Ung thư rất “sợ” 6 loại quả này, dễ kiếm ở Việt Nam nhưng chưa phải ai cũng biết tận dụng

Theo các chuyên gia sức khoẻ, lối sống lành mạnh có thể góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu rủi ro ung thư. Trong đó, chế độ ăn giàu thực vật bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt được chứng minh có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư thấp hơn.

Trái cây vốn được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe bởi đường trong trái cây là đường tự nhiên, không phải đường bổ sung. Hơn nữa, trái cây thường ít calo nhưng lại giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất sinh học có lợi.

Chuyên gia dinh dưỡng Ryan Yates, trái cây chứa nhiều phytochemical - các hợp chất tự nhiên tạo nên màu sắc đặc trưng cùng với chất xơ và chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư theo nhiều cơ chế khác nhau. Dưới đây là 6 loại trái cây được đánh giá cao nhờ tiềm năng hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.

Việt quất

Việt quất nổi bật nhờ hàm lượng anthocyanin cao - sắc tố tạo nên màu xanh tím đặc trưng. Theo bác sĩ ung thư Arun Raajasekar, anthocyanin có khả năng giúp ngăn ngừa tổn thương DNA và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Ryan Yates cũng cho biết hợp chất này liên quan mật thiết đến việc giảm các chỉ số viêm trong cơ thể - một yếu tố có vai trò trong nhiều bệnh mãn tính, bao gồm ung thư.

Không chỉ vậy, việt quất cung cấp nhiều chất xơ. Chuyên gia dinh dưỡng Kara Siedman nhấn mạnh chế độ ăn giàu chất xơ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và có tiềm năng giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng thông qua việc điều chỉnh hệ vi sinh vật.

Bơ

Bơ là một trong số ít trái cây giàu chất béo không bão hòa đơn - loại chất béo có lợi cho tim mạch. Chuyên gia Yates cho biết bơ giàu chất xơ và chất béo tốt, tốt cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột, đồng thời giúp giảm viêm trong hệ tiêu hóa.

Một nghiên cứu theo dõi kéo dài 30 năm cho thấy nam giới ăn ít nhất một khẩu phần bơ mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tổng thể thấp hơn 15% so với những người ăn dưới một khẩu phần mỗi tháng. Đặc biệt, nguy cơ ung thư đại trực tràng, phổi và bàng quang cũng giảm đáng kể ở nhóm tiêu thụ bơ thường xuyên

Táo

Táo chứa nhiều hợp chất phenolic có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Đáng chú ý, phenolic trong táo ở dạng cơ thể dễ hấp thu hơn so với một số loại trái cây khác như lê hay mận.

Bác sĩ Raajasekar khuyến nghị nên ăn táo vì loại quả này còn chứa quercetin - một flavonoid hoạt tính sinh học có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và tiềm năng chống ung thư. Táo cũng là nguồn chất xơ tốt, đặc biệt khi ăn cả vỏ

Nho đỏ

Nho đỏ chứa nhiều polyphenol, được cho là có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Theo các chuyên gia, lợi ích tiềm năng của nho đến từ nhiều hợp chất như axit phenolic, resveratrol, anthocyanin và proanthocyanidin.

Những hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Ngoài nho đỏ, nho xanh cũng cung cấp một phần các hoạt chất tương tự.

Kiwi

Chỉ với hai quả kiwi, cơ thể đã nhận được khoảng 112mg vitamin C - vượt hơn 100% nhu cầu hàng ngày.

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, được cho là giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa khỏi tổn thương oxy hóa. Ngoài ra, nó còn góp phần hạn chế sự hình thành nitrosamine - một số hợp chất có khả năng gây ung thư, được tạo ra khi protein bị làm nóng trong quá trình chế biến thịt hoặc trong môi trường axit mạnh của dạ dày.

Cà chua

Cà chua chứa lycopene - một carotenoid tạo nên màu đỏ đặc trưng. Theo chuyên gia Kara Siedman, các carotenoid như beta-carotene, lycopene và lutein có thể tham gia điều chỉnh sự phát triển tế bào.

Nghiên cứu cho thấy các loại rau không chứa tinh bột như cà chua có vai trò trong việc giảm nguy cơ ung thư miệng, phổi, dạ dày và đại trực tràng. Nấu cà chua cùng một ít dầu ô liu có thể giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn nhờ chất béo.

Trên thực tế, không có thực phẩm nào có thể “chống ung thư” một cách tuyệt đối. Việc xây dựng chế độ ăn đa dạng, giàu thực vật và duy trì lối sống lành mạnh chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ngoài việc bổ sung trái cây, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm nguy cơ nhiều loại ung thư. Ngay cả các hoạt động nhẹ như dọn dẹp nhà cửa cũng mang lại lợi ích.

Bên cạnh đó, tiếp xúc quá mức với tia cực tím có thể gây tổn thương tế bào da và dẫn đến ung thư da. Sử dụng kem chống nắng và che chắn phù hợp khi ra ngoài là một biện pháp ngăn ngừa tổn thương da.

Về chế độ ăn, nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, rau củ, chất béo lành mạnh và thực phẩm chế biến tối thiểu. Phụ nữ nên tiêu thụ 25-28g chất xơ/ngày, con số này ở nam giới là 28-34g/ngày.

Theo Eatingwell