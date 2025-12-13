Uống trà và cà phê có tốt cho người trên 65 tuổi?

Theo News Medical, một nghiên cứu mới từ Đại học Flinders (Úc) đã theo dõi gần 10.000 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên trong vòng một thập kỷ để tìm hiểu mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và trà hàng ngày với mật độ khoáng xương (BMD), một chỉ số quan trọng chỉ ra nguy cơ loãng xương.

Loãng xương là một vấn đề sức khỏe tác động lớn đến người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ, làm tăng nguy cơ gãy xương, xẹp đốt sống...

Trà và cà phê an toàn đối với sức khỏe xương của người trên 65 tuổi

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học Nutrients cho thấy những người uống trà - cho dù chỉ một tách mỗi ngày - có mật độ kho xương vùng hông (BMD) cao hơn một chút so với những người không uống trà.

"Ngay cả những cải thiện nhỏ về mật độ xương cũng có thể dẫn đến giảm số ca gãy xương ở quy mô lớn dân số" - phó Giáo sư Enwu Liu từ Trường Y và y tế Công cộng Đại học Flinders cho biết.

Tác dụng này được cho là đến từ các hợp chất catechin, có nhiều trong trà, có thể thúc đẩy quá trình hình thành xương và làm chậm quá trình phân hủy xương.

Trong khi đó, cà phê với mức uống vừa phải (khoảng 2-3 tách mỗi ngày) không cho thấy sự liên quan đến sức khỏe xương, mặc dù có thể đem đến nhiều tác dụng có lợi khác lên hệ tim mạch, chuyển hóa.

Các nhà nghiên cứu chỉ lưu ý rằng không nên uống cà phê quá nhiều - trên 5 tách mỗi ngày - vì lượng caffeine quá cao có thể cản trở một phần việc hấp thụ canxi, từ đó ảnh hưởng đến xương.

Tuy nhiên điều này có thể không rõ ràng ở người uống cà phê sữa, vì sữa đã bù đắp phần canxi đáng kể. Ngược lại, tác động của lượng cà phê quá cao có thể tăng thêm nếu như bạn thường xuyên uống rượu bia.