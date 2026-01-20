Ung thư phổi giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm: Có 5 dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý

Tuy nhiên, ung thư phổi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh vẫn có cơ hội điều trị triệt căn và phục hồi tốt. Trường hợp của bà N.T.B. (72 tuổi, TP.HCM) là một minh chứng điển hình.

Phát hiện sớm trong lần khám định kỳ

Cuối tháng 10/2025, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bà B bất ngờ được phát hiện có một nốt mờ ở thùy trên phổi trái qua phim X-quang. Kết quả chụp PET/CT sau đó ghi nhận hai nốt phổi kích thước nhỏ, từ 10–13 mm, nghi ngờ tổn thương ác tính.

Theo TS.BS Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực kiêm Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot (Bệnh viện FV) , đây là trường hợp ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm – "thời điểm vàng" để ưu tiên điều trị bằng phẫu thuật triệt căn.

Bệnh nhân B điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, vị trí tổn thương nằm ở thùy trên phổi trái, khu vực được đánh giá là khó tiếp cận nhất trong phẫu thuật lồng ngực. Nếu thực hiện bằng nội soi thông thường, nguy cơ phải chuyển sang mổ hở là rất cao. Vì vậy, ê-kíp quyết định áp dụng phẫu thuật bằng hệ thống robot Da Vinci Xi, cho phép thao tác chính xác như mổ hở nhưng vẫn giữ được ưu điểm ít xâm lấn.

Trong ca mổ, nốt phổi đầu tiên nằm ở vùng ngoại vi được lấy ra sau khoảng 20 phút. Mẫu mô được gửi sinh thiết lạnh ngay trên bàn mổ và cho kết quả lành tính. Tuy nhiên, nốt phổi thứ hai nằm sâu trong nhu mô phổi, cách bề mặt phổi hơn 3 cm mới là thử thách lớn.

Kết quả sinh thiết lạnh lần hai xác định đây là ung thư phổi không tế bào nhỏ. Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành cắt toàn bộ thùy trên phổi trái và nạo vét 5 nhóm hạch nhằm bảo đảm điều trị triệt để.

Sau 3,5 giờ phẫu thuật, bao gồm 90 phút chờ kết quả sinh thiết, ca mổ hoàn tất với lượng máu mất rất ít và không ghi nhận biến chứng. Bệnh nhân hồi phục nhanh, chỉ nằm viện 4 ngày và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Chia sẻ sau phẫu thuật, bà B cho biết: "Tôi thấy mình rất khỏe, gần như không đau. Nếu không ai nhắc, tôi còn quên là mình vừa trải qua ca mổ. Tôi thấy quyết định phẫu thuật là hoàn toàn đúng đắn" .

Theo Bệnh viện FV, đây là ca mổ ung thư phổi đầu tiên được thực hiện bằng hệ thống robot tại Trung tâm Phẫu thuật Robot, mở ra hướng ứng dụng công nghệ cao trong điều trị nhiều bệnh lý ung thư khác trong thời gian tới.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi không nên bỏ qua

Các bác sĩ cho biết, ung thư phổi ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng không đặc hiệu và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường. Chính vì vậy, không ít người bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để điều trị triệt căn. Dưới đây là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý:

1. Ho kéo dài, ho ra máu

Tình trạng ho dai dẳng nhiều ngày, đặc biệt khi kèm theo ho ra máu, là dấu hiệu cảnh báo sớm. Người bệnh nên đi khám, chụp X-quang và làm các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân.

2. Đau tức ngực

Cơn đau có thể xuất hiện khi khối u xâm lấn hoặc di căn hạch, chèn ép dây thần kinh, gây đau vùng ngực, lưng hoặc vai, nhất là khi hít sâu, ho hoặc cười.

3. Khàn tiếng kéo dài trên hai tuần

Khối u có thể chèn ép dây thần kinh thanh quản, làm thay đổi giọng nói. Nếu khàn tiếng không cải thiện sau thời gian ngắn, người bệnh nên đi kiểm tra.

4. Khó thở thường xuyên

Khối u làm giảm thể tích thông khí của phổi, khiến người bệnh cảm thấy hụt hơi, thở nông, đặc biệt khi gắng sức.

5. Đau mỏi, mệt mỏi toàn thân

Khi khối u phát triển lớn, chèn ép các dây thần kinh ở vùng lưng, ngực, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng đau mỏi, hạn chế vận động và suy nhược.

Ngoài ra, khoảng 10% bệnh nhân ung thư phổi có thể xuất hiện các dấu hiệu "tiền ung thư" như ngón tay hình dùi trống, rối loạn đông máu, hoặc các biểu hiện bất thường ở da, thần kinh, nội tiết, thận và hệ cơ.