Uống nước đậu xanh thường xuyên có tác dụng gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, đậu xanh là loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên, đậu xanh không chỉ góp phần tạo nên những món ăn ngon mà còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta.

Uống nước đậu xanh thường xuyên cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng sau:

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa.

Giúp thanh nhiệt, giải độc

Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt. Trong Đông y, đậu xanh chính là vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Chất chống oxy hóa và vitamin A trong đậu xanh có thể giúp chống viêm và giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn đậu xanh có thể giúp bạn kiểm soát tốt lượng cholesterol. Bên cạnh đó, đậu xanh còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C và một số chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ gây mảng bám động mạch và từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có chứa kali và magie giúp ổn định huyết áp hiệu quả.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Đậu xanh không chứa nhiều tinh bột và được đánh giá là an toàn đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường - những người có chế độ ăn kiêng tinh bột.

Uống nước đậu xanh thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ

Phòng chống ung thư

Một số thành phần trong đậu xanh chẳng hạn như gamma-tocopherol, phytosterol, saponin,… là những chất có đặc tính chống ung thư. Bên cạnh đó, Lipid, glucid, protid trong đậu xanh cũng mang đến nhiều lợi ích trong việc chống oxy hóa.

Trong phần nhân màu vàng của loại đậu này có chứa coumestrol - dưỡng chất này có thể chống lại các gốc tự do mạnh mẽ hơn 50 lần so với vitamin E và hơn 20 lần so với vitamin C. Chính vì thế, ăn đậu xanh có thể giúp phòng chống nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng và một số bệnh đường ruột.

Cải thiện thị lực

Một trong những tác dụng của đậu xanh đó là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Khi ăn đậu xanh, bạn đã bổ sung một lượng canxi và vitamin K nhất định cho cơ thể. Đây đều là những yếu tố rất cần thiết để giúp xương trở nên chắc khỏe hơn.

Giúp duy trì cân nặng

Nếu bạn đang ăn kiêng, thì đậu xanh có thể là một loại thực phẩm gợi ý cho bạn. Đậu xanh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Đồng thời đậu xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng hàm lượng calo trong đậu xanh lại rất thấp nên có thể giúp bạn duy trì cân nặng hiệu quả.

Hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm

Một số loại vitamin trong đậu xanh, nhất là vitamin C và vitamin B có tác dụng rất tốt trong việc ổn định sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó đậu xanh còn có chứa nhiều kẽm, magie, cũng như các loại axit amin giúp tăng cường sản xuất những chất dẫn truyền thần kinh, mang lại những tác dụng tích cực tới não bộ, giúp cải thiện tâm trạng và có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm rất tốt.

Rất tốt với phụ nữ có thai

Đậu xanh không chỉ tốt đối với sức khỏe mẹ bầu mà còn rất tốt cho thai nhi. Chất folate có trong đậu xanh sẽ giúp tăng cường sản xuất hồng cầu. Bên cạnh đó, folate còn rất tốt trong việc phát triển hệ thần kinh của phôi thai và từ đó giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Làm đẹp da

Một tác dụng của đậu xanh mà không thể không nhắc đến là làm đẹp da. Đậu xanh có thể giúp tẩy chất nhờn, tẩy tế bào chết cho da. Các loại vitamin, chất béo, chất xơ trong đậu xanh giúp da bạn trở nên trắng sáng hơn và có thể giảm tình trạng rám nắng hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng nước đậu xanh

Báo Tiền Phong dẫn lời bác sĩ Nguyễn Quốc Oai, Trưởng khoa Đông Y (Bệnh viện Phố Nối, Hưng Yên) cho biết, trời nắng nóng dùng đậu xanh, đậu đen giải nhiệt đều rất tốt.

Tuy nhiên quá lạm dụng đậu xanh cũng không tốt cho sức khoẻ. Mọi người không nên lạm dụng ăn liên tục hay dùng uống thay nước lọc hàng ngày mà phải sử dụng luân phiên. Như thế sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, nhất là việc khi ăn không bổ sung thêm các thực phẩm khác.

Những người có tình trạng lạnh bụng, thể chất hàn lạnh có biểu hiện là chân tay lạnh thiếu lực, lưng, đi ngoài phân lỏng cần thận trọng khi dùng thực phẩm có tính mát, hàn.

Ăn vào có thể khiến bệnh tình nặng thêm, ảnh hưởng hệ thống tiêu hóa… Nước đậu đen rất thích hợp trong việc giải nhiệt nhưng không nên ăn chè đậu đen quá ngọt và ăn liên tục trong một vài ngày để tránh bị lạnh bụng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Một điều lưu ý khi dùng đậu là mọi người cần bỏ thói quen đãi bỏ vỏ. Vỏ các loại đậu mới có tác dụng chính trong việc giải độc. Nếu đậu đã đãi vỏ thì chỉ còn là món ăn dinh dưỡng, còn tác dụng giải độc và giải nhiệt gần như không có.

Để giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, mỗi ngày mọi người có thể dùng từ 20 đến 40g để nấu chè đậu đen hoặc nấu thành nước uống. Hoặc dùng đậu xanh, đậu trắng nấu canh với sấu sẽ thành món ăn rất bổ mát hợp với người can hỏa và tính chất giải độc cao.

Bên cạnh đó có thể hãm nước đậu đen uống như hãm chè bằng cách dùng đậu đen được rửa sạch, rang chín, bọc kín và sử dụng dần. Mỗi lần dùng cho một dúm nhỏ đậu đen vào cốc nước nóng, ngâm trong vòng 7 phút rồi uống có tác dụng mát gan, lợi tiểu, giải nhiệt.

Tránh ngâm lâu sẽ khiến hạt đậu nhừ, lên men. Nên chọn những hạt đậu đen mướt, tròn hạt, ruột xanh sẽ có tác dụng lợi tiểu, mát gan và thơm ngon hơn. Tránh chọn những loại đậu có bụi trắng bám quanh bởi như thế đậu đã bị mọt.

Theo các chuyên gia khuyến cáo, với đậu xanh cũng cần ăn lượng vừa phải. Người lớn thường ăn 2-3 lần/tuần, mỗi lần một cốc là được. Trẻ em lại cần dựa vào cơ địa cụ thể của từng bé để định.

Trẻ em 2-3 tuổi khi bắt đầu ăn cháo có thể ăn một chút đậu xanh. Sau 6 tuổi mới ăn theo lượng người lớn. Ăn quá nhiều đậu xanh sẽ gây ra bệnh dạ dày, đường ruột. Nữ giới ăn đậu xanh quá lượng sẽ bị các bệnh phụ khoa như trướng bụng, đau bụng kinh…