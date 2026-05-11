Từ tháng 6, người Việt du lịch quốc gia này sẽ phải trả thêm phí, áp dụng tại các sân bay sau

Thái Lan từ lâu là một trong những điểm đến quốc tế quen thuộc nhất với du khách Việt. Khoảng cách gần, nhiều đường bay thẳng, chi phí ăn uống – lưu trú tương đối dễ chịu khiến Bangkok, Pattaya, Phuket hay Chiang Mai thường xuyên được lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày, dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ.

Tuy nhiên, những người đang có kế hoạch đến Thái Lan trong thời gian tới cần lưu ý một thay đổi liên quan đến chi phí hàng không. Theo The Nation Thailand, Tổng công ty Sân bay Thái Lan – Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) đã tái xác nhận kế hoạch tăng phí dịch vụ hành khách quốc tế tại các sân bay do đơn vị này quản lý, bắt đầu từ ngày 20/6/2026.

Điểm cần nói rõ là khoản phí này không phải “phí nhập cảnh” và cũng không phải khoản tiền du khách phải nộp riêng khi vừa đặt chân tới Thái Lan. Phí mới áp dụng với hành khách khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ Thái Lan. Nói cách khác, với khách Việt, tác động rõ nhất nằm ở chiều bay từ Thái Lan về Việt Nam hoặc từ Thái Lan đi tiếp một quốc gia khác.

Theo AOT, phí dịch vụ hành khách quốc tế, còn gọi là Passenger Service Charge (PSC), sẽ tăng từ 730 baht lên 1.120 baht/người từ ngày 20/6/2026. Mức tăng là 390 baht/người, tương đương khoảng hơn 50% so với hiện tại.

Khoản phí này áp dụng cho cả hành khách Thái Lan và hành khách nước ngoài khi rời Thái Lan trên chuyến bay quốc tế. AOT cũng xác nhận PSC là một phần trong các khoản phí thông thường đã được đưa vào giá vé máy bay, vì vậy hành khách thường sẽ không thấy một quầy thu riêng tại sân bay. Tuy nhiên, phần tăng thêm 390 baht có thể phản ánh vào tổng chi phí vé, đặc biệt ở các chặng quốc tế khởi hành từ Thái Lan.

Với du khách Việt, điều này đồng nghĩa những chặng quen thuộc như Bangkok – Hà Nội, Bangkok – TP.HCM, Bangkok – Đà Nẵng, Phuket – TP.HCM hoặc các chuyến bay nối chuyến từ Thái Lan đi nước thứ ba sau ngày 20/6 có thể chịu tác động. Nếu đi theo nhóm gia đình, khoản tăng thêm này càng cần được tính vào ngân sách chuyến đi.

Mức phí mới được áp dụng tại 6 sân bay do AOT quản lý, gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fah Luang Chiang Rai, Phuket và Hat Yai. Đây đều là những cửa ngõ hàng không quan trọng của Thái Lan, trong đó Suvarnabhumi và Don Mueang là hai sân bay lớn tại Bangkok, còn Chiang Mai và Phuket là các điểm đến du lịch nổi tiếng với khách quốc tế.

Không phải phí nhập cảnh, nhưng du khách vẫn cần chuẩn bị kỹ thủ tục

AOT cho biết nguồn thu tăng thêm sẽ được dùng để cải thiện an toàn sân bay, nâng cấp công nghệ, mở rộng năng lực phục vụ hành khách và đầu tư hạ tầng. Một số nội dung được nhắc tới gồm hệ thống phục vụ hành khách tự động, mở rộng nhà ga và các dự án lớn tại sân bay Suvarnabhumi.

Dù vậy, với du khách, điều quan trọng nhất vẫn là kiểm tra tổng giá vé trước khi thanh toán. Khi so sánh giá giữa các hãng, du khách nên nhìn vào giá cuối cùng sau thuế, phí và phụ phí thay vì chỉ nhìn mức giá quảng cáo ban đầu. Điều này đặc biệt cần thiết với các chuyến bay rời Thái Lan sau ngày 20/6/2026.

Ngoài câu chuyện phí sân bay, du khách Việt đi Thái Lan hiện cũng cần lưu ý thủ tục Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Từ ngày 1/5/2025, người nước ngoài nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không, đường bộ hoặc đường biển phải hoàn tất TDAC trực tuyến trước khi đến. Mẫu này thay thế tờ khai nhập cảnh giấy TM6 trước đây và cần được thực hiện trong vòng 72 giờ trước thời điểm nhập cảnh.

TDAC không phải visa và không thay thế yêu cầu visa trong các trường hợp cần thiết. Với khách Việt đi du lịch ngắn ngày theo diện miễn thị thực, đây là thủ tục điện tử cần chuẩn bị trước để quá trình nhập cảnh thuận lợi hơn. Du khách nên khai qua cổng chính thức của Cục Di trú Thái Lan, kiểm tra kỹ thông tin hộ chiếu, chuyến bay và địa chỉ lưu trú trước khi gửi.

Nhìn chung, Thái Lan vẫn là điểm đến gần, dễ đi và phù hợp với nhiều nhóm du khách Việt. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6, những ai có kế hoạch bay từ Thái Lan về Việt Nam hoặc đi tiếp nước khác nên tính thêm yếu tố phí sân bay trong ngân sách. Việc kiểm tra kỹ giá vé, sân bay khởi hành, thời điểm bay và hoàn tất TDAC đúng hạn sẽ giúp chuyến đi tránh được những phát sinh không đáng có.



