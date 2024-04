Bài viết trên Hệ thống Y tế Vinmec thông tin, đỗ đen được biết đến có nhiều protein, chất xơ cùng với các dưỡng chất khác có lợi cho sức khoẻ. Sử dụng nước đỗ đen giúp cho làn da trở nên mịn màng hơn.

Uống nhiều nước đỗ đen có tốt không?

Các loại đỗ đặc biệt là đỗ đen chứa oligosaccharides được gọi là galactans. Đây là loại đường phức tạp mà cơ thể không thể tiêu hóa được vì nó thiếu enzym cần thiết - alpha-galactosidase. Do đó, ăn các loại đỗ, gồm cả đỗ đen, có thể khiến một số người bị đầy hơi và khó chịu ở ruột.

Nếu gặp những triệu chứng này liên quan đến việc ăn các loại đỗ, bạn có thể cân nhắc từ từ đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình. Một lựa chọn khác là ngâm đỗ lâu hơn, chọn đỗ đã nảy mầm hoặc xả nước dùng để ngâm đỗ khô. Việc này giúp loại bỏ hai oligosaccharide, raffinose và stachyose, đồng thời loại bỏ một số vấn đề về tiêu hóa.

Đỗ đen chứa oligosaccharides được gọi là galactans, vậy uống nhiều nước đỗ đen có tốt? (Ảnh minh hoạ)

Những lợi ích của đỗ đen

Đỗ đen nói chung hay nước đỗ đen rang đều mang lại nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ. Những lợi ích sức khỏe mà đỗ đen mang lại bao gồm:

Duy trì xương khỏe mạnh

Thành phần dinh dưỡng trong đỗ đen gồm nhiều chất đạm và chất xơ. Ngoài ra, thành phần hợp chất phốt pho, sắt, canxi, magiê, mangan, đồng và kẽm trong đỗ đen đều góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc xương cũng như sức mạnh của xương.

Thành phần hợp chất canxi và phốt pho rất quan trọng trong cấu trúc xương, trong khi sắt và kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh của xương cũng như độ đàn hồi của xương và khớp.

Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, cần khoảng 99% nguồn cung cấp canxi cho cơ thể, 60% magiê và 80% dự trữ phốt pho được chứa trong xương. Do đó, để phòng ngừa một số bệnh lý về xương khớp có thể nên duy trì uống nhiều nước đỗ đen rang.

Giảm huyết áp

Hoạt động duy trì lượng natri thấp trong máu là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đỗ đen có hàm lượng hợp chất natri thấp tự nhiên và chứa kali, canxi và magiê, tất cả đều có tác dụng làm giảm huyết áp tự nhiên.

Quản lý bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu tìm thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 ăn chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ có mức đường huyết thấp hơn. Ngoài ra, những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2 có thể cải thiện lượng đường trong máu, lipid và mức insulin. Một cốc, hay 172 gam đỗ đen nấu chín đóng góp 15 gam chất xơ.

Ngăn ngừa bệnh tim

Thành phần các chất trong đỗ đen chứa chất xơ, kali, folate, vitamin B6, và dinh dưỡng thực vật, cùng với việc thiếu cholesterol, tất cả đều hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Chất xơ trong đỗ đen giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hợp chất quercetin và saponin trong đỗ đen cũng giúp bảo vệ tim mạch. Quercetin là chất chống viêm tự nhiên tác dụng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ chống lại các tổn thương do cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) gây ra.

Ngăn ngừa ung thư

Selen là khoáng chất không có trong hầu hết các loại trái cây và rau quả nhưng hợp chất này cũng có thể được tìm thấy trong đỗ đen. Hợp chất selen cũng đóng vai trò trong chức năng của enzym gan, giúp giải độc một số hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, hợp chất selen có thể ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u.

Hợp chất saponin giúp ngăn chặn tế bào ung thư nhân lên và lây lan khắp cơ thể. Hơn nữa, việc hấp thụ chất xơ từ trái cây và rau quả như đỗ đen liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Đỗ đen chứa nhiều hợp chất folate. Đây là hợp chất có vai trò tổng hợp và sửa chữa DNA, do đó ngăn chặn sự hình thành các tế bào ung thư do đột biến DNA.

Tiêu hóa khỏe mạnh

Do hàm lượng chất xơ của chúng, nên đỗ đen giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy đường tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ từ đỗ đen cũng cung cấp nhiên liệu cho vi khuẩn lành mạnh trong ruột kết.

Giảm cân

Chất xơ trong thực phẩm đặc biệt là trong đỗ đen thường được công nhận là yếu tố quan trọng trong việc giảm cân và kiểm soát cân nặng bằng cách hoạt động như một tác nhân thúc đẩy trong hệ tiêu hóa của cơ thể. Thực phẩm trong đó có đỗ đen giàu chất xơ có vai trò làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm sự thèm ăn, khiến mọi người cảm thấy no lâu hơn so với việc sử dụng các loại sản phẩm khác. Do đó làm giảm lượng calo tổng thể.

Nhiều nghiên cứu đã gợi ý rằng việc tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm thực vật như đỗ đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim và tỷ lệ tử vong nói chung, đồng thời thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh, tăng năng lượng và giảm tổng trọng lượng.

Làm đẹp da

Ngoài chức năng sử dụng đỗ đen làm thuốc thì nước đỗ đen được dùng như món ăn có tác dụng làm đẹp da hiệu quả. Đây có lẽ là món ăn khá phù hợp với phụ nữ. Hơn nữa 10 loại acid amin cần thiết trong đỗ đen cũng có vai trò trong quá trình sản sinh collagen, giúp cho làn da trở nên săn chắc hơn.

Từ những thông tin trên, hy vọng bạn sẽ có được câu trả lời cho thắc mắc uống nhiều nước đỗ đen có tốt. Để hiểu rõ hơn về chuyên môn, bạn có thể liên hệ chuyên gia để tìm hiểu kỹ hơn.