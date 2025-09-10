Ung thư vòm họng rất giỏi "ngụy trang", thấy 6 dấu hiệu này đi khám nhanh còn kịp!

Ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư vùng đầu cổ phổ biến, nhất là ở các nước châu Á. Điều nguy hiểm là căn bệnh này thường được phát hiện muộn vì những triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm với khó chịu nhất thời, bệnh vặt như cảm cúm, viêm họng hay viêm tai. Vị trí vòm họng lại nằm sâu, khó quan sát, khiến người bệnh khó tự kiểm tra.

Trong khi đó, nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm của ung thư vòm họng có thể lên tới 70 - 80%. Chính vì vậy, việc cảnh giác với những dấu hiệu bất thường là cách duy nhất để không bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị. Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư vòm họng mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua:

1. Đau họng kéo dài không rõ nguyên nhân

Đau họng là tình trạng quen thuộc khi thay đổi thời tiết, uống nước lạnh hoặc nhiễm siêu vi. Tuy nhiên, nếu cảm giác đau rát, khó chịu kéo dài nhiều tuần dù không viêm nhiễm rõ ràng, bạn cần cảnh giác. Đây có thể là biểu hiện của khối u vùng vòm họng bắt đầu hình thành.

Ảnh minh họa

2. Ù tai một bên

Một triệu chứng dễ bị bỏ qua là ù tai, nghe kém hoặc có cảm giác lỗ tai bị nút kín, thường chỉ xuất hiện ở một bên. Đây là hậu quả khi khối u chèn ép vòi nhĩ. Người bệnh có thể nghe tiếng vo ve, tiếng còi trong tai dai dẳng, triệu chứng tăng dần theo thời gian.

3. Khó nuốt, nuốt vướng

Khi khối u phát triển, người bệnh sẽ cảm thấy vướng ở cổ họng, ăn uống khó trôi hoặc đau khi nuốt. Điểm nguy hiểm là nhiều người nhầm với viêm amidan, viêm họng hạt nên bỏ qua. Nếu tình trạng này kéo dài, hãy đi khám tai mũi họng càng sớm càng tốt.

4. Ho hoặc khạc ra máu, nước mũi có lẫn máu

Ảnh minh họa

Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể ho kèm chất nhầy lẫn tia máu, hoặc chảy nước mũi có lẫn máu nhưng lượng rất ít nên dễ bị coi nhẹ. Nhiều người thường chủ quan nghĩ do viêm xoang hay mạch máu mũi yếu. Thực tế, đây là dấu hiệu đặc trưng của ung thư vòm họng khi khối u xâm lấn gây chảy máu âm thầm.

5. Thay đổi giọng nói

Ung thư vòm họng làm ảnh hưởng trực tiếp đến dây thanh quản và các cơ quan xung quanh. Người bệnh có thể bị khàn tiếng, giọng nói trở nên trầm hơn, thậm chí biến đổi hoàn toàn. Nhiều trường hợp nhầm với viêm thanh quản hoặc do nói nhiều. Tuy nhiên, nếu tình trạng khàn giọng kéo dài trên 3 tuần mà không đỡ, cần nghĩ tới nguy cơ ung thư.

6. Nổi hạch vùng cổ

Một số bệnh nhân phát hiện ung thư vòm họng từ dấu hiệu nổi hạch ở cổ. Hạch thường cứng, ít di động và to dần theo thời gian. Đây là dấu hiệu cho thấy bệnh đã tiến triển, ung thư có thể đã di căn hạch. Vì vậy, không nên chủ quan với bất kỳ khối u, hạch lạ nào ở cổ.

Ảnh minh họa

Ung thư vòm họng “ngụy trang” rất khéo léo bằng những triệu chứng nhỏ nhặt, dễ bị bỏ qua. Để bảo vệ sức khỏe, bạn cần lắng nghe cơ thể, đặc biệt khi có những dấu hiệu kéo dài bất thường. Khám sức khỏe định kỳ và đi kiểm tra ngay khi có nghi ngờ là chìa khóa để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi cơ hội chữa khỏi vẫn còn rất cao.