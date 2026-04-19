Trong những năm gần đây, rượu vang dần trở thành lựa chọn phổ biến trong các bữa tiệc nướng tại Việt Nam. Không chỉ xuất hiện ở nhà hàng, rượu vang còn được nhiều gia đình sử dụng khi tụ họp bạn bè hoặc tổ chức tiệc BBQ tại nhà. Tuy nhiên, câu hỏi nhiều người đặt ra là: Uống rượu vang với đồ nướng có thực sự tốt cho sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực hay không?

Uống rượu vang với đồ nướng có tốt cho tiêu hóa?

Vì sao đồ nướng thường được uống kèm rượu vang? Đồ nướng có đặc điểm chung là nhiều chất béo, hương vị đậm, có khói; gia vị mạnh. Trong khi đó, rượu vang – đặc biệt là vang đỏ – chứa tannin và axit giúp:

- Làm giảm cảm giác ngấy

- Cân bằng vị béo của thịt

- Tăng chiều sâu hương vị

Đây là lý do tại sao trong ẩm thực phương Tây, thịt nướng gần như “sinh ra để đi cùng rượu vang”.

Uống rượu vang với đồ nướng có tốt?

Một số nghiên cứu cho thấy rượu vang đỏ có thể hỗ trợ tiêu hóa chất béo, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn nhiều thịt, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn khi uống điều độ.

Tuy nhiên, lợi ích này chỉ xuất hiện khi uống lượng nhỏ, kết hợp bữa ăn cân bằng, không lạm dụng rượu.

Nếu uống quá nhiều, rượu vang vẫn gây hại cho gan và hệ tiêu hóa.

Những rủi ro khi uống rượu vang với đồ nướng

Đồ nướng, đặc biệt là thịt cháy cạnh, có thể tạo ra các chất không tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp với rượu, lượng calo tăng cao; nguy cơ tăng cân lớn và có thể gây áp lực cho gan

Ngoài ra, việc uống rượu trong bữa tiệc nướng thường kéo dài, dễ dẫn đến uống quá mức.

Để vừa ngon vừa an toàn, bạn nên:

- Chọn vang đỏ có độ chát vừa phải

- Uống xen kẽ nước lọc

- Ăn thêm rau xanh

- Tránh thịt nướng cháy khét

- Không uống khi bụng quá đói

Quan trọng nhất là kiểm soát lượng rượu.

Nhiều người Việt đang chuyển từ “nhậu nhiều để vui” sang “thưởng thức vừa đủ”. Trong bối cảnh đó, rượu vang trở thành lựa chọn giúp bữa tiệc nướng tinh tế hơn, ít ồn ào hơn, mang tính trải nghiệm ẩm thực rõ rệt.

Uống rượu vang với đồ nướng có thể tốt nếu biết cách kiểm soát lượng uống và chọn món phù hợp. Đây là sự kết hợp mang lại trải nghiệm ẩm thực thú vị, nhưng chỉ thực sự có lợi khi được thực hiện điều độ và khoa học.

