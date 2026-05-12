Uống 2 lít nước tương để… thải độc, người phụ nữ vào thẳng phòng cấp cứu, bác sĩ nghe câu chuyện phía sau cũng "sởn tóc gáy"

Phòng cấp cứu Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Quý Châu (Quý Dương, Quý Châu, Trung Quốc) đêm muộn tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt. Đó là một người phụ nữ gầy hốc hác, bất tỉnh sau khi ngừng tim phổi ngay trên xe cứu thương.

Khi người chồng đưa ra vỏ chai nước tương loại lớn đã cạn sạch, các bác sĩ bàng hoàng khi biết bệnh nhân đã uống liền lúc hết 2 lít nước tương. Tức là đã nạp vào cơ thể khoảng 200g muối, gấp 5 lần liều gây tử vong. Thế nhưng, lý do đằng sau hành động này mới thực sự khiến những người chứng kiến phải "sởn tóc gáy".

Ảnh minh họa

Uống nước tương để... thải độc

Bác sĩ trực đêm tại bệnh viện kể lại, người chồng cũng trở nên lúng túng, vừa xấu hổ vừa bí ngôn từ khi cố gắng thuật lại tình trạng của vợ mình. Suốt 6 tháng, cô Zhang luôn sống trong địa ngục, sụt gần 10kg, gần như không dám ăn uống vì cho rằng có người đang nghe lén, theo dõi và đầu độc mình mỗi ngày. Cô khẳng định mình nghe thấy âm thanh lạ, nhìn thấy những điều không ai nhìn thấy.

Chính những ảo thanh ma quái này đã dẫn dắt cô đến một niềm tin mù quáng: Nước tương chứa nồng độ muối cực cao có thể đóng vai trò như một thỏi nam châm, giúp "hút" hết các chất độc ra khỏi cơ thể rồi đào thải chúng qua đường nước tiểu. Vì vậy, cô không do dự mà uống liền lúc hết chai nước tương cỡ lớn trong bếp dung tích khoảng 2 lít.

Ảnh minh họa

Hành động này đã khiến nồng độ natri trong máu vọt lên ngưỡng tử vong. Não bộ bị mất nước đột ngột, co rút lại như quả nho khô, dẫn đến cơn ngừng tim phổi ngay trên đường đi cấp cứu. Đây là một cái bẫy chết người được dựng lên từ nỗi sợ hãi tột cùng và những lời mách bảo giả tưởng trong đầu bệnh nhân. Cô từng được chẩn đoán tâm thần phân liệt.

Căn bệnh bí ẩn không phải tâm thần phân liệt!

Bác sĩ bác sĩ thuộc Khoa Cấp cứu của bệnh viện Luo Sheng cho biết, dù nồng độ muối đã được điều chỉnh về mức an toàn, bệnh nhân lại rơi vào trạng thái "liệt mềm" hoàn toàn: không thể nói, không thể cử động tay chân dù vẫn có nhận thức.

Kết quả chụp MRI cho thấy tổn thương mất myelin đối xứng tại đáy cầu não. Đây là hệ quả của sự thay đổi áp suất thẩm thấu quá nhanh. Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn trên nền bệnh lý thoái hóa não di truyền (bệnh cadillac), khiến hệ thần kinh vốn đã yếu ớt bị tàn phá nặng nề, biến cô thành một "tù nhân" trong chính cơ thể mình.

Sau cuộc hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ đã tìm ra một sự thật kinh hoàng: Bệnh nhân không hề bị tâm thần phân liệt đơn thuần như chẩn đoán trước đó. Kết quả xét nghiệm kháng thể anti-TG2 dương tính và nhung mao ruột bị teo phẳng đã chỉ đích danh thủ phạm: bệnh Celiac (không dung nạp gluten).

Chính chứng viêm ruột mãn tính này đã ngăn cản cơ thể hấp thụ sắt và vitamin nhóm B– những "nhựa sống" của hệ thần kinh. Sự suy sụp dinh dưỡng trầm trọng đó đã trực tiếp vẽ ra những ảo thanh ma quái, khiến cô lầm tưởng mình bị ám hại để rồi tự hại mình bằng nước tương thải độc.

Ảnh minh họa

Vì sợ bị đầu độc, cô Zhang chỉ dám ăn bánh mì và đồ hộp vì tin rằng chúng được niêm phong nên "an toàn". Thế nhưng, chính chất gluten trong bánh mì đã phá hủy niêm mạc ruột, khiến cô sụt hơn 9kg và không thể hấp thụ sắt, vitamin nhóm B. Sự thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng kết hợp với các phản ứng tự miễn đã tạo ra các ảo thanh, ảo thị đáng sợ. Chính căn bệnh tiêu hóa bị bỏ sót đã "nuôi dưỡng" những giọng nói lạ trong đầu, đẩy người phụ nữ tội nghiệp vào con đường tự sát bằng nước tương.

Sau khi loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chứa gluten, các ảo thanh trong đầu cô Zhang đã im bặt, ăn uống lại bình thường và cân nặng dần hồi phục. Tuy nhiên, di chứng liệt từ đêm uống nước tương định mệnh sẽ còn theo cô suốt phần đời còn lại.