuyển dụng và phát triển mặt bằng.

Qua rà soát ban đầu, V-Green cho biết các tổ chức, cá nhân này có một số hành vi như tự giới thiệu là nhân sự của VinFast hoặc V-Green, hoặc là đơn vị hợp tác với V-Green; tổ chức tuyển dụng và đào tạo cộng tác viên; hướng dẫn cộng tác viên tìm kiếm mặt bằng phát triển trạm sạc, tủ đổi pin; ký hợp đồng tư vấn hoặc hợp đồng kết nối phát triển mặt bằng với chủ mặt bằng; thu các khoản phí dưới danh nghĩa hợp tác với V-Green hoặc phí tư vấn, kết nối phát triển mặt bằng.

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Để bảo vệ quyền lợi của đối tác và khách hàng, V-Green khẳng định: "V-Green không thu bất kỳ khoản phí nào đối với tổ chức, cá nhân hoặc chủ mặt bằng trong quá trình hợp tác phát triển trạm sạc, tủ đổi pin với V-Green."

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Doanh nghiệp cũng cho biết mọi hoạt động tuyển dụng và hợp tác phát triển mặt bằng chỉ được thực hiện theo quy trình chính thức của công ty và thông qua nhân sự của V-Green hoặc các đối tác, đại lý đã ký hợp đồng hợp tác theo phạm vi được thỏa thuận.

Đồng thời, V-Green nhấn mạnh: "V-Green không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhân danh V-Green để tuyển dụng, đào tạo, thu phí hoặc ký kết các hợp đồng tư vấn, kết nối phát triển mặt bằng ngoài phạm vi hợp tác được V-Green chấp thuận bằng văn bản."

Doanh nghiệp khuyến nghị đối tác và khách hàng kiểm tra, xác minh thông tin qua các kênh chính thức của V-Green trước khi thực hiện giao dịch, ký hợp đồng hoặc thanh toán các khoản phí cho các tổ chức, cá nhân tự giới thiệu là nhân sự, đại diện hoặc đối tác của công ty.

V-Green cũng đề nghị người dân và đối tác thông báo cho doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mạo danh hoặc sử dụng tên gọi, hình ảnh của V-Green để thực hiện các hành vi nêu trên hoặc các hành vi trái quy định của pháp luật nhằm được xác minh, xử lý theo quy định.

Thành lập vào tháng 3/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng trạm sạc xe điện. Doanh nghiệp được thành lập để tiếp nhận việc phát triển mạng lưới trạm sạc cho VinFast, đồng thời triển khai các mô hình hợp tác nhằm mở rộng hệ thống sạc trên toàn quốc.

Trong hơn hai năm hoạt động, V-Green liên tục mở rộng mạng lưới thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp, đại lý và chủ mặt bằng để phát triển trạm sạc. Bên cạnh thị trường trong nước, doanh nghiệp cũng triển khai kế hoạch đầu tư hạ tầng sạc tại một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Indonesia.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, V-Green hiện phát triển mạng lưới với hơn 150.000 cổng sạc tại Việt Nam. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để xây dựng 99 trung tâm sạc siêu nhanh trên cả nước, phục vụ nhu cầu gia tăng của thị trường xe điện.

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tỷ phú Phạm nhật vượng

Thông báo khẩn

V-GREEN

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