Uống trà giúp sống lâu, trừ phi bạn pha theo cách này

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Y khoa Tuân Nghĩa, Đại học Nam Thông, Đại học Thâm Quyến, Bệnh viện Thâm Quyến, Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến và Đại học Y khoa Phúc Kiến (Trung Quốc) đã xem xét tác động của liều lượng và cách thức uống trà lên nguy cơ tử vong sớm của mỗi người.

Viết trên tạp chí y học Frontiers in Nutrition, các tác giả cho biết họ đã phân tích dữ liệu của hơn 195.000 người từ 37-73 tuổi, được thu thập bởi ngân hàng dữ liệu sinh học BioBank (Anh).

Khoảng 82% nhóm này là người uống trà. Trong số những người uống trà, 81,6% uống trà không đường, 12,2% uống trà có đường và 6,2% uống trà pha chất làm ngọt nhân tạo (đường ăn kiêng).

Nhóm nghiên cứu cũng thống kê số tách trà trung bình mà mỗi tình nguyện viên uống trong ngày; cũng như ghi nhận các ca tử vong do mọi nguyên nhân, do bệnh tim mạch và bệnh ung thư.

Kết quả cho thấy trung bình những người uống trà có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn những người không uống trà.

Ngoài ra, nhóm uống trà không đường trung bình từ 3,5-4,5 tách/ngày (mỗi tách khoảng 250 ml trà) có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn tới 20%, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 27% và do ung thư thấp hơn 14%.

Đáng chú ý, cả nhóm uống trà pha với đường thật lẫn nhóm uống trà pha với đường ăn kiêng đều không nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Điều này cho thấy đường lẫn đường ăn kiêng dường như đã phá hoại lợi ích sức khỏe của những tách trà, mặc dù chưa đủ sức để đảo ngược hoàn toàn.