Uống một ly cà phê mỗi ngày, điều sẽ gì xảy ra với cơ thể?

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê điều độ không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang đến nhiều lợi ích dài hạn cho sức khỏe từ tim mạch, não bộ, đến chuyển hóa năng lượng và phòng chống ung thư.

Kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu gần đây của ĐH Tulane (Mỹ) chỉ ra những người uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 31% và nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% so với những người không uống cà phê.

Việc uống cà phê vào buổi chiều hoặc tối có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và mức độ hormone như melatonin. Điều này dẫn đến những thay đổi trong các yếu tố nguy cơ tim mạch như viêm và huyết áp.

Một tách cà phê mỗi sáng không chỉ đánh thức bạn mà còn có thể giảm nguy cơ tử vong sớm, ổn định huyết áp, hỗ trợ giảm cân và cải thiện tâm trạng

Không dừng lại ở đó, một nghiên cứu cũng phát hiện những người uống 3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn, ngay cả sau khi đã điều chỉnh các yếu tố như chế độ ăn hay hút thuốc. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy người uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày giảm 12% nguy cơ tử vong sớm.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Cà phê có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Một nghiên cứu được báo cáo tại Hội nghị Béo phì Châu Âu từ năm 2019 chỉ ra chế độ ăn giàu axit phenolic với nhiều cà phê, trái cây và rau quả có thể giúp phụ nữ sau mãn kinh giảm nguy cơ ung thư vú.

Ngoài ra, một phân tích khác phát hiện rằng uống cà phê giúp giảm nguy cơ mắc ung thư gan nguyên phát (HCC). Uống hai ly mỗi ngày giúp giảm 35% nguy cơ, trong khi uống năm ly có thể giảm một nửa khả năng mắc bệnh.

Bảo vệ não bộ

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có khả năng ngăn ngừa thoái hóa não, giảm nguy cơ mắc Alzheimer, Parkinson và chứng mất trí.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc chỉ ra uống 1-2 ly cà phê mỗi ngày liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn. Mặc dù vậy, việc uống nhiều hơn không mang lại lợi ích bổ sung.

Uống 1-2 ly cà phê mỗi ngày có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ mắc các bệnh suy giảm nhận thức

Một nghiên cứu riêng năm 2018 trên Tạp chí Frontiers in Neuroscience cũng xác nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa thần kinh.

Một số phân tích khác còn cho thấy cà phê và các thức uống tương tự như trà cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và suy giảm nhận thức.

Hỗ trợ gan

Một nghiên cứu quy mô lớn theo dõi hơn 495.000 người trong vòng 10 năm tại Anh cho thấy những người uống cà phê hàng ngày giảm 21% nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và giảm 20% nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, nhóm uống cà phê cũng ít tử vong hơn do bệnh gan nếu không may mắc phải.

Ổn định huyết áp

Các nhà khoa học ghi nhận rằng uống đến 4 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đái tháo đường tuýp 2 và huyết áp cao.

Cà phê có thể kích thích mỡ nâu - một tế bào đốt cháy năng lượng - từ đó giúp giảm cân

Cụ thể, uống cà phê điều độ giúp giảm trung bình 26% nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa bao gồm béo phì, tăng mỡ máu, huyết áp cao và kháng insulin. Các hội chứng này có thể là các nguyên nhân gây ra đái tháo đường, đột quỵ, bệnh tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Nghiên cứu từ ĐH Nottingham cho thấy cà phê có thể kích thích mỡ nâu - một tế bào đốt cháy năng lượng - từ đó giúp giảm cân. Nhờ kích hoạt quá trình sinh nhiệt, cà phê giúp cơ thể tiêu hao calo nhiều hơn.

Một nghiên cứu khác trên Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng cho thấy người dùng caffeine trước khi tập luyện không chỉ cảm thấy bài tập nhẹ nhàng hơn mà còn ăn ít hơn khoảng 72 calo trong ngày hôm đó.

Cải thiện tâm trạng

Một nghiên cứu lớn trên 50.000 phụ nữ ghi nhận rằng người uống từ hai tách cà phê trở lên mỗi ngày ít có nguy cơ mắc trầm cảm. Các nhà nghiên cứu cho biết mối liên hệ này có thể do caffeine ảnh hưởng đến dopamine - chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh cảm xúc.

Lời khuyên từ chuyên gia Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng cà phê không phải là thần dược. Mọi người nên uống với liều lượng hợp lý. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), mức tiêu thụ an toàn là 3-5 tách mỗi ngày. Phụ nữ mang thai hoặc người nhạy cảm với caffeine nên cẩn trọng. Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ em dưới 12 tuổi không nên dùng caffeine. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi không nên dùng quá 100 miligam caffeine/ngày. Bên cạnh đó, Học viện Sản phụ khoa Mỹ cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêu thụ dưới 200 miligam caffeine/ngày để tránh các nguy cơ sảy thai hoặc sinh non. Ngoài ra, lượng caffeine nhỏ có thể truyền từ mẹ cho con bú sang trẻ sơ sinh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, phụ nữ đang cho con bú nên hạn chế mức caffeine dưới 300 miligam/ngày. Bên cạnh đó, một khuyến cáo mọi người nên tránh sử dụng thêm đường, si-rô và dùng sữa tách béo nếu có thể vì lượng calo dư thừa có thể làm mất đi lợi ích sức khỏe. Các nghiên cứu về cà phê phần lớn là nghiên cứu quan sát nên khó loại trừ hoàn toàn các yếu tố gây nhiễu như chế độ ăn hay mức độ vận động. Uống cà phê mỗi ngày không chỉ là thói quen giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và tuổi thọ. Tuy nhiên, như bất kỳ loại thực phẩm nào, điều quan trọng là phải tiêu thụ có kiểm soát và hiểu rõ giới hạn của cơ thể mình.



