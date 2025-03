Tác dụng của đậu bắp và chanh

Bài viết của TS Trần Hồng Hải trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, theo y học cổ truyền, đậu bắp vị ngọt, tính mát, không độc có công dụng hỗ trợ chữa chứng tiêu khát, bệnh trĩ, táo bón, viêm họng, viêm đường tiết niệu. Ngoài quả, cành non, thân, lá và rễ của đậu bắp cũng có thể dùng làm thuốc.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang sức khỏe EatingWell cho biết, sử dụng chanh ở mức độ vừa phải có thể cải thiện sức khỏe làn da, giảm nguy cơ sỏi thận, hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt, tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm huyết áp.

Bạn có thể uống nước chanh, trà chanh, thêm vỏ chanh vào các món ăn hoặc vắt nước cốt chanh vào các món bún, phở.

Uống nước đậu bắp với chanh hàng ngày có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Timeofindia cho biết, uống nước đậu bắp kết hợp cùng chanh hàng ngày cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Đậu bắp giàu chất xơ hòa tan, tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp nhu động ruột diễn ra trơn tru và dễ dàng. Kết cấu nhớt của đậu bắp giúp bao phủ đường tiêu hóa, ngăn ngừa viêm và thúc đẩy sức khỏe đường ruột. Thêm vào đó, axit citric trong chanh kích thích các enzym tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa hiệu quả hơn.

Tác dụng giảm cân

Trong đậu bắp có nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng lại là loại thực phẩm có ít calo. Trong 100gr đậu bắp chỉ chứa khoảng 33 calo, nhưng đậu bắp lại nhiều chất xơ giúp cơ thể no lâu hơn và ngăn ngừa việc ăn vặt không cần thiết.

Bên cạnh đó, pectin trong đậu bắp làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu tạo nên tác dụng giảm béo. Đặc tính tăng cường trao đổi chất của chanh, đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo, khi kết hợp với đậu bắp sẽ giúp cơ thể giảm cân.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Nước đậu bắp thường được khuyên dùng cho những người đang kiểm soát bệnh đái tháo đường hoặc những người có nguy cơ tăng đột biến lượng đường trong máu. Nguyên nhân do đậu bắp chứa các hợp chất giúp giảm hấp thụ đường trong ruột, giúp kiểm soát lượng glucose.

Sự kết hợp giữa đậu bắp và chanh cũng giúp cải thiện độ nhạy insulin, khiến nó trở thành một sự bổ sung hiệu quả cho chế độ ăn uống thân thiện với bệnh đái tháo đường.

Đào thải độc tố và hỗ trợ sức khỏe thận

Đậu bắp có chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm giúp ngăn ngừa tổn thương thận. Mặt khác, chanh có chức năng như một chất lợi tiểu tự nhiên, loại bỏ các chất ô nhiễm có hại và ngăn ngừa sỏi thận. Uống nước này mỗi sáng giúp cơ thể ngậm nước, giải độc và tăng cường sức khỏe cho thận.

Chống lão hóa

Các chất chống oxy hóa mạnh trong đậu bắp, bao gồm vitamin C và flavonoid, giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm. Chanh bổ sung thêm vitamin C, thúc đẩy sản xuất collagen và giảm nếp nhăn. Uống hỗn hợp này hàng ngày có thể giúp da ngậm nước, mịn màng.

Tăng cường khả năng miễn dịch và chống viêm

Đậu bắp và chanh chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch. Vitamin C và chất chống oxy hóa của đậu bắp giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng, trong khi đặc tính kháng khuẩn của chanh giúp ngăn ngừa vi khuẩn có hại. Thức uống này cũng có tác dụng chống viêm, giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính.

Cách uống nước đậu bắp để đạt được lợi ích tối đa

Cách làm nước đậu bắp với chanh: Dùng 3-4 quả đậu bắp tươi, chanh 1/2 quả, nước lọc (khoảng 400-500ml). Rửa sạch đậu bắp, bỏ phần đầu, đuôi và cắt thành từng khúc nhỏ (nên thái nhanh tay để không bị mất phần nhớt), sau đó ngâm đậu bắp và chanh trong nước lọc khoảng 8 giờ hoặc để qua đêm.

Thời điểm dùng nước đậu bắp với chanh tốt nhất: Sau khi ngâm, bạn sẽ thấy nước có độ nhớt. Lọc bỏ đậu bắp, chanh và uống hỗn hợp nước này vào những thời điểm khác nhau để đạt được mục tiêu sức khỏe.

+ Uống vào buổi sáng, lúc khi bụng đói để dạ dày hấp thụ tối ưu, hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

+ Uống nước đậu bắp với chanh 30 phút trước bữa ăn có thể làm chậm quá trình hấp thụ glucose và thúc đẩy cảm giác no, ngăn ngừa ăn quá nhiều.

+ Uống trước khi đi ngủ, nước đậu bắp với chanh giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng và hỗ trợ quá trình giải độc qua đêm.