Ung thư "rất sợ" những ai có đặc điểm này, nghiên cứu vừa mới phát hiện

Những người đã kết hôn có khả năng mắc ung thư thấp hơn nhiều, theo một nghiên cứu mới từ Mỹ, Mirror và CNN đưa tin.

Nghiên cứu quy mô lớn xem xét bốn triệu người Mỹ cho thấy những người sống độc thân có nguy cơ mắc ung thư cao hơn đáng kể, với khả năng mắc ung thư cao hơn 68% ở nam giới độc thân và 83% ở phụ nữ độc thân.

Cụ thể, ở nam giới chưa từng kết hôn, tỷ lệ mắc ung thư cao hơn 68% so với những người đã kết hôn (bao gồm cả những người đã ly hôn hoặc góa vợ). Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn – 83% – đối với phụ nữ chưa từng kết hôn.

Những lý do đằng sau các phát hiện này có thể khá phức tạp, nhưng các nghiên cứu trước đây cho thấy những người sống độc thân ít có xu hướng chăm sóc bản thân hơn.

Những người đã kết hôn có khả năng mắc ung thư thấp hơn nhiều, theo một nghiên cứu mới từ Mỹ.

Những người sống một mình có nhiều khả năng hút thuốc hơn và ít có khả năng đến gặp bác sĩ khi có vấn đề về sức khỏe. Người độc thân cũng ít có khả năng tham gia các buổi khám sàng lọc định kỳ đối với các bệnh như ung thư.

Một trong những nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Frank Penedo, thuộc Đại học Miami, Mỹ, cho biết: “Nếu bạn chưa kết hôn, bạn nên chú ý nhiều hơn đến các yếu tố nguy cơ ung thư và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc cần thiết.”

Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng các phát hiện của họ, được công bố trên tạp chí Cancer Research Communications, không chứng minh rằng việc kết hôn có thể ngăn ngừa ung thư.

Một lời giải thích khả dĩ khác mà họ đưa ra là những người chăm sóc bản thân tốt hơn có thể có nhiều khả năng kết hôn hơn.

Tiến sĩ Paulo Pinheiro, tác giả chính của nghiên cứu và là một nhà dịch tễ học tại Hệ thống Y tế Đại học Miami, cho biết thêm: “Những phát hiện này cho thấy các yếu tố xã hội như tình trạng hôn nhân có thể đóng vai trò là những chỉ dấu quan trọng về nguy cơ ung thư ở cấp độ dân số.”

Phụ nữ đặc biệt hưởng lợi

Các nghiên cứu về hôn nhân nói chung thường cho thấy nam giới có xu hướng hưởng lợi nhiều hơn phụ nữ trong các mối quan hệ. Nghiên cứu này lại cho thấy điều ngược lại.

“Khi nói đến nguy cơ mắc ung thư, việc kết hôn có thể mang lại nhiều sự bảo vệ hơn cho phụ nữ,” Tiến sĩ Brad Wilcox, một giáo sư tại Đại học Virginia chuyên nghiên cứu về hôn nhân, cho biết. Wilcox, người không tham gia vào nghiên cứu mới, nói thêm: “Điều đó thật đáng chú ý.”

Các tác giả của nghiên cứu cho biết phát hiện này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đối với một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng, xu hướng này có thể liên quan đến các cơ chế sinh sản. Những phụ nữ chưa từng sinh con có nguy cơ mắc các loại ung thư này cao hơn.

Đối với người lớn tuổi trong nghiên cứu, mối tương quan trở nên mạnh hơn, cho thấy tác động của hôn nhân “tích lũy” theo thời gian, theo Tiến sĩ Paulo Pinheiro.

Khi dữ liệu được phân tích theo chủng tộc và sắc tộc, nam giới da đen dường như hưởng lợi nhiều nhất từ hôn nhân. Tiến sĩ Jarrod A. Carrol, một bác sĩ lão khoa tại Nam California, Mỹ, cho biết phát hiện này phản ánh “sức mạnh của người phụ nữ da đen.”

“Họ cung cấp sự hỗ trợ và khuyến khích đàn ông da đen tìm kiếm việc điều trị và đánh giá sớm hơn,” Carrol, người không tham gia nghiên cứu mới, cho biết. “Vì người phụ nữ da đen giống như trung tâm hỗ trợ cho cả gia đình, tôi nghĩ điều đó cho thấy họ vốn dĩ đã gắn bó sâu sắc với việc chăm sóc người bạn đời của mình.”