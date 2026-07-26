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Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền

Luân Dũng
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Theo dự kiến chương trình, đợt 2 phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 27 – 30/7. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

Cụ thể, trong buổi sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Vừa qua, tại Hội nghị Trung ương ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý phương án của Bộ Chính trị về giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 để Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến diễn ra đầu tháng 8.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Hải , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được bổ nhiệm giữ Quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh công tác nhân sự, cũng trong ngày 27/7, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thành Vụ Chính sách Kiểm toán nhà nước trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Nội dung quan trọng khác cũng được cho ý kiến là Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng; cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: QH)

Ngày 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Phát triển đô thị; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cùng với đó, các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương; dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)… cũng được cho ý kiến tại phiên họp này.

Căn cứ tiến độ chuẩn bị nội dung của các cơ quan và tình hình thực tế, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các nội dung đủ điều kiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung chương trình và tổ chức phiên họp ngay.

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