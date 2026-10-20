Uống gì giải rượu nhanh? Các loại nước giúp giải bia rượu hiệu quả

Sau khi dùng nhiều rượu bia, cơ thể thường xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu, buồn nôn, mệt mỏi,... Vậy nên uống gì giải rượu nhanh? Hãy cùng khám phá các loại nước giúp giải rượu bia hiệu quả dưới đây.

Uống gì giải rượu? Bật mí các loại nước giúp giải bia rượu hiệu quả

Nước lọc

Nước lọc là thức uống giúp giải bia rượu hiệu quả. Nguồn: DNCC

Rượu bia là chất lợi tiểu, có khả năng ức chế hormone vasopressin làm thận thải nước ra ngoài nhiều hơn, dẫn đến gây mất nước cho cơ thể. Vì vậy, việc uống nhiều nước là cách đơn giản nhất để giải rượu bia, giúp bù lại lượng nước đã mất, pha loãng nồng độ cồn ở dạ dày, thúc đẩy bài tiết qua nước tiểu và loại bỏ các chất độc hại.

Nước điện giải

Khi uống nhiều rượu bia, cơ thể không chỉ mất nước, mà còn mất thêm các chất điện giải như natri, magie, kali,... dễ gây mệt mỏi, rối loạn nhịp tim cho cơ thể. Do đó khi say rượu, hãy bổ sung các loại nước uống thể thao hoặc dung dịch Oresol, nhằm giúp cơ thể hấp thụ nước nhanh, qua đó phục hồi khoáng chất, hỗ trợ hệ thần kinh hoạt động bình thường.

Nước dừa

Nước dừa. Nguồn: DNCC

Uống gì giải rượu nhanh? Nước dừa là một trong những loại nước uống giúp giải rượu bia nhanh chóng. Trong nước dừa có chứa các chất điện giải và nhiều chất dinh dưỡng (Natri, Kali), có công dụng bù nước nhanh cho cơ thể, tạo cảm giác thoải mái và cải thiện các triệu chứng như mệt mỏi do say xỉn.

Nước mía

Việc uống bia rượu sẽ làm cơ thể sản sinh nhiều acid lactic, hạn chế việc sản xuất lượng đường trong máu, dẫn đến tình trạng run rẩy, mệt mỏi và đói. Uống nước ép mía tươi giúp cung cấp lượng đường và nước cho cơ thể, hạn chế nguy cơ hạ đường huyết, hỗ trợ thanh lọc cơ thể, giải nhiệt và giải rượu hiệu quả.

Trà gừng mật ong

Trà gừng pha mật ong. Nguồn: DNCC

Trong y học cổ truyền, gừng có tính ấm, vị cay, công dụng giải độc, tán hàn, ôn trung và tiêu đàm. Do đó, người say rượu bia có thể uống trà gừng để cải thiện cảm giác khó chịu, nôn nao, hỗ trợ tiêu hoá, làm dịu niêm mạc dạ dày bị kích ứng. Trà gừng khi kết hợp với mật ong sẽ giúp dễ uống, ổn định đường huyết bị tụt sau khi dùng rượu bia.

Một số lưu ý khi sử dụng rượu bia

Uống xen kẽ nước lọc trong quá trình sử dụng rượu bia để hạn chế mất nước.

Không uống rượu bia lúc đói, vì dễ gây kích ứng dạ dày, khiến ethanol hấp thụ nhanh vào cơ thể và gây say.

Hạn chế uống rượu bia cùng thức uống có gas vì sẽ tạo khí CO2 trong dạ dày, khiến rượu hấp thu nhanh.

Không tự lái xe sau khi uống rượu bia, vì cơ thể đang không tỉnh táo, dễ dẫn đến tai nạn.

Không uống rượu bia trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm tránh ngộ độc do rượu giả.

Đến cơ sở y tế gần nhất nếu có các biểu hiện như mệt mỏi, mờ mắt, chậm chạp, thở nhanh, hôn mê,... đây có thể là dấu hiệu của ngộ độc rượu.

Bên cạnh việc bổ sung một trong những t hức uống trên và nghỉ ngơi hợp lý, người dùng nhiều rượu bia có thể chủ động cải thiện tình trạng khó chịu bằng cách sử dụng các loại gel uống. Trong số nhiều sản phẩm trên thị trường, Silicol Gel là giải pháp được nhiều "dân mê nhậu" tin cậy và lựa chọn.

Silicol Gel giúp bảo vệ hệ tiêu hóa trước tác hại của rượu bia. Nguồn: DNCC

Silicol Gel chứa axit silicic dạng keo, có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu do bia rượu bằng phương pháp tiếp cận hai tác động. Đầu tiên, Silicol Gel khi đi vào cơ thể sẽ tạo ra một lớp bao phủ bảo vệ và làm dịu lớp niêm mạc dạ dày và ruột.

Tiếp theo, axit silicic sẽ liên kết các độc tố và chất kích thích có trong rượu bia và thức ăn, vô hiệu hoá và loại bỏ chúng một cách tự nhiên thông qua đường ruột ra khỏi cơ thể. Nhờ đó giúp cơ thể giảm các triệu chứng khó chịu do rượu bia như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, nôn mửa.

Silicol Gel hiện được Công ty TNHH Chăm Sóc Khoẻ và Đẹp Việt Nam phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Khách hàng có thể tìm mua tại nhiều đơn vị uy tín như Nhà thuốc Việt để đảm bảo sản phẩm chính hãng và được tư vấn miễn phí bởi đội ngũ dược sĩ giàu kinh nghiệm.

Lưu ý: Silicol Gel là thiết bị y tế, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

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