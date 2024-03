Uống nước chè tươi có tác dụng gì với sức khoẻ?

Nước chè tươi là thức uống quen thuộc với nhiều người. Nước chè tươi được biết đến là loại thức uống lành mạnh và tốt cho sức khoẻ nếu bạn uống đúng liều lượng và đúng cách. Dưới đây là những thông tin giải đáp về việc uống nước chè tươi có tác dụng gì với sức khoẻ.

Uống nước chè tươi điều độ giúp ngăn ngừa ung thư

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, chất chống oxy hóa trong nước chè tươi có thể giúp cơ thể có khả năng chống lại sự gây hại của gốc tự do, nhờ đó góp phần bảo vệ tế bào khỏi sự phá huỷ của khối u ác tính.

Uống nước chè tươi điều độ rất tốt cho hệ tim mạch

Theo các nghiên cứu thì uống nước chè tươi đúng cách đặc biệt tốt với những người mắc bệnh tim vì nước chè tươi có thể giảm được lượng cholesterol xấu có trong cơ thể.

Uống nước chè tươi có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Phòng ngừa sâu răng và giảm thâm quầng mắt

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những hoạt chất có trong lá chè xanh có thể giúp kìm hãm vi khuẩn phát triển nên thảo dược này được dùng nhiều trong thành phần của kem đánh răng. Ngoài ra nếu uống chè tươi đúng cách sẽ giúp phòng ngừa sâu răng và hôi miệng.

Với khả năng hạn chế sự giãn nở mạch máu ở dưới bọng mắt, nước chè tươi trở thành thức uống chữa thâm quầng mắt rất tốt. Không những thế, lượng cafein và tanin có trong nước chè tươi còn giảm lượng nước ở mô nên khiến cho vùng da quanh mắt giảm được thâm và sưng.

Cải thiện chức năng não

Nước chè tươi không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn có tác dụng tăng cường chức năng não. Theo các chuyên gia, trong lá trà xanh có hoạt chất quan trọng là caffein - là chất kích thích. Tuy chất này không nhiều như cà phê nhưng đủ để tạo ra phản ứng mà không gây ra hiệu ứng bồn chồn liên quan đến việc hấp thụ quá nhiều caffeine.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng caffeine không phải là hợp chất tăng cường trí não duy nhất trong nước chè tươi. Nó cũng chứa axit amin L-theanine có thể làm tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh, tác dụng chống lo âu. Nó cũng làm tăng dopamine và sản xuất sóng alpha trong não.

Caffeine và L-theanine tác dụng hiệp đồng. Điều này nghĩa là sự kết hợp của cả hai có thể có tác dụng đặc biệt mạnh mẽ trong việc cải thiện chức năng não.

Do chứa L-theanine và một lượng nhỏ caffein, nước chè tươi có thể mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng và khác biệt hơn nhiều so với cà phê. Nhiều người cho biết họ có năng lượng ổn định hơn và làm việc hiệu quả hơn nhiều khi họ uống nước chè tươi so với uống cà phê.

Uống nước chè tươi đúng cách cơ thể nhận được nhiều lợi ích đối với sức khoẻ

Những điều cần lưu ý khi uống nước chè tươi

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nước chè tươi tuy tốt cho sức khoẻ nhưng khi uống cần phải lưu ý những điều dưới đây để nước chè xanh được phát huy tác dụng tốt nhất.

Nên uống nước chè tươi nóng

Theo bác sĩ Vũ, nước chè tươi tính hàn nên không dùng lạnh vì quá hàn sẽ sinh đờm. Chính vì thế mà mọi người nên uống lúc nóng.

Không nên uống chè tươi lúc đang đói và buổi tố i

Bác sĩ Vũ cho biết, trong nước chè tươi có chứa hàm lượng caffeine lớn, có thể gây chóng mặt, cồn cào, hoa mắt nếu dùng lúc bụng đói. Caffeine trong nước chè tươi có tác dụng hưng phấn thần kinh trung ương nhằm tăng mức độ tập trung và hoạt động của não bộ.

Do đó nếu uống nước chè tươi vào buổi tối có thể gây khó ngủ và mất ngủ. Nên uống nước chè tươi vào sáng sớm để đầu óc tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc, học tập.

Không uống nước chè tươi khi vừa ăn xong

Theo các chuyên gia, tuyệt đối không nên uống nước chè tươi khi vừa mới ăn xong bởi trong nước chè tươi có chất tannin. Chất này có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt và chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

Không dùng nước chè tươi cho người đang uống thuốc tan máu đông

Bác sĩ Vũ lý giải trong nước chè tươi có hoạt chất tannin, đây là hoạt chất có tác dụng cầm tiêu chảy, vì vậy người bị táo bón nên hạn chế sử dụng. Những người đang uống thuốc làm tan máu đông không nên uống nước chè tươi vì trong chè xanh có vitamin K - làm tăng khả năng đông máu.

Ngoài những người trên thì người bị cao huyết áp, người có tiền sử mất ngủ hoặc là suy nhược thần kinh cũng được khuyến cáo không nên sử dụng quá nhiều nước chè tươi vì có thể gây kích thích thần kinh, làm gia tăng nhịp tim và bị tăng huyết áp.

Trên đây là những thông tin lý giải về câu hỏi uống nước chè tươi có tác dụng gì với sức khoẻ. Nước chè tươi tuy mang lại nhiều lợi ích với sức khoẻ nhưng cần phải sử dụng đúng cách và điều độ thì mới phát huy được tác dụng tốt nhất.