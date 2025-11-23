Uống 1 loại nước vào bữa sáng và bữa tối hơn 6 tháng, khối u của người phụ nữ ung thư gan biến mất, siêu âm cũng tìm không ra

Một cụ bà hơn 80 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) vốn có tiền sử viêm gan C và xơ gan. Khi kiểm tra định kỳ, bác sĩ phát hiện ở gan xuất hiện khối u 3,5cm và chẩn đoán ung thư gan. Do tuổi cao lại kèm suy tim, gia đình quyết định không điều trị mà chỉ theo dõi.

Không ai ngờ chỉ sau 6 tháng, khi tái khám vì viêm dạ dày ruột cấp và suy thận, khối u đã nhỏ lại còn 1,8 cm, và vài tháng sau hoàn toàn biến mất. Bí quyết mà gia đình nói tới là mỗi ngày hai lần uống nước ép rau củ.

Bác sĩ Tiền Chánh Hồng, chuyên khoa Gan mật - Tiêu hoá Bệnh viện Trường Canh Cơ Long, cho biết cụ bà không dùng bất kỳ thuốc Đông - Tây y nào trong thời gian đó. Chỉ có việc nghe hàng xóm mách, mỗi ngày cụ uống một ly nước ép gồm rau lang chần, 1/4 củ hành tây, 1/4 quả táo. Xay nhuyễn bằng máy xay, uống lúc bụng đói vào buổi sáng và buổi tối.

Do uống quá nhiều nước ép, cụ từng bị viêm dạ dày cấp và suy thận phải nhập viện. Sau khi ngừng uống, sức khoẻ ổn định trở lại. Vài tháng sau tái khám, hình ảnh cho thấy khối u hoàn toàn biến mất.

Bác sĩ Tiền cho biết y văn từng ghi nhận một số trường hợp ung thư tự thoái lui, nhưng cực kỳ hiếm. Việc cải thiện này không thể xem như phương pháp điều trị thay thế.

Chuyên gia dinh dưỡng Trần Quán Vinh (Tổ chức Chăm sóc Ung thư Đài Loan, Trung Quốc) cho biết nhiều trung tâm ung thư tích hợp trên thế giới đều khuyến khích tăng thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu, rau, trái cây, mầm rau, các loại hạt… vì đây là nền tảng quan trọng hỗ trợ miễn dịch.

Nhiều bác sĩ ung thư ở Đài Loan (Trung Quốc) cũng phổ biến các công thức nước ép rau củ để bệnh nhân dễ hấp thu dinh dưỡng, tăng sức đề kháng. Nhà nghiên cứu ung thư Lý Uy Liêm từng nói: “Thức ăn chính là liệu pháp hoá trị ba lần mỗi ngày”.

Tuy nhiên, bà Trần nhấn mạnh: Dinh dưỡng và điều trị y khoa phải song hành. Không thể chỉ dựa vào rau quả để chữa ung thư.

Vì sao nước ép này có tác dụng hỗ trợ gan?

Chuyên gia giải thích:

- Rau lang: Giàu chất xơ, vitamin A và nhóm flavonoid, những hợp chất chống oxy hoá mạnh. Rau lang giúp giảm viêm, hỗ trợ gan giảm gốc tự do.

- Hành tây: Chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ giúp cải thiện chuyển hoá, hỗ trợ cơ thể giảm viêm. Các chất chống oxy hoá như quercetin và kaempferol có khả năng giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

- Táo: Giàu acid hữu cơ giúp tiêu hoá, cùng hàm lượng quercetin cao, chất chống oxy hoá liên quan đến giảm nguy cơ ung thư gan, ung thư đại trực tràng và ung thư vú.

Chuyên gia Trần Quán Vinh đề nghị nếu muốn làm loại nước ép hỗ trợ sức khoẻ gan, có thể thêm mầm bông cải xanh, mầm bắp cải tím, mầm củ cải trắng.

Theo nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), hoạt chất sulforaphane trong bông cải có khả năng ngăn hình thành khối u, làm nhỏ khối u và hạn chế di căn. Hàm lượng sulforaphane trong mầm bông cải còn cao hơn nhiều so với cây trưởng thành.

Lưu ý quan trọng: không phải ai cũng uống được

- Người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh thận phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nước ép.

- Rau củ cần rửa sạch dưới vòi nước, chần qua để hạn chế vi khuẩn.

- Trái cây, hạt và mầm nên cắt bằng thớt riêng cho thực phẩm sống; khi đưa vào máy xay nên dùng kẹp hoặc đũa, tránh dùng tay trực tiếp để hạn chế nhiễm khuẩn.

- Không nên uống quá nhiều đến mức đầy bụng, bỏ bữa khiến cơ thể thiếu năng lượng và giảm khối cơ.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng cường rau củ quả có thể giúp kiểm soát viêm, hỗ trợ gan và miễn dịch, nhưng hoàn toàn không thể xem đó là phương pháp thay thế điều trị ung thư.

