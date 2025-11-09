Uống nước chanh kiểu này giúp bổ thận, dưỡng tim mạch: Nhiều người chưa biết để làm

Một cốc nước chanh mát lạnh giúp giải khát nhanh chóng. Thông thường, mọi người chỉ vắt chanh, thêm đường, nước và đá để thưởng thức. Tuy nhiên, theo trang tin Aboluowang, (Trung Quốc), cách này chưa tận dụng hết giá trị dinh dưỡng của chanh.

Cách hiệu quả hơn là mọi người có thể ngâm chanh cùng với mật ong khoảng 2-3 ngày trước khi sử dụng. Điều này sẽ giúp gia tăng lợi ích sức khỏe khi sử dụng nước chanh. Sự kết hợp giữa vị chua của chanh và vị ngọt thanh của mật ong không chỉ giúp loại đồ uống này trở nên thơm ngon mà còn đem đến loạt lợi ích cho sức khoẻ.

Ngâm chanh vào mật ong vài ngày rồi đem pha nước uống có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Lợi ích sức khoẻ khi uống nước chanh mật ong

1. Cải thiện sức khoẻ làn da

Chanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, có tác dụng làm mờ vết thâm và hỗ trợ làn da sáng khỏe hơn. Trong khi đó, mật ong giàu flavonoid – hoạt chất giúp dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường.

Việc uống nước chanh mật ong đều đặn trong vài tuần giúp da trở nên mịn màng, căng bóng và tươi sáng tự nhiên hơn.

2. Ngăn ngừa sỏi thận, cải thiện chức năng thận

Citrate trong nước chanh có khả năng ức chế sự kết tinh của muối canxi, giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Theo kết quả nghiên cứu được công bố tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ, những người uống nước chanh thường xuyên có mức citrate trong nước tiểu cao hơn, từ đó ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

Ngoài ra, mật ong chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ thận đào thải độc tố, tăng cường hoạt động trao đổi chất và làm sạch thận.

Khi kết hợp mật ong với chanh, thức uống này không chỉ giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận mà còn hỗ trợ đào thải sỏi qua đường tiểu.

Uống nước chanh mật ong có thể giúp bảo vệ sức khoẻ thận. (Ảnh minh hoạ)

3. Tăng cường miễn dịch, đẩy lùi cảm lạnh

Vitamin C trong chanh giúp củng cố hệ miễn dịch, giảm các triệu chứng cảm cúm, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus. Mật ong cũng giàu dưỡng chất, có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, giúp tăng khả năng đề kháng.

Nếu bị cảm nhẹ, một cốc nước chanh mật ong ấm mỗi ngày có thể làm dịu họng, giảm ho và long đờm. Uống nước chanh mật ong ngay khi mới có triệu chứng cảm còn có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn mà không cần dùng thuốc.

4. Bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol

Chanh cung cấp lượng kali đáng kể, góp phần duy trì hoạt động ổn định của hệ tim mạch. Mật ong lại chứa chất xơ tự nhiên có khả năng hấp thụ chất béo trong đường ruột, từ đó làm giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe mạch máu.

Uống nước chanh mật ong thường xuyên giúp làm sạch thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Nước chanh mật ong giúp bảo vệ sức khoẻ tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Cách ngâm chanh mật ong đúng

- Chuẩn bị nguyên liệu: 3 quả chanh tươi; 500ml mật ong nguyên chất; một ít muối tinh

- Cách pha chế:

Bước 1: Dùng muối chà nhẹ lên vỏ chanh 1-2 phút, rửa lại chanh với nước sạch rồi để ráo.

Bước 2: Cắt bỏ hai đầu quả chanh, thái lát mỏng khoảng 2-3mm.

Bước 3: Chuẩn bị lọ thủy tinh sạch, cho lớp mật ong phủ đáy lọ, xếp xen kẽ các lát chanh và mật ong cho đến khi đầy. Đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 2-3 ngày là có thể dùng được.

Khi pha nước chanh mật ong, mọi người chỉ cần lấy 2–4 lát chanh cùng một ít mật ong trong lọ hòa với 200ml nước ấm. Vị chua nhẹ, ngọt thanh giúp dễ uống hơn so với chanh tươi pha đường, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ tổng thể.