Uống cà phê thường xuyên, cơ thể có một thay đổi đáng chú ý: Nghiên cứu trên hơn 2.000 người vừa được hé lộ

Một nghiên cứu trên hơn 2.200 người trưởng thành tại Phần Lan phát hiện nhóm uống cà phê nhiều hơn có tỷ lệ mỡ toàn thân và mỡ nội tạng thấp hơn, đồng thời có khối lượng cơ xương cao hơn.

Một tách cà phê buổi sáng từ lâu đã là thói quen quen thuộc của nhiều người để bắt đầu ngày mới. Và mới đây, nghiên cứu của Phần Lan cho thấy thức uống này còn có một mối liên hệ đáng chú ý với thành phần cơ thể khi người uống cà phê thường xuyên có xu hướng ít mỡ hơn và sở hữu khối lượng cơ xương cao hơn.

Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Nutrition vào tháng 7/2026, phân tích dữ liệu của 2.264 người thuộc Nhóm nghiên cứu đoàn hệ sinh năm 1966 tại Bắc Phần Lan. Những người tham gia đều 46 tuổi và khoảng 47% là nam giới.

Cà phê là thức uống quen thuộc vào buổi sáng, và nghiên cứu mới cho thấy thói quen này có liên quan đến sự khác biệt về tỷ lệ mỡ và khối lượng cơ trong cơ thể (Ảnh: Yahoo)

Các nhà nghiên cứu phân nhóm những người tham gia dựa trên lượng cà phê tiêu thụ. Kết quả cho thấy nhóm uống nhiều cà phê có tỷ lệ mỡ toàn thân và mỡ nội tạng thấp hơn, đồng thời có khối lượng cơ xương cao hơn so với nhóm uống ít cà phê. Trong khi đó, chỉ số BMI giữa các nhóm không có sự khác biệt đáng kể.

Cân nặng tương tự nhưng cơ thể lại có sự khác biệt

Điểm đáng chú ý của nghiên cứu nằm ở sự khác biệt giữa cân nặng và thành phần cơ thể. BMI là chỉ số thường được sử dụng để đánh giá tình trạng cân nặng dựa trên chiều cao và cân nặng. Tuy nhiên, chỉ số này không cho biết một người có bao nhiêu cơ bắp hay bao nhiêu mỡ.

Trong nghiên cứu, nhóm uống từ 5 cốc cà phê mỗi ngày trở lên có tỷ lệ mỡ cơ thể trung bình khoảng 27,14% và khối lượng cơ xương khoảng 32,46 kg. Trong khi đó, nhóm không uống cà phê có tỷ lệ mỡ cơ thể khoảng 29,67% và khối lượng cơ xương khoảng 30,88 kg.

Diện tích mỡ nội tạng cũng thấp hơn ở nhóm uống nhiều cà phê. Đây là loại mỡ nằm quanh các cơ quan trong ổ bụng và thường được xem là một chỉ dấu quan trọng khi đánh giá sức khỏe chuyển hóa.

Những khác biệt trên xuất hiện dù BMI trung bình của các nhóm tương đối giống nhau. Kết quả này cho thấy chỉ nhìn vào cân nặng hoặc BMI đôi khi chưa đủ để phản ánh toàn bộ sự khác biệt về thành phần cơ thể.

Nghiên cứu còn ghi nhận một số khác biệt về chuyển hóa. Những người uống nhiều cà phê có nồng độ một số axit amin chuỗi nhánh trong máu thấp hơn. Ở nam giới, lượng cà phê tiêu thụ cao hơn cũng liên quan đến một số chỉ dấu về đường huyết và insulin. Các nhà nghiên cứu đồng thời nhận thấy mối liên hệ giữa cà phê và một số hormone có thể khác nhau ở nam giới và phụ nữ.

Tuy nhiên, những phát hiện này mới chỉ cho thấy mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và các đặc điểm chuyển hóa, chứ chưa chứng minh cà phê tạo ra những thay đổi đó.

Không có nghĩa uống cà phê sẽ tự động tăng cơ, giảm mỡ

Điểm quan trọng nhất khi đọc kết quả nghiên cứu là không nên hiểu rằng uống nhiều cà phê sẽ khiến cơ thể tăng cơ hoặc giảm mỡ. Nghiên cứu này có thiết kế cắt ngang, tức các nhà khoa học phân tích dữ liệu của những người tham gia tại một thời điểm nhất định. Thiết kế này giúp phát hiện mối liên hệ giữa các yếu tố nhưng không thể xác định yếu tố nào là nguyên nhân.

Do đó, các nhà nghiên cứu chỉ có thể nói rằng những người uống nhiều cà phê có xu hướng sở hữu nhiều cơ và ít mỡ hơn. Họ chưa thể kết luận chính việc uống cà phê đã tạo ra sự khác biệt này.

Một hạn chế khác là lượng cà phê được xác định dựa trên thông tin do người tham gia tự khai báo. Thành phần cơ thể cũng được đánh giá bằng phương pháp trở kháng điện sinh học. Vì vậy, các tác giả cho rằng cần thêm những nghiên cứu theo dõi trong thời gian dài và các thử nghiệm can thiệp để làm rõ mối quan hệ này.

Một nghiên cứu khác tại Phần Lan trong năm 2026 cũng cho thấy kết quả về cà phê và thành phần cơ thể chưa hoàn toàn thống nhất. Nghiên cứu trên 528 người lớn tuổi sử dụng phương pháp quét DXA để đánh giá thành phần cơ thể không tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa lượng cà phê tiêu thụ và các chỉ số được kiểm tra.

Các nhà khoa học cho rằng cà phê chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, trong đó có caffeine, trigonelline và các hợp chất phenolic như axit chlorogenic. Những chất này có thể tác động đến nhiều quá trình sinh học trong cơ thể.

Caffeine có khả năng kích thích hệ thần kinh giao cảm và có thể làm tăng mức tiêu hao năng lượng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, liệu những tác động này có đủ lớn và kéo dài để tạo ra thay đổi đáng kể về lượng mỡ hoặc khối lượng cơ hay không vẫn chưa được xác định.

Vì vậy, kết quả nghiên cứu không phải là cơ sở để khuyến nghị uống thật nhiều cà phê nhằm tăng cơ hoặc giảm mỡ. Thành phần cơ thể còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống, mức độ vận động, giấc ngủ và lối sống.

Nghiên cứu mới bổ sung thêm một dữ liệu đáng chú ý về mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe chuyển hóa. Để xác định liệu cà phê có thực sự tác động đến cơ bắp và lượng mỡ hay chỉ là một yếu tố đi cùng với những thói quen sống khác, các nhà khoa học vẫn cần những nghiên cứu dài hạn và thử nghiệm can thiệp.

Nguồn: yahoo, sciencedaily