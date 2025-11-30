Uống nước đậu xanh mỗi bữa sáng suốt 6 tháng, người phụ nữ 42 tuổi nhận kết quả là...

Mỗi sáng, khi ánh nắng đầu tiên vừa chiếu xuống khu công viên nhỏ trong khu dân cư, cô Trương (42 tuổi, Trung Quốc) lại nhẹ nhàng tập một bài Thái cực quyền rồi thong thả về nhà chuẩn bị bữa sáng. Trên bàn ăn của cô, các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và món ăn thanh đạm đã trở thành thói quen nhiều năm.

Ấy vậy mà nửa năm trước, một bản kết quả khám sức khỏe khiến cuộc sống yên bình của cô bị xáo trộn. Chỉ số triglyceride (mỡ máu) tăng cao, bác sĩ nhắc nhở cô phải kiểm soát chất béo và đường, nếu không nguy cơ bệnh tim mạch sẽ tăng rõ rệt.

Lo lắng xen lẫn quyết tâm, cô Trương bắt đầu tìm mọi cách để “hạ mỡ”. Trong một lần trò chuyện với hàng xóm, cô nghe nói uống nước đậu xanh giúp giảm mỡ máu. Tin vào kinh nghiệm dân gian, cô lập tức nấu một nồi đậu xanh mỗi sáng và kiên trì uống liên tục 6 tháng.

Nhưng khi quay lại bệnh viện tái khám, kết quả khiến cô gần như sững người triglyceride không giảm mà còn tăng cao hơn. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: “Dạo này cô làm gì khác lạ không?”.

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Đậu xanh có thực sự giúp hạ mỡ máu?

Đậu xanh là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng về khả năng giảm mỡ máu, khoa học chưa từng chứng minh có hoạt chất nào trong đậu xanh giúp trực tiếp làm giảm triglyceride.

Chất xơ trong đậu xanh có thể hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc làm giảm mỡ trong máu. Mỡ máu bị chi phối bởi nhiều yếu tố: di truyền, chế độ ăn, vận động, rối loạn chuyển hóa… nên việc chỉ dựa vào một món nước như đậu xanh gần như là không đủ.

Dù vậy, nước đậu xanh vẫn là thức uống lành mạnh nếu dùng hợp lý. Nhưng đối với người cần kiểm soát mỡ máu, nó chỉ nên được xem như phần phụ, chứ không thể thay thế các biện pháp điều trị chuẩn.

Kiểm soát mỡ máu, cốt lõi vẫn nằm ở chế độ ăn

Căn nguyên lớn nhất của triglyceride tăng cao đến từ thói quen ăn quá nhiều chất béo và tinh bột tinh chế. Khi mức sống cải thiện, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, thịt mỡ, bánh ngọt… xuất hiện thường xuyên trên bàn ăn, dẫn đến mỡ máu tăng và kéo theo nguy cơ xơ vữa, bệnh tim mạch, đột quỵ.

Để giảm mỡ máu hiệu quả, điều quan trọng nhất là:

- Hạn chế chất béo bão hòa: thịt mỡ, da động vật, đồ chiên rán, bơ, kem.

- Ưu tiên chất béo tốt từ cá, quả bơ, hạt óc chó, dầu oliu.

- Tăng chất xơ tự nhiên từ rau xanh, trái cây ít đường, ngũ cốc nguyên hạt.

- Giảm đường và tinh bột tinh chế: bánh mì trắng, mì tôm, các loại bánh kẹo.

Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ này có tác dụng mạnh hơn bất kỳ loại nước uống “trị mỡ máu” nào.

Bên cạnh việc ăn uống đúng cách, các yếu tố khác cũng đóng vai trò lớn:

- Vận động: Tập luyện đều đặn 150 phút mỗi tuần như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe… giúp tăng chuyển hóa chất béo, giảm triglyceride rõ rệt hơn cả thuốc ở một số trường hợp.

- Hạn chế rượu, bỏ thuốc: Rượu làm tăng mạnh triglyceride; thuốc lá lại gây tổn thương mạch máu, đẩy nhanh quá trình xơ vữa.

- Quản lý căng thẳng: Stress kéo dài làm rối loạn nội tiết, tăng cortisol, hormone khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn. Ngồi thiền, hít thở sâu hay yoga đều có thể giúp ổn định chuyển hóa.

Sau khi được bác sĩ giải thích cặn kẽ, cô Trương mới nhận ra rằng 6 tháng kiên trì uống đậu xanh không thể bù lại những thay đổi gốc rễ cần thiết. Cô bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn, thêm giờ đi bộ mỗi tối và tái khám đúng hẹn.

Câu chuyện của cô cũng là lời nhắc cho rất nhiều người: không có thực phẩm nào là “thần dược” hạ mỡ máu. Chỉ có thay đổi thói quen sống mới thật sự cứu được sức khỏe của chính mình.

Nguồn và ảnh: Baidu