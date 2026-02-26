HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Uống nhầm lọ nước hoa thơm phòng, bé gái 3 tuổi nhập viện

Tiền Lê |

Do sự bất cẩn của gia đình, bé T.A. (3 tuổi, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã uống lọ nước hoa thơm phòng dẫn tới suy hô hấp, ngộ độc.

Ngày 26/2, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết, sau khi được cứu chữa vì uống nước hoa thơm phòng, sức khoẻ của bé T.A. (3 tuổi, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã ổn định.

Lọ nước hoa mà bé gái uống.

Theo đó, ngày 22/2, trong lúc người lớn sơ ý, bé A. đã nuốt phải một lượng lớn nước hoa thơm phòng. Sau đó ít phút, cháu ho liên tục, nôn và có biểu hiện khó thở nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng xử trí ban đầu , hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn, đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả ban đầu ghi nhận trẻ bị suy hô hấp/viêm phổi hít/ngộ độc dầu thơm.

Qua trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, dầu thơm, tinh dầu, dung dịch xịt phòng… rất nguy hiểm nếu trẻ nuốt hoặc hít phải. Hậu quả khi trẻ nuốt phải có thể gây tổn thương phổi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Loại cá thường có trên mâm cúng ngày vía Thần Tài: Được ví bổ như sâm, là “thuốc” dưỡng thận
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại