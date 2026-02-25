HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Uống loại nước này "không coi ngày", người đàn ông ruột tổn thương nặng, sụt gần 30kg chỉ trong vài tháng

Mỹ Diệu |

Người đàn ông 30 tuổi đã trải qua 7 tháng ám ảnh với bụng chướng, đau âm ỉ và táo bón kéo dài. Cân nặng từ 70kg tụt xuống còn 43,5kg, giảm tổng cộng 26,5kg chỉ trong vài tháng.

Ngày 24/2 vừa qua, Bệnh viện Nhân dân số 10 Thượng Hải, Trung Quốc cho biết bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, hệ tiêu hóa bình thường. Tuy nhiên, sau khi uống phải sữa hết hạn, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng đầy bụng, đau bụng và táo bón liên tục. Điều đáng nói là suốt hơn 7 tháng, ruột gần như không hoạt động bình thường trở lại.

Bác sĩ Trần Khải Nghi, công tác tại bệnh viện, cho biết vi khuẩn trong sữa quá hạn có thể đã làm tổn thương chức năng vận động của đại tràng, khiến nhu động ruột suy giảm nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cân nặng bệnh nhân lao dốc không phanh.

Uống loại nước này "không coi ngày", người đàn ông ruột tổn thương nặng, sụt gần 30kg chỉ trong vài tháng- Ảnh 1.

Cánh tay như chì còn "da bọc xương" của người đàn ông sau khi sụt cân do uống sữa hết hạn

Sữa hết hạn nguy hiểm đến mức nào?

Nhiều người cho rằng uống nhầm sữa quá hạn cùng lắm chỉ bị tiêu chảy vài ngày. Nhưng trường hợp này lại khác hoàn toàn. Bệnh nhân không bị tiêu chảy cấp mà rơi vào tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, cơ thể suy kiệt dần theo thời gian.

Theo các bác sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, sữa hết hạn là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh như Escherichia coli, còn gọi là E. coli, Salmonella và Listeria. Khi vào cơ thể, các vi khuẩn này có thể gây viêm dạ dày ruột cấp tính. Trong trường hợp nặng, chúng còn có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng toàn thân, đặc biệt ở người có sức đề kháng yếu.

Không phải lúc nào thực phẩm hỏng cũng gây triệu chứng dữ dội ngay lập tức. Có trường hợp biểu hiện âm thầm nhưng kéo dài, làm rối loạn chức năng tiêu hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hấp thu dinh dưỡng và thể trạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu lỡ ăn uống thực phẩm quá hạn và xuất hiện tình trạng đầy bụng, đau bụng, táo bón hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào kéo dài, không nên chủ quan chịu đựng. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện kịp thời tổn thương đường ruột và tránh biến chứng nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: Sohu

