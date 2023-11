Uống nửa cốc nước ép từ 5 loại trái cây, rau quả này mỗi ngày giúp giảm 70% nguy cơ mắc ung thư

Trong cuộc sống tiềm ẩn những nguy cơ gây ung thư rất nhỏ, chẳng hạn như nitrat trong nước, cứ tăng 5mg hàm lượng nitrat trong nước sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng và bệnh tuyến giáp. Một ví dụ khác là một số kim loại nặng trong khí thải ô tô, hợp chất chì khi đi vào cơ thể sẽ dễ dàng lắng đọng trong hệ thống máu của con người, có thể gây ra bệnh thiếu máu bất sản ở con người. Chúng có thể tác động lên tế bào của chúng ta, gây tổn thương DNA, đột biến và hình thành tế bào ung thư.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách giảm tổn thương DNA và tăng cường khả năng tự sửa chữa DNA!

Một bài nghiên cứu trên Tạp chí Tiết niệu (Hoa Kỳ) cho thấy, kết hợp 5 loại trái cây và rau quả làm nước ép, uống nửa cốc mỗi ngày có thể giảm 70% nguy cơ ung thư và tăng khả năng chống ung thư cao gấp 8 lần so với thông thường.

Điều này là do 5 loại trái cây và rau quả này có cơ chế bảo vệ chống ung thư gấp ba lần thông qua 3 tuyến phòng thủ!

1. Chống oxy hóa

Một yếu tố quan trọng dẫn đến sự xuất hiện của tế bào ung thư là các gốc tự do. Các gốc tự do gây tổn thương tế bào, khiến chúng dễ bị thất bại hoặc sai sót trong quá trình phân chia, sau đó biến thành tế bào ung thư "tăng trưởng bất thường". Chất chống oxy hóa được cho là có tác dụng chống ung thư vì chúng cải thiện tình trạng căng thẳng oxy hóa của cơ thể và do đó loại bỏ các gốc tự do.

Lựu là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng được mệnh danh là "vua chất chống oxy hóa". Nó rất giàu vitamin C, vitamin K, flavonoid, anthocyanin và các chất chống oxy hóa khác, có thể giúp cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh khác nhau. Lựu không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa khối u mà còn có tác dụng phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới rất tốt.

Quả hạch Brazil rất giàu selen. Selenium là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng trong cơ thể, tham gia ức chế sản xuất các gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do oxy hóa, Selenium có thể thúc đẩy quá trình sửa chữa niêm mạc dạ dày và duy trì sự ổn định của chức năng bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Đối với mức độ bảo vệ đầu tiên, bạn nên chọn 30g quả lựu + 1-2 quả hạch Brazil.

2. Tăng cường khả năng sửa chữa DNA

Trung bình mỗi giờ trong cơ thể con người có khoảng 800 tổn thương DNA xảy ra và DNA bị tấn công khoảng 19.000 lần mỗi ngày. Nếu tổn thương DNA không được sửa chữa kịp thời, đột biến có thể xảy ra, dẫn đến sự xuất hiện của tế bào ung thư. Do đó, cải thiện khả năng sửa chữa DNA là rất quan trọng.

Một nghiên cứu đã so sánh khả năng tổn thương DNA giữa những người ăn trái kiwi và những người không ăn, kết quả cho thấy một quả kiwi mỗi ngày có thể ngăn ngừa tổn thương DNA.

Các loại rau họ cải đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có tác dụng chống ung thư rõ rệt. Bài báo đăng trên tạp chí Mutagenesis (Hoa Kỳ) cũng chứng minh rau họ cải còn có tác dụng ngăn ngừa và sửa chữa tổn thương DNA!

Đối với mức độ bảo vệ thứ hai, bạn nên chọn 1 quả kiwi + 50g rau họ cải.

3. Ức chế sự tăng sinh mạch máu của khối u

Khi tế bào ung thư xuất hiện, chúng bắt đầu phân chia và phát triển từ từ. Lúc này, kích thước giới hạn của nó là 0,5 milimét khối, khối u muốn tiếp tục phát triển thì phải cho phép các mạch máu phát triển vào trong khối u, chỉ có cách này nó mới có được đủ chất dinh dưỡng và tiếp tục phát triển.

Để phát triển nhanh chóng, các khối u giải phóng các yếu tố thúc đẩy sự hình thành mạch, khiến các mạch máu mới xuất hiện trong khối u. Một khi các mạch máu bắt đầu cung cấp chất dinh dưỡng cho khối u, khối u sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu mạch máu không được phép phát triển, cộng đồng tế bào ung thư sẽ không nhận được chất dinh dưỡng và không thể tiếp tục phát triển.

Vì vậy, việc ức chế sự phát triển của mạch máu khối u là rất quan trọng.

Dâu tây chứa fisetin, có tác dụng ức chế sự tăng sinh của mạch máu. Tác dụng ức chế của fisetin đối với sự tăng sinh mạch máu của khối u vượt xa tác dụng của các flavonoid như curcumin và luteolin. Các thí nghiệm trong ống nghiệm cho thấy dâu tây ức chế sự tăng sinh mạch máu tới 78%. Trong cùng một thí nghiệm, người ta cũng phát hiện ra rằng mùi tây ức chế sự tăng sinh mạch máu tới 80%.

Đối với cấp độ bảo vệ thứ ba, bạn nên chọn 50g dâu tây hoặc 50g mùi tây.

Nguồn và ảnh: Healthline, Eat This