Uống trà, cà phê mỗi ngày, đừng bỏ qua 1 điều: Nghiên cứu trên gần 1 triệu người cảnh báo cách uống có thể liên quan nguy cơ ung thư

Trà và cà phê là thức uống quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy cách uống có thể liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản.

Nhiều người có thói quen uống trà hoặc cà phê mỗi ngày, thậm chí thích thưởng thức ngay khi đồ uống còn nóng. Tuy nhiên, một nghiên cứu lớn của Đại học Oxford (Anh) cho thấy nhiệt độ của đồ uống là điều không nên bỏ qua.

Theo Fox News, những người thường uống trà hoặc cà phê ở mức “rất nóng” có nguy cơ mắc một dạng ung thư thực quản cao hơn so với người uống ở nhiệt độ ấm. Nghiên cứu gồm gần 1 triệu người trưởng thành tại Anh, được đánh giá là nghiên cứu lớn nhất về vấn đề này tại thời điểm công bố.

Uống đồ quá nóng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản

Ung thư thực quản (Ảnh: iStock)

Nghiên cứu tập trung vào ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản (SCC), loại ung thư bắt đầu từ các tế bào lót bên trong thực quản. Theo Keren Papier, chuyên gia dịch tễ dinh dưỡng tại Đại học Oxford và là tác giả chính của nghiên cứu, so với những người cho biết thường uống đồ uống ở nhiệt độ “ấm”:

Người uống ở mức “nóng” có nguy cơ SCC cao hơn khoảng 1,7 lần.

Người uống ở mức “rất nóng” có nguy cơ cao hơn khoảng 3 lần.

Nghiên cứu cũng ghi nhận những người uống từ 6 đồ uống nóng trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 71%.

Tuy nhiên, mối liên hệ tương tự không được ghi nhận với ung thư biểu mô tuyến thực quản, một dạng ung thư thường phát triển ở phần dưới của thực quản.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên International Journal of Cancer.

Vì sao đồ uống quá nóng có thể gây bất lợi?

Uống nhiều trà, cà phê quá nóng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản (Ảnh: iStock)

Bác sĩ Aaron Sasson, Trưởng khoa Ung thư Ngoại khoa và đồng Giám đốc nhóm Ung thư Tiêu hóa tại Trung tâm Ung thư Stony Brook, New York (Mỹ), cho biết chất lỏng quá nóng có thể gây kích ứng và tổn thương nhiệt đối với thực quản. Theo ông, nhiệt độ càng cao, nguy cơ gây tổn thương do nhiệt càng lớn.

Bác sĩ Sasson ví hiện tượng này với việc da bị bỏng nhiều lần. Tương tự, nếu lớp niêm mạc thực quản liên tục tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, những tổn thương lặp đi lặp lại có thể góp phần vào quá trình phát triển ung thư biểu mô tế bào vảy.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh cần nhìn kết quả nghiên cứu trong đúng bối cảnh. Đối với phần lớn mọi người, nhiệt độ đồ uống không phải yếu tố nguy cơ chủ yếu của ung thư thực quản.

Không cần bỏ trà hay cà phê, chỉ nên để nguội bớt

Thông điệp của nghiên cứu không phải là ngừng uống trà hoặc cà phê. “Những phát hiện này không có nghĩa mọi người phải ngừng uống trà hay cà phê. Chỉ cần để đồ uống nguội bớt trước khi uống”, chuyên gia Papier cho biết.

Nên để đồ uống nguội bớt trước khi uống (Ảnh: iStock)

Bác sĩ Sasson cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Với những người thường xuyên uống nhiều trà hoặc cà phê nóng, ông cho rằng nên để đồ uống nguội bớt một chút trước khi thưởng thức.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng nếu mối liên hệ quan sát được thực sự phản ánh quan hệ nhân quả, khoảng 14% số ca ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản có thể tránh được nếu người có thói quen uống đồ “rất nóng” chuyển sang mức “nóng”.

Một điểm cần lưu ý là nhiệt độ đồ uống không được đo trực tiếp. Người tham gia tự mô tả đồ uống mình thường dùng là “ấm”, “nóng” hay “rất nóng”. Trong khi đó, khả năng chịu nhiệt của mỗi người khác nhau, nên cùng một nhiệt độ có thể được hai người đánh giá khác nhau. Do đó, nghiên cứu không thể xác định chính xác nhiệt độ bao nhiêu độ C tương ứng với từng cách mô tả.

Đừng chỉ chú ý đến nhiệt độ đồ uống

Bác sĩ Sasson nhấn mạnh rằng hút thuốc, uống nhiều rượu, trào ngược axit và béo phì là những yếu tố nguy cơ ung thư thực quản đã được xác lập rõ hơn.

Theo ông, nếu một người hạn chế rượu và loại bỏ thuốc lá, điều đó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho thực quản. Vì vậy, với người có thói quen uống trà hoặc cà phê mỗi ngày, điều cần lưu ý từ nghiên cứu này khá đơn giản: không nhất thiết phải bỏ đồ uống yêu thích, nhưng cũng không nên uống khi còn quá nóng.

Nguồn: Fox News